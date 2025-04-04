Вышел несудимым после взятки под ПСО «Казань» — попал в СИЗО по контракту «Туполева»

Как ремонт крыши в цехе сборки самолетов — узлов связи Ту-214СУС обернулся тяжбами и уголовным делом

«В моих интересах разобраться в ситуации, дойти до истины, потому что преступления я не совершал!», — убеждал Верховный суд Татарстана казанский бизнесмен и отец-одиночка Иван Зубко. Директор и владелец фирмы «Арес» просил смягчить арест, избранный с подачи следователей МВД по обвинению в хищении 32 млн рублей, направленных в 2022—2023 годах на реконструкцию цеха окончательной сборки самолетов Ту-214СУС на Казанском авиазаводе. Статус потерпевшего в этом деле получил московский генподрядчик, с которым заказчик — ПАО «Туполев» —разорвал контракт и по банковским гарантиям полностью взыскал авансы на 170 миллионов.

Как появилось дело против Зубко и неустановленных лиц из «Ареса» и «Туполева»

Гендиректор и бенефициар казанской фирмы с воинственным названием «Арес» за два года успел отметиться в двух уголовных делах. В июне 2024-го Вахитовский суд в одно заседание прекратил преследование Ивана Зубко за коммерческий подкуп главного специалиста отдела снабжения ПСО «Казань» Марины Тумановой. Основанием стало деятельное раскаяние фигуранта — он дал показания против себя и представительницы заказчика.

Зубко повинился, что в обмен на обещание помощи «Аресу» по контрактам с ПСО передал Тумановой в безвозмездное пользование взятый в лизинг автомобиль Kia K5 и та ездила на нем два года, пока не попала под следствие. На старте расследования этого дела сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ и оперативники БЭП придерживались версии, что «взятка на колесах» передавалась за конкретный договор по поставке негорючих полимерных панелей на 20 млн рублей для работ ПСО «Казань» на строительстве космодрома «Восточный», однако в итоговом обвинении космодрома и денег из гособоронзаказа не оказалось.

Свои показания взяткодатель, уже в статусе свидетеля, подтвердил на процессе Тумановой, и в декабре 2024-го суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима с конфискацией 1,5 млн рублей, Ранее на эту сумму сотрудники 4-го отдела Следкома по Татарстану оценили размер полученных безвозмездно услуг от пользования чужим авто. Туманова же вину не признавала, уверяя, что машина лишь числилась на фирме «Арес», а лизинговые платежи осуществлялись за ее счет. Оспаривать приговор осужденная не стала, рассчитывая уже в ближайшие месяцы оказаться на воле.

По версии МВД, Зубко и неустановленные лица в 2022—2023 годах похитили не менее 32 млн рублей под предлогом выполнения строительных работ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В марте 2025-го за решетку попал и бизнесмен Иван Зубко. Теперь уже по делу МВД и другому крупному поставщику оборонки.

Еще 8 июля 2024-го в Главном следственном управлении МВД Татарстана возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц, якобы причастных к хищению средств в ходе большого ремонта на КАЗе — ранее КАПО им. Горбунова. Лишь через восемь месяцев, весной 2025-го, статус подозреваемого, а затем и обвиняемого в афере, получил директор «Ареса».

По версии следствия, с 19 августа 2022 года по 29 декабря 2023 года Зубко и неустановленные лица, действуя от имени АО «Туполев» и ООО «Арес», под предлогом выполнения строительных и иных работ на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов ТУ-214СУС АО «КАПО им. Горбунова» похитили не менее 32 млн рублей.

Для справки — речь идет о самолетах спецназначения, оборудованных узлами связи и спецтехникой, позволяющей в полете не терять связь с любой точкой мира. Борты этой модификации предназначены для перевозки первых лиц государства и правительственных делегаций и рассчитаны на перелеты дальностью до 7 тысяч километров.

