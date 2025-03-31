Татарстан: путь к великой Победе

К 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Реальное время

В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. «Реальное время» совместно с Банком «Аверс» в честь этой даты запускает цикл статей о вкладе Татарстана в победу. Несмотря на свое удаление от основных фронтов, республика сыграла ключевую роль в решающих моментах войны. Промышленность Татарстана обеспечивала фронт необходимыми ресурсами, а жители республики проявили неимоверное мужество и самоотверженность. В этой серии статей мы подробно исследуем, как татарстанцы, их героизм и трудоспособность стали неотъемлемой частью общей победы, а также узнаем о судьбах людей, которые внесли свой вклад в эту грандиозную борьбу.

День, который изменил всё

22 июня 1941 года… Этот день навсегда останется в памяти нашего народа. Вероломное нападение нацистской Германии на Советский Союз ознаменовало начало самой трагичной и одновременно героической страницы в новейшей истории России. С этого момента усилия каждого человека были направлены на одну цель — разбить ненавистного противника и сохранить целостность и независимость своей Родины. Страна превратилась в единый боевой лагерь, где тыл и фронт объединялись в стремлении выстоять и одержать победу.

Незамедлительно после получения известия о начале войны в каждом регионе началась мобилизационная деятельность. Первым днем мобилизации стало 23 июня. В военкоматы хлынули добровольцы, стремящиеся лично принять участие в борьбе с фашизмом.

Заявления, подобные следующим, стали обычными: «Подлость фашистской банды, осмелившейся напасть на нашу Родину, вызвала у меня огромную ненависть к заклятому врагу... Прошу вас, товарищ военком, направить меня в действующую армию. Ради любимой Родины не пожалею ни себя, ни своей жизни», — писала работница управления связи А.Н. Лывина. «Хочу снова взять в руки оружие, отправляйте меня на передовую!» — просил в своем заявлении участник финской кампании С.А. Поляков. «Я хочу добровольно встать на защиту родной советской земли», — подчеркивал т. Левушкин из Чистопольского района республики. «Буду сражаться с врагом, не щадя своей крови и жизни, хочу быть достойным героической славы великой Красной Армии»…

Незамедлительно после получения известия о начале войны в каждом регионе началась мобилизационная деятельность. общественное достояние

Многочисленные коллективные заявления поступили от граждан. Работницы и служащие завода им. С. Орджоникидзе, студентки третьего курса Казанского жирового техникума и другие подали совместные просьбы о зачислении в действующую армию. Целыми отделами обращались в военкоматы коммунисты и комсомольцы районных и городских комитетов республики. За шесть дней мобилизации (с 23 по 29 июня 1941 года) в Татарстане было подано более 5 тысяч заявлений на отправку в действующую армию. К середине июля общее число добровольцев в республике превысило 14 тысяч. Однако, несмотря на массовый характер этого движения, основным источником пополнения действующей армии оставался мобилизационный набор, что объяснялось масштабами военных действий и протяженностью фронтов.

Гаврилов Петр Михайлович — герой Советского Союза, участник обороны Брестской крепости. Уроженец Пестречинского района, он занимал должность командира 44-го стрелкового полка и возглавлял защиту Восточного форта Кобринского укрепления. На протяжении почти месяца небольшая группа его бойцов не позволяла продвигаться целой немецкой дивизии, стойко сражаясь в сложнейших условиях. Несмотря на голод, жажду и долгие тяжелые бои, защитники крепости проявили невероятное мужество и выносливость. Лишь на 32-й день обороны Петр Гаврилов был захвачен в плен в бессознательном состоянии. Чудом выжившему майору удалось получить медицинскую помощь от русских врачей в лагерном госпитале. В 1957 году, в эпоху хрущевской оттепели, легендарного командира реабилитировали и наградили «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.

