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Компании Группы ТАИФ включены в перечень системообразующих организаций ТЭК РФ

13:02, 18.04.2020 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Компании Группы ТАИФ включены в перечень системообразующих организаций ТЭК РФ
Фото: oilcapital.ru

Минэнерго РФ сформировало и опубликовало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК. В него вошли четыре ключевые компании ТАИФ: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16».

«В перечень включаются организации по утвержденным критериям и порядку, среди которых, в том числе доминирующее положение организации на рынке определенного товара, осуществление разработки и внедрения критически важных технологий и критически важного программного продукта, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем. В итоговый документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям ТЭК», — сообщается на сайте Минэнерго России.

Всего в перечень вошли 97 российских компаний и организаций. Восемь из них — татарстанские, четыре входят в состав Группы ТАИФ. Решение о включении в перечень принималось правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Татарстан
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