«Туполев» разорвал контракт по реставрации кровли в цехе сборки ТУ-214СУС в одностороннем порядке. телеграм-канал ПАО "ОАК"

С заявлением о преступлении к силовикам обратилась московская стройкомпания «Сармат», которая была генподрядчиком на данном объекте и привлекала в качестве «субчика» казанский «Арес». В открытом доступе есть данные по 21-му госконтракту «Сармата» почти на 800 млн рублей, при этом большинство из них касается ремонта дорожной сети, школ, общежитий (КНИТУ-КХТИ), кровли в здании исполкома Чистополя, строительства сетей водопровода и социального городка в Псковской области, а еще ремонта одного из отделов полиции в том же регионе.

Директором «Сармата» является Кирилл Дмитриев, бенефициаром Ильмир Фархутдинов. По заказу КГАСУ их фирма занималась за 140 млн реставрацией здания Казанского института инженеров гражданского строительства, постройки конца 1930—1948 годов. И это самый крупный гражданский госконтракт «Сармата». Правда, в открытых источниках упоминается договор с АО «Туполев» на 168 млн рублей по реконструкции производства в Новосибирске, на объекте компании «Сухой». Заключен он был в октябре 2022-го, однако в июле 2024-го заказчик расторг его в одностороннем порядке.

Договор «Туполева» с «Сарматом» относительно работ на площадке сборки правительственных бортов в открытых источниках лишь упоминается. Он был подписан раньше сделки по производству в Новосибирске и на куда большую сумму. Поскольку лишь за выполнение одних лишь кровельных работ в цехе окончательной сборки ТУ-214СУС московский генподрядчик планировал заплатить по договору субподряда «Аресу» почти 460 млн рублей.

С генподрядчика ремонта ООО «Сармат» потребовали вернуть все 170 млн рублей аванса. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подписи на документах руководители двух стройкомпаний ставили в сентябре 2022-го, а завершить работы «Арес» должен к 29 декабря 2023-го.

12 января 2024-го «Туполев» обвинил «Сармат» в срыве сроков выполнения контракта и уведомил об одностороннем отказе от договора. На тот момент со счетов головной компании — «Объединенной авиационной корпорации» генподрядчика успели авансировать на 170 млн рублей с условием предоставления банковской гарантии на каждый денежный транш.

С расторжением договора банковские гарантии вскрыли и к 12 марта 2024-го все 170 рублей вернулись на счета заказчика. В итоге «Сармат» остался без денег и с обязательствами перед субподрядчиком, и решил отстаивать свои права в суде и добиваться уголовного дела. Подал один иск в арбитраж на АО «Туполев», оспаривая истребование средств по банковским гарантиям, а другой — на ООО «Арес», требуя возврата неотработанного аванса в 116 млн (позднее сумма требований выросла, — прим. ред.). И написал заявление в полицию, но до возбуждения дела прошло несколько месяцев.

«Скрываться от следствия намерения не было — являлся по первому вызову»

За освобождение 37-летнего бизнесмена из СИЗО в Верховном суде Татарстана бились два адвоката — Лилия Беденьгова и Гузель Гарифуллина. По их мнению, следователь МВД в районном суде не представил ни прямых, ни косвенных доказательств причастности Ивана Зубко к преступлению, а доводы о намерении скрываться и мешать следствию голословны.

До возбуждения дела в ГСУ МВД Татарстана Ивана Зубко не раз допрашивали в качестве свидетеля. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным защиты, доследственная проверка по заявлению пролетевшего с контрактом генподрядчика началась еще в апреле 2023-го, и Зубко о ней не просто знал — принимал участие в натурном осмотре объекта ремонта, дважды выезжал на авиазавод в рамках проведения строительно-технической экспертизы, представлял документацию о проведенных работах и уже после возбуждения дела, в июле 2024-го, неоднократно допрашивался в качестве свидетеля.

3 марта 2025-го по очередному звонку пришел к следователям и был задержан в качестве подозреваемого. А 5 марта Вахитовский суд отправил Зубко под стражу по ходатайству следствия, а в мотивировочной части указал, что преступление гендиректора коммерческой фирмы не связано с предпринимательской деятельностью. С чем также не согласны и Гарифуллина, и Беденьгова.