Татарстан на фронте

В годы войны из республики на ключевые участки фронта было отправлено семь стрелковых дивизий (18-я, 86-я, 120-я, 146-я, 147-я, 334-я и 352-я), 91-я отдельная танковая бригада, инженерно-саперный батальон, две авиационные дивизии и множество отдельных полков. Жители Татарстана принимали участие во всех значимых сражениях Великой Отечественной войны.

Одной из первых атаку немецко-фашистских войск на западной границе встретила 86-я стрелковая Казанская дивизия имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, уже имевшая боевой опыт в советско-финской войне. Она располагалась недалеко от польского города Цехановец. В первый день обороны город был потерян. Дивизия сражалась в окружении и к концу июня понесла значительные потери.

Другая дивизия, которая также, по некоторым источникам, носила название Казанской — 18-я стрелковая, накануне войны начала передислоцироваться на западную границу. Однако к месту сосредоточения — Орше, армейское подразделение прибыло только 29 июня 1941 года и приняло участие в одном из самых кровопролитных сражений начала войны — Смоленском. 18-й дивизии досталось от 2-й танковой группы генерала Гудериана. Дивизия попала в окружение, и ее остатки 22 июля прорвались к переправе через Днепр. Через неделю они присоединились к сводному отряду генерал-лейтенанта И.В. Болдина.

Осенью 1941 года было принято решение начать строительство противотанкового оборонительного рубежа «Казанский обвод». скриншот из видео "Казанский университет в годы войны" с канала "UNIVER TV"

Всего в период с 1941 по 1945 год республика подготовила 700 тысяч человек по более чем 30 военным специальностям, включая летчиков, телефонистов, снайперов, пулеметчиков и радистов. Почти 350 тысяч из них, то есть каждый второй, отдали свои жизни, защищая свободу и независимость нашей Родины. Более 3,5 тысячи татарстанцев погибли в Ржевско-Вяземской операции, свыше 10 тысяч — в битве за Москву. В Сталинградской битве сложили головы около 22 тысяч татарстанцев, примерно 40 тысяч погибли у стен Ленинграда, и более 15 тысяч остались на Курской дуге.

Григорьев Виктор Антонович — выпускник казанской школы №81, проявил героизм в боях за столицу в декабре 1941 года. Будучи механиком-водителем танка, он продемонстрировал невероятную стойкость во время атаки у деревни Барыбинки. У него были обморожены руки и лицо, артиллерийский снаряд повредил башню его танка, но Виктор не растерялся. Он таранил вражеский средний танк, уничтожил два противотанковых орудия и, прорвавшись на шоссе, раздавил колонну из двадцати груженых автомашин, истребив десятки солдат противника. Когда его танк снова получил повреждение, смелый механик-водитель вывел его в расположение своей части. За свою исключительную отвагу и мужество Григорьев был удостоен звания Героя Советского Союза в возрасте всего 20 лет.



«Казанский обвод»

В первые месяцы войны положение фронта было тяжелым, и большая территория страны оказалась оккупированной врагом. Осенью 1941 года было принято решение начать строительство противотанкового оборонительного рубежа «Казанский обвод». Он должен был защитить как Казань, так и соседние районы в случае наступления немецких войск.

Рыли окопы и рвы 107 тысяч человек. В основном это были студенты и преподаватели вузов, а также местные жители из близлежащих деревень. Подобно альпинистам, они каждый день преодолевали снега и метели, держа друг друга за длинную веревку. Среди рабочих были академик Борис Арбузов, профессор Хамид Муштари и другие известные ученые. Специальной техники не было, и окопы со рвами выкапывались вручную — с помощью кирок и лопат.

Совместными усилиями, несмотря на бесконечные дожди и грязь, а затем и лютые морозы, 25 января 1942 года был завершен «Казанский обвод». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Совместными усилиями, несмотря на бесконечные дожди и грязь, а затем и лютые морозы, 25 января 1942 года был завершен «Казанский обвод». За рекордно короткий срок был построен 331 километр противотанковых преград, 392 командных и командно-наблюдательных пункта, 98 укрытых огневых позиций и 419 землянок.

