Памятники конструктивизма, ампира и аварийности

Как выглядит первый соцгород Казани в Адмиралтейской слободе

Общежитие завода обозных деталей №169.. Фото: Радиф Кашапов

В конце зимы Комитет РТ по охране объектов культурного наследия объявил о намерении включить территорию в районе улиц Адмиралтейской, Урицкого и Мало-Московской в реестр выявленных объектов культурного наследия регионального значения как достопримечательное место «Первый соцгород Казани». А как сейчас выглядят эти памятники конструктивизма и советского ампира? Подробнее — в материале «Реального времени».

Приехала «обозка»

— Ты мне скажи, зачем ты так живешь? — доносится женский голос из окна. Внизу по весенней грязи гуляют вернувшиеся с учебы школьники. А на территорию бывшего КВЗ, чьи обновленные здания выкрашены и закрыты забором, постоянно заезжают машины. «Эти сооружения представляют собой яркий пример градостроительных решений периода индустриализации и формирования первых социалистических городов», — указывают в пресс-службе комитета.

На картах конца XIX века на месте этого условного треугольника растут деревья. При этом исторически сложилось так, что Адмиралтейская слобода — район промышленный. Здесь находились бочарная и паркетная фабрика Локке, чугунолитейный, машиностроительный, кузнечно-котельный и механический завод Свешникова, Журавлевская мельница, табачно-махорочная фабрика Эккерта.

Каланча пожарного депо. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В советское время эти предприятия стали оплотом советской промышленности. К примеру, там, где сейчас ожидают реновации разрушенные корпуса завода «Сантехприбор», как раз работал Локке. А здание мельницы относится к современному «Петрушкиному двору». В 1929 году году из Чувашии сюда переехал завод обозных деталей, разместившись на берегу старого русла реки Казанки.



Вскоре вместо тачанок он стал делать детали для самолетов. А потом в город прибыл ленинградский военный завод №387, который впоследствии стал Казанским вертолетным заводом.

«Сантехприбор» в ожидании реновации. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В результате на территории, которая тогда называлась слободой «Кзыл Армия», в 1930-х годах строится первый в Казани жилой комплекс по принципам соцгорода, автономного поселения, в котором есть все необходимое для работы и жизни. По сути, этот район должен был быть воротами в город со своим портом (его здание впоследствии использовал КВЗ).

Таких городков в Казани было построено несколько. Например, имени Лозовского, напротив Казанского зооботсада. В 2011—2013 годах он был застроен высотками в рамках республиканской программы социальной ипотеки. Поселок Орджоникидзе или соцгород Авиастроя с парком «Крылья Советов» и стадионом «Рубин», также построен в 1930-е годы. Сейчас по нему водят экскурсии, рассказывая о работавших здесь будущем открывателе космоса Сергее Королеве и конструкторе ПЕ-2 Владимире Петлякове.

Расселенный дом на Урицкого, 4. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Скоро на Адмиралтейке застроят четную сторону

Судьба обоих соцгородов показывает, что может случиться с районом в Адмиралтейке: либо мемориализация, либо снос. В первую очередь он примечателен общежитием завода обозных деталей №169 на 56 квартир (Мало-Московская, 30/13), предположительно построенном в 1933 году. Здание устроено просто — два крыла и угловая центральная башня. Здесь работали две столовые, магазин, камера хранения. В 2018-м оно признано аварийным, но в нем до сих пор живут люди. Вместе с несколькими другими объектами дом формирует так называемый «пятачок конструктивизма».

Рядом расположена проходная Казанского вертолетного завода. На этой территории планируется построить жилье — здесь должен появиться огромный ЖК Statum («Первый класс в стиле индастриал»).

Адмиралтейская, 1. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Еще один объект, построенный в 1935 году, — каланча пожарного депо завода, пережившая решение о ее сносе региональным ГУ МЧС. Остановил разрушение только приказ президента РТ. С тех пор каланча ожидает преображения. По последним данным, здание передают Министерству молодежи, которое устроит там инженерно-технический кружок.

Рядом находится бывшее здание Дома культуры вертолетного завода, в котором в прошлом году открылся молодежный центр «Вертолет»: спортивные залы, коворкинг, арт-кафе, залы для танцев, выставок, концертов, видео— и музыкальная студии.

А напротив подросткового клуба — признанный аварийным в 2022 году образец конструктивизма — дом 1935 года. Рядом с ним раньше стоял дом 1929 года, он уже снесен.

«Наращённый» дом на Урицкого, 8. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

С другой стороны от соцгорода — развалины обанкротившегося в 2019 году «Сантехприбора», который шесть лет назад выкупил владелец группы компаний «Волжский домостроительный комбинат» Николай Морсин. Со стороны улицы Клары Цеткин он примечателен остатками здания конторы «Товарищества заводов Алафузовых» на углу. Здесь в позапрошлом веке располагался сад «Тиволи»: с духовым оркестром, танцами, концертами, промышленными и сельскохозяйственными выставками. Сейчас здесь планируется возвести 12 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и 28 тысяч «квадратов» жилья.

Адмиралтейская, 9. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Три луча промышленного солнца

Вообще, визуально соцгород выглядит сверху, как три луча. В середине квартала, облагороженного новой детской площадкой, которая соседствует с пугающими своим видом хозяйскими постройками, идет несколько трехэтажных домов 1930 года. Завершается он расселенным зданием на Урицкого, 4. Вдоль самой улицы Урицкого тянется серия двухэтажных застроек, среди них тоже есть один аварийный, а также наращённый до четырехэтажного занятный восьмой.

По Адмиралтейской (бывшая 10 лет Октября) проходят самые заметные с архитектурной точки зрения дома. В районе соцгорода и рядом с ним есть несколько исторически ценных градоформирующих объектов, все относятся к советскому периоду. Наиболее интересные — на Адмиралтейской. Это 15-й кирпичный дом 1949 года постройки, примечательный обилием колонн. И первый дом 1947 года, украшенный характерными для татарской архитектуры элементами: сталактиты, словно взятые с Апанаевской мечети, и оконные проемы, цитирующие булгарские памятники. А также пятый дом 1937 года с примечательной внушительной аркой.

Адмиралтейская, 15. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

При этом один дом на Адмиралтейской, третий, не просто объявлен аварийным, но уже расселен, в таком же статусе находится седьмой, но люди в нем продолжают жить. Обоим — под сто лет.

Даже на схеме Комитета по охране ОКН видно, что советский ЖК начал застраиваться новыми зданиями, так что рисунок достопримечательного места получился вычурным. Между тем Мергасовский дом, еще один памятник конструктивизма, возведенный примерно в те же годы, вновь привлек внимание СМИ в связи с образованием на улице Дзержинского провала и вопросами, будет ли когда-то начато восстановление здания, изначально построенного в условиях недостатка опыта и материалов. Впрочем, в Комитете по охране ОКН не исключают, что далее в реестр попадут и отдельные здания соцгорода в Адмиралтейской слободе.

Схема соцгорода. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН