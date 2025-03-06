Лукашенко предложил России построить завод по производству беспилотников в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики реализовать проект по строительству Россией завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

— Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь, — сказал Лукашенко, обращаясь к замглавы администрации президента России Максиму Орешкину во время посещения выставки российских беспилотных авиационных систем, сообщает агентство БелТА.

предоставлено Артемом Барахтиным

Лукашенко подчеркнул, что страна обладает необходимыми компетенциями и опытом для быстрого и эффективного строительства современного предприятия по производству БПЛА.

4 марта Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Рената Валеева