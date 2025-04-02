Татарстан подал заявку на строительство 57 электрозарядных станций в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Татарстан подал заявку на строительство 57 электрозарядных станций в 2025 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Их строительство субсидируется федеральным бюджетом, а оператором программы является Минпромторг РФ. Согласно программе, в стране должно быть построено 28 тысяч зарядных станций для автомобилей, уточнил Иванов.

В настоящее время в стране работает 2600 станций, а в Татарстане — 138.

Луиза Игнатьева