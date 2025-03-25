Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки

Фото: Динар Фатыхов

Латвия по итогам прошлого года заняла пятое место в списке крупнейших импортеров российской водки, сменив Германию. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб и платформы ООН Comtrade, пишет РИА «Новости».

Крупнейшим импортером водки в 2024 году стал Казахстан, закупивший ее на $32 млн — это на 4% больше результата 2023 года. На втором месте оказался Китай с $1,5 млн, но объемы импорта сократились сразу на 29%. Третье место заняла Турция, которая заметно сократила закупки: российский экспорт в эту страну за год снизился втрое, до $436,5 тыс. Четвертое место с заметным снижением объема закупок (в два раза, до $222 тыс.) осталось за Южной Кореей. И замыкает пятерку лидеров Латвия, нарастившая импорт вдвое.

Реальное время / realnoevremya.ru

Германия оказалась лишь на восьмом месте со скромным импортом в $4,8 тыс., что в 74 раза меньше показателя 2023 года. Опередили ее Польша и Франция, но и у них закупки оказались несущественными: $17 тыс. на двоих.

Всего, согласно изученным данным, Россия по итогам 2024 года сократила экспорт водки в денежном выражении на три процента, до 34,6 миллиона долларов.

Напомним, розничные продажи водки в России за январь — февраль 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было реализовано 11,5 млн декалитров водки.

Рената Валеева