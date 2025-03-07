Зарплаты в агропромышленном комплексе Татарстана выросли на 25%

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Среднемесячная зарплата работников агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в январе 2025 года составила 58,7 тыс. рублей, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Несмотря на рост зарплат, агрохолдинги сталкиваются с нехваткой кадров. В настоящее время обеспеченность специалистами в отрасли составляет всего 85%. Наибольшая потребность наблюдается:

в агротехниках (22%);

ветеринарах (18%);

агрономах (16%);

инженерах (9%);

экономистах и бухгалтерах (по 6%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В агропромышленном комплексе Татарстана трудятся более 66 тыс. человек, которые играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.

Напомним, что Татарстан занял третье место в России по объему валовой продукции агропромышленного комплекса, произведя сельхозпродукции на сумму 343,3 млрд рублей.

