В Татарстане отчитались о подготовке к посевной: озимые в хорошем состоянии, техника на подходе

Фото: Олег Тихонов

Татарстанские аграрии активно готовятся к весенне-полевым работам. О состоянии озимых культур и ходе подготовки доложил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

По его словам, состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. Гибель отобранных образцов при проращивании составляет от 1% до 4%.

Республика обеспечена семенами зерновых культур на 123%: при потребности в 283 тыс. тонн имеется 348 тыс. тонн семян. Также накоплено 367 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет в среднем 61 кг действующего вещества на гектар посевов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

С потеплением и освобождением полей от снега начнется активная работа с техникой. В хозяйствах имеется достаточное количество разбрасывателей удобрений, как самоходных, так и прицепных.

На 1 марта отремонтировано 93% тракторов, 97% сеялок, 90% посевных комплексов и 96% почвообрабатывающих агрегатов. Комиссионные приемки готовности техники запланированы на 17–21 марта.

Несмотря на высокую степень готовности, ремонт техники требует значительных затрат. В текущем ремонтном сезоне потребность в средствах на восстановление техники составляет 6 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше, чем в прошлом году. Увеличение затрат связано с износом парка и ростом цен на запчасти.

В завершение доклада министр отметил, что с 15 марта возобновляются ежегодные весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до 27 апреля.

Минимум в двух точках Татарстана было зафиксировано выпревание — опасное агрометеорологическое явление, чреватое повреждениями и гибелью посевов озимых культур. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь. Зима запомнилась татарстанцам аномально высокими температурами — в начале весны они тоже превысят норму. О том, какую погоду приготовила небесная канцелярия на 8 марта и когда ждать таяния снегов, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева