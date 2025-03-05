В Казани по делу о «взятке под налоговую» прокурор запросил 8 лет колонии со штрафом 20 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Ново-Савиновском райсуде Казани прошли прения по уголовному делу о посредничестве особо крупной взятке за снижение налоговой недоимки по заводу КЭС на 200 млн рублей. В прениях гособвинитель за передачу 2 млн рублей запросил для обвиняемой Инессы Пермяковой 8 лет колонии общего режима со штрафом в 10-кратном размере, передает журналист «Реального времени».

Подсудимая передачу денежных средств признает, однако настаивает, что фактически эту сумму вымогал у нее сотрудник налоговой, и это подтверждается записями, приобщенными к материалам уголовного дела. Ее адвокат в прениях обвинил теперь уже бывшего налоговика Артема Айгустова и оперативников в провокации взятки.

Под стражей по этой истории с мая 2024 года находился и гендиректор завода КЭС Расим Киямов, обвиняемый в даче незаконного вознаграждения. На днях он ушел на СВО.

Детали скандального дела — в материале «Реального времени».