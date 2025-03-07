В Татарстане на восстановление сельхозтехники не хватает около 6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Сельскохозяйственным предприятиям Татарстана в этом году потребуется 6 млрд рублей на восстановление техники. Это на 400 млн рублей больше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщил вице-премьер республики и министр сельского хозяйства Марат Зяббаров.

Основными причинами увеличения затрат стали износ техники и рост цен на запасные части. Зяббаров уточнил, что хозяйства, которые регулярно обновляют свою технику, тратят на запчасти значительно меньше — в среднем около 6% от своей выручки.

Реальное время / realnoevremya.ru

На 1 марта текущего года в Татарстане уже отремонтировано 93% тракторов, 97% сеялок, 90% посевных комплексов и 96% почвообрабатывающих агрегатов. За последнюю неделю динамика ремонта тракторов составила 5%, а сельхозмашин — 4%.

Для подготовки к весенне-полевым работам на данный момент было закуплено запчастей на сумму более 2,5 млрд рублей, что составляет 81% от необходимого объема. С 17 по 21 марта планируется провести комиссионные приемки готовности техники к полевым работам.

Напомним, что среднемесячная зарплата работников агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в январе 2025 года составила 58,7 тыс. рублей, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