В стандартном наборе перечисленных судом оснований для изоляции этого фигуранта прозвучала важное обстоятельство — «может скрыть похищенные денежные средства, местонахождение которых не установлено».

По данным адвокатов Лилии Беденьговой и Гузель Гарифуллиной, еще до проведения экспертизы по объему работ на КАЗе разобрали кровлю цеха. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судья Верховного суда РТ подробно огласила доводы жалобы, отметив, что договор подряда между московской и казанской стройфирмами на 459 млн 672 тысячи рублей предусматривал не только строительно-монтажные работы по кровле цеха окончательной сборки самолетов ТУ-214 СУС, но и предварительное обследование имеющихся строительных конструкций и корректировку проекта. Стоит учесть масштаб объекта — по техзаданию после реконструкции цеха он должен позволять одновременно производить сборку восьми самолетов!

По данным защиты, за время работы «Сармат» перечислил «Аресу» 127 млн рублей двумя траншами — в качестве авансов, но при этом не подписал ни один акт выполненных работ. Хотя первичными документами субподрядчика «полностью подтверждается целевое использование средств на объекте — закупка материалов, оборудования, оплата труда и механизмов», — подчеркивала в своей жалобе Гарифуллина.

А еще указывала на важный момент: после разрыва отношений заказчика с «Сарматом» кровля на том самом цехе КАЗа «была разобрана по непонятным причинам, а оплаченные и уложенные материалы в конце 2023 года вывезены с территории авиазавода», причем «руководство АО «Туполев» никаких документов по данному факту не оформляло». В результате — экспертиза объема работ «Ареса» проводилась по частично утраченному объекту, и при этом были учтены не все расходы на материалы, проект и работы».

На заседании Верховного суда Татарстана Иван Зубко отрицал вину в преступлении. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом Зубко вменяют преступление, начиная с 19 августа 2022 года, хотя пост гендиректора он занял лишь в октябре 2022-го.

— Полагаю постановление суда незаконным, оно фактически является копией ходатайства следователя. Каких-либо мотивов применения данной жесткой меры пресечения не приведено, — выступила в Верховном суде адвокат Лилия Беденьгова.

Она также сообщила — на попечении Зубко находятся престарелая мать и малолетняя дочь: «Мама ее — не знаем где, он с шестимесячного возраста один воспитывает этого ребенка. Сейчас девочке шесть лет, в этом году — в школу. Кто заявление напишет?»

— Скрываться от следствия намерений не было. Я, действительно, являлся по первому вызову следователя. В моих интересах — разобраться в ситуации, дойти до истины. Потому что преступления я не совершал, — выступил арестованный Иван Зубко по видеосвязи из СИЗО.

Его защитник поделилась версией — заявление о преступлении писали, чтобы не было достойного соперника в арбитражном процессе. При этом не смогли собрать даже доказательства причастности, а суд первой инстанции просто перечислил приобщенные допросы свидетеля, потерпевшего и заключения эксперта.

Представитель прокуратуры Татарстана просила признать арест бизнесмена законным. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Раскройте! Дайте нам анализ этого всего — что подтверждает причастность конкретно Зубко к хищению денежных средств «не менее 32 млн рублей»? Откуда взята эта цифра? Я до сих пор в неведении — откуда она», — заявила суду Беденьгова, попросив отменить решение суда первой инстанции.

Представитель прокуратуры Татарстана высказала прямо противоположное мнение. И Верховный суд республики с ней согласился — признал арест законным и обоснованным.

Двойственная позиция «Сармата» в арбитражах и прямые иски «Туполева» к «Аресу»

Задержание Ивана Зубко произошло незадолго до поступления жалобы ООО «Сармат» в 9-й арбитражный апелляционный суд. В конце января текущего года АС Москвы отказался признавать незаконным требования АО «Туполев» о выплате банковских гарантий бывшего генподрядчика на сумму 170 млн рублей со счетов в четырех банках.

