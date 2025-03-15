В Казани стартовали сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Максим Платонов

В Казани начали свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проходить с 15 марта до 27 апреля. В Казани их организуют на 12 площадках, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске будет по две площадки, а в поселке Камские Поляны Нижнекамского района будет открыта одна площадка. Цены на ярмарках будут ниже рыночной стоимости в среднем на 10–15%.

Свою продукцию представят 22 района республики и 19 организаций агропромышленного комплекса.

В Казани в этом году из-за ремонтных работ ярмарок не будет. На улице Батыршина — из-за работ по строительству магистрального теплопровода, а на ул. Краснококшайской — в связи со строительством наземного пешеходного перехода.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адреса торговых площадок в Республике Татарстан:

Казань: ул. Аграрная, д. 2; ул. Липатова, д. 7; проспект Хусаина Ямашева, д. 71а; ул. Ленинградская, д. 27; ул. Декабристов, д. 133 (территория парковки); пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан (площадка перед парком имени Карима Тинчурина); Проспект Победы, 46в; ул. Ю.Фучика, д. 64 (шатровая площадка); ул. Академика Лаврентьева, д. 10 (шатровая площадка); ул. Дементьева, д. 7 (шатровая площадка); пересечение ул. Беломорской и ул. Гудованцева (шатровая площадка); ул. Революционная, 12 (п. Юдино).

Набережные Челны: набережная Габдуллы Тукая, д. 16 (площадка перед стадионом «Строитель»); пр. Чулман (площадка на территории Ипподрома).

Зеленодольск: пос.Осиново, ул. Садовая, д. 9; технополис «Новая Тура» (площадка возле павильона №1).

Нижнекамск: ул. Бызова, 2а; проспект Строителей, 2б.

Камские Поляны: территория парковки ледового дворца «Олимпия».

Елизавета Пуншева