Зарплаты в агропромышленном комплексе Татарстана выросли на 25%
Среднемесячная зарплата работников агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в январе 2025 года составила 58,7 тыс. рублей, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.
Несмотря на рост зарплат, агрохолдинги сталкиваются с нехваткой кадров. В настоящее время обеспеченность специалистами в отрасли составляет всего 85%. Наибольшая потребность наблюдается:
- в агротехниках (22%);
- ветеринарах (18%);
- агрономах (16%);
- инженерах (9%);
- экономистах и бухгалтерах (по 6%).
В агропромышленном комплексе Татарстана трудятся более 66 тыс. человек, которые играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.
Напомним, что Татарстан занял третье место в России по объему валовой продукции агропромышленного комплекса, произведя сельхозпродукции на сумму 343,3 млрд рублей.
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