При этом в решении суда приведена четкая позиция ответчика относительно расторжения договора. Там говорится о двух этапах исполнения. На первом подрядчик должен выполнить техобследование конструкций кровли и корректировку проектной и рабочей документации, включая получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы» до 18 декабря 2023 года. Выполнение самих работ с поставкой оборудования и материалов отнесены ко второму этапу, с указанием — работы должны проводиться на основании утвержденной АО «Туполев» проектной документации, имеющей положительное заключение «Главгосэспертизы».

По одним и тем же работам «Сармат» предъявил «Туполеву» 135 млн, как неосновательное обогащение, а «Аресу» — 163 млн, как неотработанный аванс. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как указали юристы «Туполева» откорректированная проектно-сметная документация, одобренная «Главгосэспертизой России», отсутствует. А стало быть первый этап — не выполнен.

Представители ООО «Сармат» в суде указывали — до прекращения договора компанией были выполнены и «фактически приняты заказчиком» работы на 135 млн 162 тысячи рублей. А потому упрекали «Туполев» в злоупотреблении правом с целью неосновательного обогащения. Под «фактическим принятием» в компании имеют в виду акты допуска на объект, переписку сторон, акты внеплановой выездной проверки и заключение экспертов в рамках доследственной проверки силовиков.

Суд обратил внимание на то, что акт приемки объекта (КС-14) не подписывался, как и акты по стоимости выполненных работ и затрат, а также акт приемки выполненных работ (КС-3 и КС-2). Вывод: «До расторжения договора работы истцом не сдавались».

В ходе процесса «Сармат» ходатайствовал о привлечении своего субподрядчика ООО «Арес» к участию в споре в качестве третьего лица, но суд этого делать не стал, а позже в решении отметил — заявления истца о выполнении работ по кровли третьим лицом также не подтверждены актами выполненных работ и справками по их стоимости.

«Туполев» взыскал с «Ареса» неустойку по работам в своем московском музейном центре и подал иск еще на 43 млн по другому объекту. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом ни о какой недобросовестности и уж тем более хищении средств со стороны «Ареса» представители «Сармата» в этом процессе не заявляли. А проиграв спор по гарантиям в первой инстанции, подали новый иск к заказчику — на те самые 135 млн рублей в качестве неосновательного обогащения. Предварительное заседание арбитраж Москвы назначил на 29 мая.

Противоположную позицию по части исполнения работ юристы «Сармата» заняли в споре с «Аресом» в АС Татарстана. Сначала требовали возврата 116 млн рублей в качестве «неотработанного аванса». Получили встречный иск — об обязании принять работы все на те же 135 млн рублей. И подняли планку претензий к субподрядчику до 163,5 млн рублей. Дело рассматривается второй год, и решения по нему пока нет. А в «Сармате» с прошлой осени введена процедура наблюдения.

Тем временем производитель самолетов предъявил казанскому «Аресу» невыполнение работ по ремонту в информационно-музейном центре АО «Туполев» в Москве, по договору 2022 года почти на 48 млн рублей. В январе 2025-го взыскал неустойку в 10% — 4 млн 791 тысячу, и в апелляции — в конце марта — это решение устояло. Зубко на тот момент уже находился в СИЗО.

Ремонтом цеха окончательной сборки самолетов на КАЗе занимается новый генподрядчик. Судя по техзаданию, вопрос по кровле не закрыт . телеграм-канал ПАО "ОАК"

В начале мая Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению еще одного иска «Туполева» к «Аресу». Речь идет о требовании неосновательного обогащения на 43,6 млн рублей и неустойке в 15 млн по некоему договору от 16 декабря 2022 года.

Ранее другой генподрядчик большого ремонта на КАЗе заявил в МВД на 20 руководителей компаний-«субчиков», принимавших участие в реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011—2020 годы». Часть дел по обвинению в мошенничестве против строителей суды рассматривают до сих пор.

А ремонт в цехе окончательной сборки «президентских» самолетов продолжается силами уже нового генподрядчика по госконтракту на 320 млн. Перечень работ там весьма широкий. Но среди них есть и такой пункт: «выполнить обследование кровли, остекления, ливневых стоков, состояния инженерных систем и коммуникаций корпуса и по результатам обследования определить необходимые объемы их реконструкции».