Новости промышленности

23:38 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Зарплаты в агропромышленном комплексе Татарстана выросли на 25%

16:51, 07.03.2025
Зарплаты в агропромышленном комплексе Татарстана выросли на 25%
Фото: Реальное время

Среднемесячная зарплата работников агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в январе 2025 года составила 58,7 тыс. рублей, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Несмотря на рост зарплат, агрохолдинги сталкиваются с нехваткой кадров. В настоящее время обеспеченность специалистами в отрасли составляет всего 85%. Наибольшая потребность наблюдается:

  • в агротехниках (22%);
  • ветеринарах (18%);
  • агрономах (16%);
  • инженерах (9%);
  • экономистах и бухгалтерах (по 6%).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

В агропромышленном комплексе Татарстана трудятся более 66 тыс. человек, которые играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.

Напомним, что Татарстан занял третье место в России по объему валовой продукции агропромышленного комплекса, произведя сельхозпродукции на сумму 343,3 млрд рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ПромышленностьАгропром Татарстан

Новости партнеров

Читайте также