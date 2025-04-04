30 главных книг к весенней Международной ярмарке non/fictioN

«Реальное время» выбрало наиболее интересные книги из тех, что издательства подготовили к ярмарке

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На следующей неделе в Москве начнется Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна. С 10 по 14 апреля российские издательства представят свои самые громкие новинки, проведут презентации и встречи с авторами. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова выбрала 30 наиболее интересных книг из заявленных к ярмарке.

Женя Чайка. «Арт-резиденции. Как их готовить», V–A–C Press (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Монография «Арт-резиденции. Как их готовить» — многогранная работа, смесь мемуаров, практического руководства и философского трактата. Автор, куратор Женя Чайка, исследует феномен арт-резиденций через метафору гастрономии, превращая художественные программы в «рецепты» с четкими компонентами и принципами. В своей книге Чайка рассматривает как реальные, так и вымышленные резиденции, каждая из которых проиллюстрирована особыми обедами, отражающими суть того или иного художественного процесса. Чайка делится опытом работы с арт-резиденциями, анализирует их разнообразие и уникальность, а также объясняет, как взаимодействие с пространством, коллегами и контекстом может стать основой творческого пути. Внимание уделено историческому и философскому контексту, который помогает глубже понять, как и зачем существуют такие программы для художников.

Максим Жегалин. «Бражники и блудницы», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Бражники и блудницы» Максима Жегалина — это документальный роман, который погружает в атмосферу Серебряного века. Автор описывает яркие и трагичные моменты жизни поэтов и писателей того времени. В книге собраны истории о великих мастерах слова, таких как Блок, Белый, Гумилев и Цветаева, чьи жизни были полны страстей, конфликтов и духовных поисков. Жегалин с детальностью и страстью реконструирует образы художников, которые борются с внутренними демонами, а также творят на грани безумия и прозорливости. Через призму их жизней раскрывается мир декадентства, мистики и философии, где реальность и фантазия переплетаются, а каждое событие — от веселых встреч до трагичных расставаний — оставляет свой след в истории. Эта книга — живое полотно, в котором все герои, несмотря на противоречия и слабости, становятся частью великой эпохи.

Йозеф Хабас Урбан. «Возвращение в Вальбону», «Строки» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Йозефа Хабаса Урбана рассказывает о трагической истории исчезновения троих чешских студентов в албанских горах в 2001 году. После нескольких лет тщетных поисков, сестра одной из пропавших получает загадочный конверт с паспортом сестры, и вскоре начинается новое расследование. Сюжет раскрывает не только тайну исчезновения, но и затрагивает тему политической нестабильности, войны и коррупции, а также тяжелые последствия для семей, чьи близкие исчезли. Книга, основанная на реальных событиях, сочетает элементы триллера и детектива, но также поднимает важные вопросы о власти и ответственности государства в подобных случаях.

Тоби Ллойд. «Жар», Corpus (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Семейная драма с элементами мистики и глубокой религиозной символики. История семьи Розенталь разворачивается вокруг загадочных изменений, происходящих с четырнадцатилетней Элси после смерти ее деда, выжившего в Холокосте. Пугающее поведение девушки, ее внезапный побег и последующее возвращение, в котором близкие не узнают прежнюю Элси, становятся катализатором напряженного исследования границ веры, памяти и наследия прошлого. Мать, одержимая книгой о трагической судьбе Йосефа, и братья, каждый из которых по-своему пытается осмыслить роль, отведенную им в семье, создают многослойный сюжет, полный внутренних конфликтов и моральных дилемм. В книге затрагиваются вопросы религиозного рвения, влияния травмы на поколения и невозможности постичь чужую душу до конца. Рассказ ведется через взгляд постороннего наблюдателя, что добавляет истории оттенок неопределенности и призрачности. Это неожиданная смесь семейной хроники, социальной драмы и философского размышления о вере и памяти.

