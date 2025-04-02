Татарстан подал заявку на строительство 57 электрозарядных станций в 2025 году
Татарстан подал заявку на строительство 57 электрозарядных станций в 2025 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
Их строительство субсидируется федеральным бюджетом, а оператором программы является Минпромторг РФ. Согласно программе, в стране должно быть построено 28 тысяч зарядных станций для автомобилей, уточнил Иванов.
В настоящее время в стране работает 2600 станций, а в Татарстане — 138.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.