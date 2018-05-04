Шигабутдинов Руслан Альбертович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 27 июня 1976 года.

Образование:

Юридический факультет Казанского государственного университета.

Трудовая деятельность:

1997 г. — юрист ООО «КАРСАР».

1999 г. – референт Генерального директора ОАО «ТАИФ».

С 2005 года по настоящее время — заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям.

С 2013 года — председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

С 2017 г. — председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2014 году Указом Президента РТ за заслуги в финансово-экономической деятельности и многолетний плодотворный труд присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

В 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

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