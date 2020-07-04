Альберт Шигабутдинов избран председателем совета директоров АО «ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев

В субботу, 4 июля, состоялось итоговое видеосовещание по результатам годовых общих собраний акционеров в Группе компаний ТАИФ и первое собрание совета директоров АО «ТАИФ». В их работе принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках итогового видеосовещания совет директоров АО «ТАИФ» и президент Татарстана заслушали доклады генеральных директоров ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ» по итогам финансово-экономической деятельности в 2019 году и деятельности компаний Группы ТАИФ в первом полугодии 2020 года.

Сразу по завершении итогового видеосовещания, также в режиме ВКС, состоялось первое собрание совета директоров АО «ТАИФ», где предстояло избрать председателя совета директоров и подтвердить полномочия генерального директора головной компании Группы ТАИФ.

Рустам Минниханов, отметив высокие результаты деятельности компаний Группы ТАИФ в 2019 году и трудность сложившейся в начале 2020-го года глобальной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнул: чтобы сохранить темпы развития и успешность реализации программ Стратегии развития Группы ТАИФ до 2030 года, потребуются все силы и опыт.

— Должность председателя совета директоров — очень важна. Человек должен быть авторитетный, опытный, достаточно жесткий. Поэтому мое предложение — председателем совета директоров АО «ТАИФ» рекомендовать Альберта Кашафовича Шигабутдинова. Человек энергичный, опытный. Прошу поддержать эту кандидатуру и проголосовать, — озвучил свое предложение президент Татарстана.

Кандидатура Альберта Шигабутдинова, предложенная президентом Татарстана на пост председателя совета директоров АО «ТАИФ», была поддержана единогласно. Фото: president.tatarstan.ru

Кандидатура Альберта Шигабутдинова, возглавлявшего Группу ТАИФ с момента основания и по 2019 год, а в настоящее время занимающего должность главного советника генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, была поддержана единогласно. Заместитель генерального директора АО «ТАИФ» — первый заместитель генерального директора Рустем Сультеев, 21 год возглавлявший совет директоров, избран на пост заместителя председателя совета директоров АО «ТАИФ». Его огромный опыт востребован Группой ТАИФ.

— Очень важно стратегически видеть и решать, вести системную операционную деятельность компании. Я предлагаю подтвердить полномочия генерального директора. Мы видим успехи Руслана Альбертовича и успехи компании под его руководством, — перешел ко второму важному вопросу повестки Рустам Минниханов. И это предложение также было единогласно поддержано советом директоров.