Мария Фернандес-Миранда. «Загадка по имени Кристобаль Баленсиага», «КоЛибри» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Загадочная фигура Кристобаля Баленсиаги оживает на страницах этой книги и раскрывается в восьми ключевых эпизодах его жизни. От первых шагов в ремесле до закрытия легендарного модного дома — история мастера переплетается с эпохой, в которой он творил. Вместо сухой биографии — живое повествование, которое напоминает роман, где каждая деталь приближает к пониманию этого гениального и скрытного кутюрье. Образ Баленсиаги предстает не только через его новаторские силуэты, но и через страсть к искусству, одиночество и преданность идеалам высокой моды. Баленсиага показан как дизайнеру, а также как человеку, чья застенчивость не помешала оставить неизгладимый след в истории. Тонкое и изящное повествование передает атмосферу ушедшей эпохи и силу таланта, изменившего представления о красоте.

Даниэль Шпек. «Йога Таун», «Фантом Пресс» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Даниэля Шпека «Йога Таун» повествует о судьбе четырех молодых людей из Германии, которые в 1968 году отправляются в Индию, на поиски любви, свободы и смысла жизни. Путешествие приводит их в Ришикеш, где они становятся свидетелями пребывания The Beatles в ашраме Махариши. Однако после путешествия, один из героев исчезает, и только трое возвращаются домой. Спустя годы дочь одного из участников отправляется в Ришикеш, чтобы раскрыть тайны семейного прошлого и найти свою мать, что приводит к шокирующим откровенностям. Это смесь элементов семейной драмы, истории любви и поисков духовного просветления, с ярким фоном хиппи-культуры и музыкальной эпохи 1960-х.

Энн Майклз. «Когда нас держат», «Азбука» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

История простирается через четыре поколения и раскрывается через фрагменты памяти, фотографий и призраков прошлого. В 1917 году солдат Джон, раненный на поле битвы, балансирует между сознанием и забвением, а спустя годы, в 1930-х, его ателье становится местом, где невидимое проступает на фотопластинах. В центре повествования — поиски смысла, любви, верности и того, что остается после утраты. Реальные исторические личности переплетаются с судьбами вымышленных героев, создавая тонкую грань между документальностью и художественным осмыслением. Философские размышления о жизни и смерти пронизывают роман, задавая вопросы, на которые не существует однозначных ответов. Компактный по объему, но масштабный по охвату, текст требует вдумчивого чтения. Лиричный язык и фрагментарная структура делают повествование похожим на серию снимков, в которых прошлое и настоящее соединяются в одном кадре.

Мария Ларреа. «Люди из Бильбао рождаются где захотят», «Подписные издания» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Марии Ларреа, основанный на реальной истории её семьи, рассказывает о поиске истины и самопознании. Главная героиня, Мария, выросла в Париже среди театральных декораций и драматичных событий, но, узнав о семейных тайнах, решает вернуться в Страну Басков, чтобы раскрыть забытые страницы своей истории. Во время расследования она сталкивается с коррупцией постфранкистской Испании, переосмысляет отношения с родителями и обращается к литературе, чтобы рассказать свою историю. Книга затрагивает темы материнства, идентичности и боли от утраты, а стиль повествования, сочетающий личные переживания и драматические моменты, делает ее ярким и искренним произведением.

Ксения Гусарова. «Мода и границы человеческого», НЛО (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Монография Ксении Гусаровой исследует феномен зооморфной образности в моде, которая становится важным элементом модных практик второй половины XIX века. В центре внимания — превращение модников в образы животных, а также использование зооморфных мотивов в одежде и аксессуарах. Автор анализирует влияние идей Чарльза Дарвина на моду того времени, а также ставит вопросы о связи между выбором зооморфных нарядов и самовыражением носителей. Книга затрагивает также роль модной сатиры, где модники изображаются как животные. Автор исследует, как зооморфные образы отражают представления о природе и изменении социальной роли женщин и мужчин в моде.

Наталья Неймарк. «Мое пятикнижие», «Книжники» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Натальи Неймарк — мозаичное панно воспоминаний, в котором переплетаются судьбы семьи автора, ее друзей, знакомых и учеников. Рассказ о жизни начинается с детских воспоминаний о яркой и ослепительной картине мира, которая со временем изменяется, тускнеет и исчезает. Через личные переживания и размышления автор делится историей своей семьи, ее корней, событий, оставивших неизгладимый след в памяти. Переезд из Москвы в Израиль и поиск нового дома становятся важными этапами жизни, наполненными воспоминаниями и надеждой передать их будущим поколениям. Это не только рассказ о семье и судьбе, но и отражение исторической эпохи, перемен, пережитых личностью, и важности сохранения памяти.

