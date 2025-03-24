Трамп пообещал ввести 25% пошлины на торговлю со странами, покупающими нефть и газ у Венесуэлы

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Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о намерении ввести с 2 апреля пошлины в размере 25% на товары из стран, закупающих нефть или газ у Венесуэлы. Об этом пишет «Интерфакс».

— Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, данное решение обусловлено несколькими причинами, включая утверждения о том, что Венесуэла отправляет в США «десятки тысяч преступников» под видом иммигрантов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между двумя странами во время его визита в Россию. Путин подчеркнул, что документ полностью согласован и создаст прочный фундамент для дальнейшего развития многоплановых связей на долгосрочную перспективу.

Рената Валеева