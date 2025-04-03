Таджикистан и Россия будут сотрудничать в освоении 22 нефтегазовых месторождений

Это сотрудничество может начать реализацию в 2026 году.

Фото: Ринат Назметдинов

На Международном энергетическом форуме «Энергопром» в Казани министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что республика предлагает российским компаниям принять участие в освоении 22 перспективных нефтегазовых месторождений. Это сотрудничество может начать реализацию в 2026 году, сообщили в ТАСС.

Джума подчеркнул, что в этом году Таджикистан и Россия определят приоритетные месторождения для совместной работы.

— У нас 22 перспективных нефтегазовых месторождения по стране. Мы обсуждали вопросы добычи и переработки, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Таджикистан в основном импортирует нефтегазовую продукцию из России. Освоение новых месторождений позволит стране начать экспорт в южном направлении. В республике зарегистрировано около 28 месторождений нефти, а разведанные запасы превышают 2 миллиона тонн.

В 2024 году Таджикистан добыл более 16,1 тыс. тонн нефти, что недостаточно для обеспечения своих нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому республика продолжает импортировать нефтепродукты и газ, причем Россия остается основным поставщиком, осуществляя поставки на льготной основе.

Также на форуме Россия и Таджикистан объявили о намерении составить список перспективных проектов в электроэнергетике. Это включает в себя строительство гидроэлектростанций и солнечных электростанций.



Анастасия Фартыгина