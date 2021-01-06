Нефтехимики организовали в парке ежедневные мастер-классы, выступления артистов и спортивные состязания

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Парк Нефтехимиков в Нижнекамске в новогодние каникулы стал центром притяжения горожан. Организаторами различных мероприятий, развлечений и спортивных состязаний стали работники ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Спектакль «Оле Лукойе» увидели нижнекамцы в парке нефтехимиков 4 января. Известную сказку представили артисты уличного театра. Непосредственными участниками действия стали зрители — они не только с интересом следили за игрой актеров, но и участвовали в интерактивных играх. Прекрасная принцесса, добрый жук и, конечно же, сам Оле Лукойе загадывали детям загадки, задавали вопросы и танцевали под задорную музыку. По завершению спектакля зрители еще долго не отпускали актеров, все хотели сфотографироваться с героями любимых сказок.



5 января воспитанники школы фигурного катания СК «Нефтехимик», во главе с тренером, провели для юных нижнекамцев и их родителей мастер-класс по фигурному катанию. Мероприятие привлекло немало желающих приобщиться к одному из самых красивых и зрелищных видов спорта.

Самых старательных участников мастер-класса награждали сладкими призами. 6 января с 17:00 до 18:00 пройдет анимационная программа «Колядки на Святки», а также турнир богатырей, гадания, лепка скульптур из снега. Мероприятия в парке будут идти до 11 января.

Партнерский материал