Россия расширит разработку нефтяных месторождений в новых регионах

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Правительство России планирует активизировать разработку нефтяных месторождений в новых регионах страны и сосредоточиться на трудноизвлекаемых запасах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию нефтяной и угольной отраслей до 2050 года.

Мишустин уточнил, что «предстоит серьезная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти». Он подчеркнул важность нефтяной отрасли для экономики страны, так как на нее приходится около 20% ВВП, а ежегодные инвестиции превышают 5 трлн рублей. Это, в свою очередь, способствует развитию смежных отраслей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Премьер также добавил, что Россия занимает около 10% мирового нефтяного рынка и поддерживает тесное сотрудничество с партнерами по ОПЕК+.

— Мы ответственно относимся к вопросам поддержания глобальной энергетической безопасности, — сказал он.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на то, что «цены на продукты глубокой переработки сырья и товары нефтехимии у нас существенно ниже, чем в большинстве других стран». По его словам, важно держать эту ситуацию под контролем, так как от этого зависит конкурентоспособность российской экономики.

Также в России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Анастасия Фартыгина