Ксения Лапина, Наталья Афанасьева. «Москва в плакате, плакат в Москве», «Бомбора» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Москва XX века отражена в плакатах, словно в зеркале, запечатлевшем дух эпохи. Город предстает то патриархальным и неспешным, то бурлящим индустриальным центром, а его улицы оживают в графике мастеров. Плакат не только рекламирует и информирует, но и формирует общественное восприятие — от восторга перед технологическим прогрессом до призывов к действию. Каждый лист — исторический документ, наглядно показывающий, как менялась Москва: запуск метро, асфальтирование улиц, олимпийская эйфория. Изображения создают парадный портрет города, где реальность стирается за яркими лозунгами и эффектными композициями. В книге собраны работы выдающихся художников, чье творчество стало частью визуального кода времени. Более 170 плакатов позволяют взглянуть на столицу глазами прошлых поколений. Здесь — история, запечатленная в красках, бумаге и типографском шрифте.

Евгения Басова. «Наблюдатели», «КомпасГид» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В сборнике Евгении Басовой раскрывается мир, в котором загадочные существа с других планет наблюдают за жизнью людей, принимая облик домашних животных. Истории, рассказанные через призму детских и подростковых переживаний, затрагивают важнейшие вопросы взросления, поиска себя и понимания окружающего мира. Герои сталкиваются с проблемами одиночества, отношений с родителями и жаждой дружбы, готовые на жертвы ради любви и поддержки. В каждом рассказе появляются загадочные «наблюдатели», чья задача — следить за тем, как люди создают свое будущее, не вмешиваясь в происходящее. Однако эти наблюдения ставят вопрос: может ли человечество самостоятельно изменить свою судьбу?

Хуан Габриэль Васкес. «Оглянуться назад», «Лайвбук» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Хуана Габриэля Васкеса рассказывает историю жизни колумбийского режиссера Серхио Кабреры. Он переживает трудный период, сталкивается с личным и семейным кризисами. Через ретроспективу своих фильмов он вспоминает события, которые сформировали его личность: Гражданская война в Испании, культурная революция в Китае, партизанская борьба в Латинской Америке. Автор описывает, как идеалы революции, принятые в молодости, влияли на жизнь и выборы Кабреры, который стал свидетелем и участником исторических событий, перевернувших мир. Васкес увековечивает сложную и порой трагичную жизнь, на которой отразился контекст эпохи и травматичные события. В книге переплетаются факты с личными воспоминаниями, Васкес раскрывает неизвестные стороны колумбийской революции и идеологического движения.

Рецензию на книгу Хуана Габриэля Васкеса «История Костагуаны» читайте здесь.

Ирене Вальехо. «Папирус. Изобретение книг в древнем мире», «Синдбад» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Папирус» Ирене Вальехо — это глубокое и трогательное размышление о судьбе книги как культурного явления, о ее роли в истории человечества и значении для каждого из нас. Вальехо переносит читателя в мир античных цивилизаций, таких как Египет, Греция и Рим, исследует, как книги сохраняли знания и влияли на общество на протяжении тысячелетий. Автор делится личными воспоминаниями и историческими фактами, чтобы показать, как книги пережили войны, разрушения и время. В центре повествования — не просто книга, а все, что связано с ней: библиотеки, библиофилы, письменность, любовь к литературе и ее сохранение. Это произведение не только о прошлом, но и о настоящем, о том, как книга продолжает существовать несмотря на все угрозы и перемены. Вальехо приглашает читателя в увлекательное путешествие по истории знания, сочетая научные факты с личными размышлениями.

Саманта Харви. «По орбите», NoAge (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Саманты Харви, который получил Букеровскую премию 2024 года, описывает один день жизни астронавтов на Международной космической станции. Без ярких событий и драматических поворотов, книга погружает в философские размышления о человеческом существовании, земной жизни и космосе. Герои, видя Землю из космоса, осознают ничтожность и одновременно уникальность каждого момента. Отсутствие диалогов и событий компенсируется глубокой рефлексией, размышлениями о времени, одиночестве и смысле жизни. Пространство вокруг превращается в метафору бескрайности, а сам космос — в зеркальное отражение внутреннего мира каждого персонажа. Этот роман, сочетая поэтическую красоту и философскую глубину, заставляет задуматься о месте человека в великой вселенной и его вечной борьбе с собой и миром.

