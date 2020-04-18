Компании Группы ТАИФ включены в перечень системообразующих организаций ТЭК РФ

Минэнерго РФ сформировало и опубликовало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК. В него вошли четыре ключевые компании ТАИФ: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16».

«В перечень включаются организации по утвержденным критериям и порядку, среди которых, в том числе доминирующее положение организации на рынке определенного товара, осуществление разработки и внедрения критически важных технологий и критически важного программного продукта, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем. В итоговый документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям ТЭК», — сообщается на сайте Минэнерго России.

Всего в перечень вошли 97 российских компаний и организаций. Восемь из них — татарстанские, четыре входят в состав Группы ТАИФ. Решение о включении в перечень принималось правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

