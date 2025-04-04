Эволюция энергоэффективности: достижения «ТАИФ-НК» на KazanEnergyExpo

Компания стала одной из лучших в Татарстане в области энергосбережения

Фото: Динар Фатыхов

Более 90 предприятий энергетического сектора из 17 российских регионов, а также иностранные компании из Белоруссии, Азербайджана и Киргизии — Казань встретила участников международной выставки KazanEnergyExpo. Традиционно в ней участвует АО «ТАИФ-НК», стенд нефтеперерабатывающей компании расположен в составе экспозиции ГК «ТАИФ». Каких результатов в оптимизации энергоресурсов добилась одна из передовых нефтеперерабатывающих компаний России «ТАИФ-НК» — в материале «Реального времени».

Отвечая на вызовы времени

Международный энергетический форум «Энергопром» в последние годы стал одним из ключевых событий в отрасли, вызывая значительный интерес со стороны крупных корпораций и государственных структур. Значимость мероприятия подтверждает солидный список почетных гостей, среди которых раис РТ Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов и другие. Приветственные обращения участникам мероприятия также направили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выступая перед присутствующими, министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул, что сегодня Россия сталкивается с серьезными вызовами на фоне растущего спроса на электроэнергию.

Сергей Цивилев подчеркнул, что сегодня Россия сталкивается с серьезными вызовами на фоне растущего спроса на электроэнергию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня у нас разработана генеральная схема развития энергоотрасли страны до 2042 года. Она детально продумана и составлена нашими российскими специалистами. Мы, по сути, сегодня формируем долгосрочный заказ на строительство новых и реконструкцию существующих энергетических мощностей, а также на создание новых систем передачи и хранения энергии. Это масштабная работа. Она требует объединения усилий всех, кто заинтересован в развитии отрасли. Спасибо всем участникам форума, — поблагодарил Сергей Цивилев.



Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что «Энергопром» служит платформой для обмена идеями и практиками, объединяя ученых, инженеров и крупнейшие энергетические компании.



— В этом году форум проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это имеет для нас огромное значение. Мы должны помнить и благодарить каждого, кто внес свой вклад в Победу, — добавил он.

Рустам Минниханов отметил, что форум «Энергопром» служит платформой для обмена идеями и практиками. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов также выразил уверенность в плодотворной и эффективной работе участников форума, отметив, что сегодня начинается новая эра сотрудничества.



Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джума Далер Шофакир подчеркнул значимость обеспечения стран доступом к чистой энергии и эффективному использованию энергетических ресурсов. По ее словам, эти вопросы являются приоритетными в экономической политике Таджикистана.



Экология и инновации



После официальной церемонии открытия форума почетные гости посетили крупнейшую выставку энергетической отрасли — KazanEnergyExpo. Общая площадь экспозиции составила десять тысяч квадратных метров. Свои стенды представили более 90 компаний энергетической отрасли из 17 регионов России, а также компании ряда стран зарубежья, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и других.



Традиционно одно из центральных мест на выставке заняла экспозиция ГК «ТАИФ», в которую вошли такие предприятия, как «ТАИФ-НК», «ТГК-16» и «ТАИФ-СМ». Яркий дизайн стенда мгновенно привлек внимание делегации. О достижениях и текущих инициативах АО «ТАИФ-НК» гостям рассказал главный инженер компании Алексей Храмов.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК» представляет собой масштабное и современное предприятие, которое потребляет много энергоресурсов, таких как топливо, природный газ и электроэнергия. Поэтому вопрос повышения энергоэффективности производства является для нас актуальной и постоянной задачей, — подчеркнул он.



По его словам, одним из главных достижений компании в 2023–2024 годах стало внедрение единой схемы сбора углеводородных газов с производств. Это позволило снизить потребление природного газа на 14% и сэкономить 343 миллиона рублей в год.



Одновременно идет реконструкция системы гарантированного питания производственных мощностей — устанавливается система быстродействующего аварийного включения резервов. Уже внедрено 13 единиц оборудования стоимостью 42 миллиона рублей, что существенно увеличило эффективность процессов и надежность функционирования всего производства.

Одним из главных достижений компании в 2023–2024 годах стало внедрение единой схемы сбора углеводородных газов с производств. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Это дало нам возможность избежать внеплановых остановов при любых колебаниях в электрической сети. Когда происходит скачок напряжения из-за внешних факторов, это затрагивает действующее оборудование, так как переключение на резервный источник питания требует времени. Проблема с падением напряжения не исчезла полностью, но стала менее частой и выраженной. Ранее это происходило повсеместно и существенно усложняло производственный процесс. Отсутствие нештатных ситуаций — это прибыль для предприятия, так как избегается риск останова оборудования и других негативных последствий, — подчеркнул Алексей Храмов.