О Саманте Харви читайте здесь.

Джей Оуэнс. «Пыль. История современного мира в триллионе пылинок», «Лед» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Исследование Оуэнса охватывает пыльные бури Америки 1930-х, токсичные осадки Чернобыля, исчезновение Аральского моря и ледники Гренландии, впитывающие мельчайшие частицы прошлого. В центре внимания — воздействие пыли на климат, здоровье и повседневную жизнь. Джей Оуэнс рассматривает как естественные источники пыли, так и антропогенные — от индустриального загрязнения до бытовых частиц, оседающих в домах. Автор поднимает вопрос борьбы с пылью и ее неизбежности, а также исследует ее социальное и культурное значение. В книге можно прочитать про индустриальные катастрофы, экологические проблемы и глобальные изменения, вызываемые движением мельчайших частиц. Через путешествия по разным континентам Оуэнс раскрывает связь пыли с катастрофами, экономикой и наукой.

Денни С. Брайс, Элайза Найт. «Разве мы не можем быть подругами», «Бель Летр» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В 1950-е годы две культовые женщины — великая джазовая певица Элла Фицджеральд и восходящая звезда Голливуда Мэрилин Монро — находят поддержку друг в друге, несмотря на различия в судьбах. Обе сталкиваются с препятствиями: Элла — с расизмом, сексизмом и предвзятым отношением из-за внешности, Мэрилин — с давлением киностудий и личными драмами. Их дружба начинается с писем и становится прочной связью, основанной на взаимопонимании и борьбе за собственное место в мире. Роман раскрывает личные и профессиональные испытания двух женщин, их стремление к независимости и поиски счастья. Написанный в чередующихся главах, он погружает в атмосферу эпохи и показывает скрытые стороны жизни двух икон XX века.

Антонио Табукки. «Реквием. Галлюцинации», Inspiria (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В знойный июльский день рассказчик блуждает по улицам Лиссабона, встречая людей — настоящих и призрачных, существующих в его памяти. Пространство города превращается в зыбкую границу между реальностью и сновидением, а прогулка наполняется философскими размышлениями, вкусами португальской кухни и странными встречами. Ожидание незнакомца постепенно становится путешествием внутрь себя, где оживают голоса прошлого и появляются тени великих поэтов. История строится на тонкой игре символов, случайных диалогах и зыбких образах, создавая атмосферу почти галлюцинаторного сна. Читатель оказывается в мире, где реальное переплетается с воображаемым, где простые наблюдения перерастают в экзистенциальные вопросы. Литературные и философские отсылки сплетаются в плотную ткань повествования, подчеркивая неуловимость границ сознания. Иллюзорность событий заставляет задуматься: действительно ли все это происходит, или лишь память играет с восприятием?

Кирилл Светляков. «Советская культура», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Кирилла Светлякова — это исследование советской визуальной культуры, которое охватывает период от сталинской эпохи до перестройки. Светляков рассматривает кино, живопись, архитектуру и плакаты как инструменты формирования коллективного сознания. Автор соединяет разрозненные элементы культуры в цельный рассказ о ритуалах, условностях и трансформациях, которые сопровождали развитие «нового человека». В фокусе — эстетические переживания, связанные с искусством, влиянием идеологии и личными впечатлениями от культурных артефактов эпохи. В книге можно увидеть, как символы советского прошлого продолжают влиять на восприятие современной реальности. Это не просто хронологический обзор, а осмысление механики культурных процессов и их последствий. В центре повествования — столкновение утопических идеалов с реальностью и неизбежная эрозия имперской мифологии.

