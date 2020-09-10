Президент РФС поблагодарил ТАИФ за вклад в развитие футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил благодарность группе компаний ТАИФ за строительство футбольно-регбийного манежа «Искандер» и других инфраструктурных футбольных объектов на территории Республики Татарстан. Об этом он сообщил на открытии манежа в Казани.

Также глава РФС рассказал о дальнейших совместных планах по развитию футбола в стране.

«Мы знаем ТАИФ как компанию, которая делает многое для развития физкультуры и спорта. В прошлом году они стали партнером РФС. Сейчас мы совместно с ними, с руководством Татарстана и UEFA начинаем реализацию пилотного проекта развития массового футбола UEFA GROW.

Мы ожидаем, что благодаря нему в республике произойдет существенное увеличение количества людей, вовлеченных в футбол, и позволит подготовить новых талантливых футболистов для нашей страны», — приводит слова Дюкова корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов сообщил о подписании трехстороннего договора с РФС по развитию футбола в Татарстане. Глава республики также обещал поддержку «Рубину», «Нефтехимику» и «КАМАЗу».