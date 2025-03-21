Чистая прибыль КОС и НКНХ в 2024 году по РСБУ выросла до 44 млрд рублей

По итогам 2024 года совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» (входят в СИБУР) по РСБУ составила 363,4 млрд рублей — это на 11,1% больше, чем в 2023-м. Чистая прибыль обоих предприятий увеличилась на 2%, до 44 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, треть всех вложений компании, 600 млрд рублей, приходится на Волжский газохимический кластер.

Напомним, в январе на новом олефиновом комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) получены первые тонны пропилена высшего сорта. Строительство комплекса, завершенное СИБУРом в декабре 2024 года, является одним из ключевых проектов для нефтегазохимической отрасли Татарстана и всей России.