Эрик Саден. «Среди призраков», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Эрика Садена посвящена размышлениям о воздействии технологий и искусственного интеллекта на общество и индивидуумов. Автор анализирует, как развитие цифровой цивилизации меняет привычки, повседневные практики и социальные структуры. Саден рассматривает влияние технологий на экономику, личную идентичность и взаимодействие людей, включая гиперперсонализацию, тотальный мониторинг и новые формы социальной телесоциальности. Эрик Саден говорит о десубъективации и утрате человечности в мире, где машины могут заменить важнейшие человеческие функции. Это философское эссе направлено на глубокое осмысление будущего, в котором технологии становятся основой существования, а человечность — объектом угрозы.

Янис Варуфакис. «Технофеодализм», Ad Marginem (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Янис Варуфакис анализирует трансформацию капитализма в современном мире и утверждает, что на место капитализма пришел «технофеодализм». По мнению автора, крупнейшие технологические компании, такие как Amazon, Apple и Meta, фактически стали феодальными лордами, которые управляют цифровыми платформами, а пользователи — это крепостные. Варуфакис подчеркивает, что новая форма экономики не связана с производством прибыли. Это, скорее, извлечение ренты из цифрового труда пользователей, которые создают контент и обогащают корпорации. Используя примеры из истории и культуры, автор объясняет, как этот феномен переписывает правила мировой власти и что нужно для того, чтобы его свергнуть. В книге представлены критические замечания по поводу глобальных экономических и политических процессов, а также раскрывается роль современных цифровых корпораций в изменении общественных и экономических структур.

Джошуа Рубинштейн. «Троцкий: Жизнь революционера», «Альпина нон-фикшн» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Джошуа Рубинштейна о Льве Троцком представляет собой краткую, но глубокую биографию одного из самых значительных революционных деятелей XX века. Автор рассматривает влияние еврейских корней Троцкого на его жизнь и мировоззрение, а также описывает его столкновения с антисемитизмом, что оказало заметное воздействие на идеологию. Рубинштейн исследует не только политические и военные достижения Троцкого, но и его личную жизнь, его отношения с семьей и близкими. Описание взаимоотношений с Лениным и Сталиным раскрывает динамику борьбы за власть в Советской России, а также трагичную роль Троцкого в создании диктаторской системы. Джошуа Рубинштейн задается вопросом о том, как идеалы революции и личные амбиции Троцкого привели к трагическому финалу.

Иван Атапин. «Утопия в снегах», Garage (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Иван Атапин исследует социально-архитектурные эксперименты, которые проводились в Сибири в 1910–1930-е годы, на стыке дореволюционного и советского периодов. Автор показывает разнообразие проектов и инициатив от создания «сибирского стиля» в архитектуре и до разработки новых типов жилья для разных социальных слоев. Процесс создания городов-садов, домов-коммун и социалистических городов отражает стремление изменить быт и повседневную жизнь. Внимание уделено не только реализованным проектам, но и тем, которые остались неосуществленными. Атапин описывает, как местные архитекторы, заимствуя мировые тенденции, адаптировали их под уникальные условия Сибири, создавая новые формы и концепции для региона.

Кент Харуф. «Хорал», «Дом историй» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман «Хорал» разворачивается в небольшом городке, где одиночество и горе начинают уступать место неожиданным связям и поддержке. История рассказывает об учителе Томе Гатри, который после развода воспитывает двух сыновей, и о беременной девушке Виктории Рубидо, изгнанной матерью. Героями становятся также братья Макфероны — одинокие старики, которые не ожидают от жизни перемен. В их судьбе и судьбе других жителей города происходит чудо: в их мире, полном трудностей, рождается надежда и забота друг о друге. Роман о том, как неожиданные человеческие связи способны подарить тепло и веру в будущее, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Бусейна аль-Иса. «Хранитель мировой поверхности», «Самокат» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Хранитель мировой поверхности» — антиутопия, которая исследует опасности цензуры и ценность свободы слова в мире, где власть контролирует не только информацию, но и воображение. Главный герой, начинающий цензор, должен запретить книги, но, погрузившись в процесс чтения, он становится одержим произведениями, которые ему предстоит запретить. Эта история соединяет элементы классических антиутопий, таких как «1984» и «451° по Фаренгейту», с фантасмагорией и философией, исследуя важность книг и воображения в обществе, где они под запретом. Через метафору падения в «кроличью нору» автор раскрывает процесс трансформации цензора в бунтаря, который решает противостоять системе. Роман затрагивает важнейшие вопросы о том, что происходит, когда слово и мысли становятся недоступными, и как важен каждый акт сопротивления.