Для рационального использования водных ресурсов АО «ТАИФ-НК» применяет собственные локальные очистные системы. Они отвечают строгим требованиям экологической безопасности и способствуют минимизации негативного влияния на природу.



В 2024 году компания выделила 246 миллионов рублей на замену мембран электродиализа. С 2014 по 2024 годы общая экономия речной воды за счет потребления очищенной воды из локальных очистных сооружений, достигла 13,5 млн кубометров, что, к примеру, составляет 21,4% от объема Заинского водохранилища.



Курс на импортозамещение



Более подробно об энергосберегающих проектах в АО «ТАИФ-НК» рассказал Алексей Храмов в импровизированной студии выездной редакции «Реального времени». Он отметил, что в 2024 году компания успешно завершила техническое перевооружение градирни мощностью 2500 кубометров в час. Стоимость проекта составила 95 миллионов рублей, при этом все оборудование было произведено на территории России.

Более подробно об энергосберегающих проектах в АО «ТАИФ-НК» рассказал Алексей Храмов в импровизированной студии выездной редакции «Реального времени». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Модернизация градирни позволила достичь нормативных значений по температурному режиму водооборотных циклов и снизить потребление воды за счет уменьшения капельного выноса. Также на 2025–2026 годы у нас запланировано строительство еще одной градирни. Это будет не модернизация, а новое строительство, чтобы избежать необходимости покупки технической воды у наших партнеров. Новая градирня будет большей мощности — 3,5 тысячи кубометров в час, — добавил он.



Эти меры способствовали росту производственных мощностей и еще раз подтвердили приверженность компании к отечественным материалам и технологиям. Как отметил Алексей Храмов, импортозамещение для российских компаний давно перестало быть модным трендом, а стало реальной необходимостью.

Импортозамещение для российских компаний давно перестало быть модным трендом, а стало реальной необходимостью. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— За последние 3-4 года, в связи с геополитическими изменениями, наблюдается значительный рост локализации производства в России. Отечественное оборудование может выглядеть менее презентабельно по сравнению с зарубежным, но демонстрирует надежность и инженерную точность, что удлиняет его срок службы. На нашем предприятии мы также активно адаптируемся к новым условиям, самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым и решая проблемы с поставками запасных частей. Устаревшее оборудование требует внимательного подхода к эксплуатации, но этот процесс можно воспринимать как творческую задачу, — поделился собеседник.



Инновационные решения в нефтепереработке



Даже в это непростое время АО «ТАИФ-НК» продолжило свое уверенное развитие. В 2024 году предприятие ввело в эксплуатацию установку получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ). Реализация этого проекта позволила увеличить выход светлых нефтепродуктов на 2%, в результате чего текущий показатель достиг 93,5%.



После анализа качественных характеристик КОГГ было установлено, что он обладает несколькими преимуществами по сравнению с каменноугольным пеком. В его составе отсутствует бензопирен, что обеспечивает высокую экологичность продукта. Благодаря своим уникальным свойствам КОГГ снижает стоимость металлургической шихты без ухудшения качества. Еще одним важным достоинством является возможность замещения пека альтернативным связывающим материалом.

Даже в это непростое время «ТАИФ-НК» продолжает свое уверенное развитие. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме КОГГ, ассортимент АО «ТАИФ-НК» насчитывает свыше 50 наименований высококачественной продукции. В течение трех дней работы выставки KazanEnergyExpo гости и жители Казани могли узнать о всех новинках компании. Следует отметить, что стенд предприятия всегда оставался в центре внимания: посетители активно подходили к нефтепереработчикам, чтобы получить консультации и обсудить деловые предложения.



Впрочем, это не удивительно. Из года в год АО «ТАИФ-НК» показывает, что высокое качество выпускаемой продукции, уникальные технологические решения, эффективное использование ресурсов и забота об экологии — ключевые приоритеты для ее устойчивого развития.



Подтверждают это и итоги республиканского конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Традиционно их подводят в рамках международного форума «Энергопром». По сложившейся традиции компания «ТАИФ-НК» вновь в числе победителей. В этом году нефтепереработчики стали лучшими в номинации «Топливная отрасль».

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Диплом за активное участие в реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в РТ» и достижение лучших показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности по итогам 2024 года главному инженеру АО «ТАИФ-НК» Алексею Храмову вручил премьер-министр РТ Алексей Песошин.



— Эта победа — заслуга всего коллектива. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Впереди много новых задач и планов. В компании разработана программа по энергоэффективности, которая постоянно обновляется. Мы продолжим и дальше снижать выбросы в факельную систему, будем внедрять устройства плавного пуска и частотного регулирования для электродвигателей, заменим старое оборудование на более современное и эффективное, сохраняя при этом его надежность, — поделился после церемонии награждения Алексей Храмов.



Вдохновленные достижениями, нефтепереработчики готовы к новым вызовам и свершениям, уверенно строя будущее, в котором экология и эффективность идут рука об руку.