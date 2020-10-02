Исполняющим обязанности гендиректора АО «ТАИФ-НК» назначен Максим Новиков

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Кадровые перестановки на нефтеперерабатывающем заводе Группы ТАИФ: исполняющим обязанности генерального директора АО «ТАИФ-НК» назначен Максим Новиков. С февраля 2019 года и до недавнего времени он занимал должность главного инженера на том же предприятии.

Максим Новиков начал свой трудовой путь в 1999 году с оператора технологических установок 4-го разряда на установке ЭЛОУ-АВТ-7. Параллельно учился в Казанском государственном технологическом университете. В 2008 году был назначен начальником смены, затем — установки цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов производства перегонки НПЗ ТАИФ-НК. В 2013 назначен заместителем главного инженера Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). С 2014 года и по февраль 2019-го — главный инженер НПЗ. При его личном участии реализован ряд крупных проектов: была проведена модернизация НПЗ, налажена и увеличена производительность дизельного топлива Евро-5, которое пользуется большим спросом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Увеличена мощность установки получения водорода цеха конверсии природного газа и гидроочистки сернистых нефтепродуктов и цеха получения элементарной серы НПЗ. В 2016 году под руководством Максима Новикова состоялся монтаж установки получения и расфасовки полимерно-битумного вяжущего в цехе по производству битума. В этом же году были проведены реконструкции по техническому перевооружению установки ЭЛОУ-АВТ-7 с подключением к ней объектов строящегося комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

Максим Новиков женат, воспитывает двоих детей.