Юлия Лукшина. «Хрустальный дом», «Альпина. Проза» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В повести Юлии Лукшиной «Хрустальный дом» время и пространство переплетаются, создавая многослойное полотно, где судьбы героев оказываются под воздействием невидимых связей. В центре произведения — усадьба в Теряеве, с которой связано множество судеб, от XIX века до XXI. Герои, пересекая границы времени и пространства, переживают трагедии и радости, осознавая, что их жизни зависят от случайных событий и пересечений. Каждый из них ищет свое место в мире, но часто находит лишь парадоксальное растворение в нем. В книге органично сочетаются элементы магического реализма и жесткого бытового анализа, а туманная граница между прошлым и настоящим делает историю необычайно динамичной и многозначной.

Бергсвейнн Биргиссон. «Черный Викинг», Издательский дом «Городец» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Черный Викинг» рассказывает о жизни Гейрмунда Хельярскинна, викинга с монголоидными чертами, который родился в 846 году в Рогаланде. Этот удивительный человек стал одним из первых поселенцев Исландии. Ему дали прозвище прозвищем «Черная Кожа» из-за необычных внешних черт. В книге автор исследует не только биография викинга, но и причины исторического забвения Гейрмунда, который оставил глубокий след в культуре и истории викингов. Повествование охватывает различные аспекты викингской эпохи, от торговли и охоты до колонизации Исландии. Через детальное исследование древних рукописей, археологических находок и генетических данных, автор восстанавливает забытые страницы истории, раскрывая важные культурные и социальные элементы того времени.

Фридрих Глаузер. «Шлумпф Эрвин. Убийство», libra (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Фридриха Глаузера «Шлумпф Эрвин. Убийство» — классический детектив с элементами социальной драмы. В центре повествования — расследование убийства в лесу Герценштайн, где подозреваемый, бывший преступник и возлюбленный дочери убитого, уже находится под стражей. Однако вахмистр Штудер, работник бернской полиции, уверен в его невиновности. Пытаясь раскрыть истину, Штудер сталкивается с множеством препятствий и порой даже с несправедливостью со стороны своих коллег. Как в хорошем детективе, здесь не только захватывающее расследование преступления, но и внутренняя борьба героя с системой и собственными внутренними противоречиями.

Гузель Яхина. «Эйзен», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман посвящен судьбе Сергея Эйзенштейна — гения, чей кинематографический язык изменил историю кино. В центре повествования — сложный, противоречивый человек, балансирующий между творческой свободой и идеологическими рамками. Детские травмы, конфликт с матерью, одиночество и постоянное самокопание формируют его уникальный взгляд на мир. На страницах книги переплетаются история Советского Союза, искусство пропаганды и поиски собственного места в культуре. Читателю может заглянуть в закулисье гениальных фильмов и ощутить напряжение творческого процесса. Головокружительный успех сменяется провалами, признание — гонениями, а кино становится не просто искусством, а способом выживания. Книга раскрывает, как создавались культовые сцены, каким был Эйзенштейн вне экрана и что значило быть художником в эпоху тоталитаризма. Это не просто биографический роман, а размышление о цене таланта, компромиссах и силе искусства.

Ева Меркачева. «Я иду искать», «Альпина Паблишер» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Я иду искать» — исследование природы серийных убийц, основанное на подлинных материалах уголовных дел и личных беседах с преступниками. В книге подробно разбираются психология маньяков, их мотивы, способы распознавания и меры предосторожности. Представлены мнения криминалистов, психиатров и экспертов, проанализированы реальные истории российских серийных убийц. Меркачева уделила внимание социальным и личностным факторам, которые способствуют превращению человека в монстра. Журналистка рассматривает влияние безнаказанности, психических отклонений и алкоголя на преступное поведение. Автор стремится не только рассказать о маньяках, но и предложить способы предупреждения подобных преступлений. Книга предназначена для специалистов, которые изучают криминальную психологию, а также для всех, кто хочет разобраться в природе зла и обезопасить себя.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».