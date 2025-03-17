ПАО «КАМАЗ» выделил производство автомобильных мостов в отдельный завод

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ПАО «КАМАЗ» выделил производство автомобильных мостов в самостоятельную структуру — завод мостов, сообщает пресс-служба компании. Реорганизация направлена на повышение эффективности управления производственным процессом.

Новое предприятие будет специализироваться на производстве передних осей, механической обработке деталей малых серий, а также выполнять вспомогательные и технологические функции, связанные с выпуском мостов для автомобилей КАМАЗ.

Директором завода мостов с 17 марта назначен Максим Минеев, ранее занимавший должность главного инженера автомобильного завода (АВЗ) и исполнявший обязанности директора АВЗ.

Автомобильный завод возглавил Дмитрий Бородинов, ранее работавший заместителем директора АВЗ по автомобилям К5.

В структуру ПАО «КАМАЗ» входят литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), автомобильный завод (АВЗ) и ремонтно-инструментальный завод (РИЗ).

Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

Ранее ПАО «КАМАЗ» обратилось в Арбитражный суд Москвы с четырьмя исками к Минобороны России на общую сумму более 10,6 млн рублей. Предварительное заседание по первому иску назначено на 7 мая 2025 года.

Рената Валеева