«Ак Барс» разобрал «Автомобилист»: на что сетовал Заварухин и чем занят Билл в штабе «барсов»

Команда Гатиятулина повела 1:0 в серии плей-офф с уральцами

«Ак Барс» стартовал в плей-офф с уверенной победы над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Но в целом игра получилась равной, не зря тренер хозяев после матча сетовал на спасения вратаря «барсов» Тимура Билялова. За счет чего команда Анвара Гатиятулина повела в серии с «Автомобилистом» — читайте в материале «Реального времени».

Почерк Билла



Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выкладывала перед игрой статистику команд по очным поединкам в «регулярке». «Ак Барс» выиграл три из четырех матчей с «Автомобилистом» за сезон. При этом во всех статистических показателях «барсы» имели преимущество. Но какой из этого толк, если аналогичная ситуация была и в прошлом году, а в плей-офф уральцы «раскатали» казанцев со счетом 4:1?

Возможно, поэтому многие сомневались в перспективах «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом». Команда Николая Заварухина на протяжении всего сезона выглядела сплоченным коллективом, показывая стабильный хоккей. Тренерский штаб Анвара Гатиятулина похвастать таким не может, за каждым ярким успехом следовала провальная игра. Исправить ситуацию даже пригласили Зинэтулу Билялетдинова, который приехал с казанцами в Екатеринбург. Впрочем, в прошлый плей-офф мэтр и сам не справился с уральцами. Хотя на этот раз, вероятно, у него имеется куда более лучший план на игру.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

После игры в «Ак Барсе» признались, что Билялетдинов находится в постоянном контакте с командой: «Всегда приятно, когда он рядом, мы разговариваем ежедневно», — сказал Яшкин. Поездкой в Екатеринбург в клубе только «узаконили» наличие Зинэтулы Хайдяровича в тренерском штабе «барсов».

— Я уже говорил, что он весь сезон нам помогает, а мы с ним общаемся с 2018 года. Всегда рады ему, Зинэтула Хайдярович делится своим опытом, высказывает мнение об игре, для нас это важно, — раскрыл Гатиятулин роль Билялетдинова.

И тренерский почерк Билла проглядывался уже в составе «Ак Барса». В третьем звене вместо молодого Семена Терехова неожиданно появился Егор Коршков, сезон которого нельзя занести в актив. Также вернулись в обойму Дмитрий Кателевский и Семен Кошелев. А вот место в воротах ожидаемо занял Тимур Билялов, выглядевший в последних матчах достаточно надежно.

«Будем придерживаться нашей стратегии»

Стартовый период в Екатеринбурге получился напряженным, но не сказать, что с обилием моментов. Чуть опаснее действовали хозяева. Уральцы трижды атаковали с пятачка, натыкаясь каждый раз на Тимура Билялова. Вратарь «Ак Барса» вошел в раж и с первых минут игры действовал уверенно.

Высокий темп «Автомобилиста» сбился в эпизоде с возможным удалением Артема Галимова. Судьи очень долго смотрели повтор эпизода с высоко поднятой клюшкой форварда «барсов». Штрафные две минуты могли серьезно осложнить жизнь игроков гостей, преимущество команды Николая Заварухина нарастало. Однако удаления не случилось, а пыл «Автомобилиста» поугас.

Мгновение спустя судьи удалили капитана казанцев Дмитрия Яшкина, но реализовать большинство хозяева не смогли. Чего не скажешь про гостей. Максим Осипов ушел на штрафные две минуты, а «Ак Барс» открыл счет. Подкидка Ника Петана, и Алексей Пустозеров уложил шайбу в ближний угол — 1:0. Отличный ответ от «барсов», в особенности в свете большого количества претензий по реализации лишнего в «регулярке».

— Не только в последние дни перед плей-офф мы работали над большинством. Разбирали его, когда не удавалось отличиться. Много общались с тренерским штабом, наигрывали комбинации. Во многих играх в плей-офф большинство может стать решающим фактором. Сегодня забили, будем и дальше придерживаться нашей стратегии, — сказал после игры Пустозеров.

Курьез от Аликина



Второй период начался с ошеломляющего для хозяев момента. Евгений Аликин пытался выбросить шайбу из-за своих ворот, но та отскочила к казанцам. Александр Барабанов, недолго думая, бросил и попал — 2:0. Такое развитие событий позволило «Ак Барсу» начать играть на откат. Казанцы перешли на контратакующий хоккей, максимально упрощая работу у своих ворот.

В середине периода Семен Кизимов разбил лицо Дмитрию Яшкину. Судьи не увидели криминала в действии игрока хозяев, а капитану пришлось уйти в раздевалку для накладывания швов. Чешский лидер гостей даже пропустил начало розыгрыша двойного удаления «Автомобилиста».

