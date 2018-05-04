Шигабутдинов Руслан Альбертович
Общая информация
Родился 27 июня 1976 года.
Образование:
Юридический факультет Казанского государственного университета.
Трудовая деятельность:
1997 г. — юрист ООО «КАРСАР».
1999 г. – референт Генерального директора ОАО «ТАИФ».
С 2005 года по настоящее время — заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям.
С 2013 года — председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
С 2017 г. — председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2014 году Указом Президента РТ за заслуги в финансово-экономической деятельности и многолетний плодотворный труд присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
В 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г.Казань, ул. Щапова, д. 27,
- Телефон: +7 (843)277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018