Вначале Степан Хрипунов, а затем Кирилл Воробьев оставили свою команду втроем против пятерки «барсов». «Ак Барс» создал много моментов для взятия ворот, но Аликин вытащил команду. Впрочем, на самых последних секундах не спас и вратарь. Никита Лямкин бросил издали и довел счет до 3:0.

В концовке периода «Автомобилист» сам остался впятером против четверки «барсов». Однако особых моментов для гола создать хоккеисты хозяев не смогли. Важнейшим спасением отметился Альберт Яруллин — защитник казанцев принял на себя бросок Мэйсека, которому оставалось лишь попасть в ворота.

Важно было довести игру до уверенной победы

Задача хозяев отыграться выглядела невыполнимой. В четырех матчах «регулярки» с «Ак Барсом» уральцы ни разу не смогли забросить больше двух шайб. Не было предпосылок и в первые два периода игры в плей-офф.

Хотя уже на третьей минуте заключительной двадцатиминутки шайба нашла ворота Билялова. Только вот гол был забит с нарушением правил. Анатолий Голышев раньше своих партнеров вошел в зону соперника, из-за чего судьи вернули счет в исходные 3:0.

В остальном же «Ак Барс» легко вел игру к своей победе. При этом команде важно было сохранить концовку матча за собой, не давая сопернику обрести уверенность в своих силах. В плей-офф дело инициативы имеет особую значимость.

Именно поэтому за 5 минут до конца Заварухин сменил вратаря на шестого полевого. На их удачу, казанцы остались втроем из-за удаления О’Делла и Князева. В итоге Стефан Да Коста отдал на пятачок, откуда Александр Шаров отправил шайбу в ворота — 3:1. Но последний штрих остался за гостями. Артем Галимов запрессинговал того же Да Косту, отнял шайбу и вогнал ее в пустые ворота — 4:1.

В целом стоит добавить, что третий период получился довольно грубым со стороны обеих команд. После матча на грубые действия со стороны «Автомобилиста» сетовали многие игроки «Ак Барса».

— Грубость, думаю, исходила от «Автомобилиста». Они проигрывали, им нужно было как-то менять ситуацию, вернуться в игру. Провоцировали, а нам было важно не вестись на это. Получалось не всегда, но ребята терпели, — сказал Барабанов.

«Соперник наказал за удаления»

Несмотря на столь убедительный счет, не стоит сильно обольщаться и делать далекоидущие выводы. Во-первых, это плей-офф, здесь игры не похожи друг на друга, команды меняются прямо по ходу серии. Во-вторых, «Ак Барс» в «регулярке» уже приучил нас к тому, что подопечные Гатиятулина не умеют проводить два подряд стабильно хороших матча. В-третьих, суперигру продемонстрировал Тимур Билялов, отразивший 36 из 37 бросков. Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал вратаря казанцев главным «виновником» поражения уральцев.

— Соперник наказал нас за удаления, но мы тоже могли это сделать, но не реализовали. Дальше соперник сыграл по счёту, пытались взломать хорошую оборону «Ак Барса», вроде бы много бросков нанесли, но они не очень опасны для вратаря были, хотя Билялов сыграл здорово, не было отскоков от него. В концовке рисковали, играли «6 на 3», «6 на 4», но удалось только один гол забить. Это только первая игра, сделаем выводы, — цитирует Заварухина «Чемпионат».

А вот Гатиятулин не стал скрывать, что первые минуты старта матча у его команды не задались. По его словам, «Ак Барс» не сразу адаптировался к жестким реалиям плей-офф. Казанцы проигрывали сопернику в интенсивности и едва не «приплыли» к пропущенным шайбам в самом начале игры.



— По игре — хорошая командная победа, готовимся дальше. Мы готовились к матчу, обращали внимание команды на начало серии. Нам потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться к интенсивности и жесткости матча плей-офф. Стычки? Обращали внимание команды на это перед матчем, готовились к такому. Ребята ждали этого и правильно реагировали. Регулярный чемпионат — это подготовка к самому важному этапу сезона. Плей-офф начался, и дополнительных слов не нужно, ребята все понимают, — резюмировал Гатиятулин.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин, 15:58, 5х4)

0:2 Барабанов (Сафонов, 20:10)

0:3 Лямкин (Яшкин, Семенов, 34:45)

1:3 Шаров (Да Коста, Диц, 56:21, 6х3)

1:4 Галимов (58:14, ПВ)

Следующий матч серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет в Екатеринбурге 28 марта в 17.00 по московскому времени. Интересно, что ранее команды дважды встречались в плей-офф и в обоих случаях дальше по турниру проходил победитель первой игры. Значит, на этот раз черед за «Ак Барсом»?