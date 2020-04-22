Казанские ученые разработали экспресс-тест антител к коронавирусу: результат через 15 минут

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В ближайшее время тест на антитела к коронавирусу будет готов в Казанском федеральном университете, ученые которого создали его в коллаборации с казанским «Научно-исследовательским центром ДНК». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, первый лабораторный образец теста ИФА ученые надеются получить уже в конце недели.

— Учитывая, что на получение временного регистрационного удостоверения (срок действия до конца года) нужно семь дней, мы надеемся на быстрый запуск тест-системы. А потом можно подать заявление и на получение постоянного свидетельства, — сказал он.

По данным «Известий», тест-система напоминает тест на беременность. Если лабораторный анализ нужно ждать 2—3 часа, то тест-полоски дадут результат через 10—15 минут. Надо лишь нанести на полоску капельку крови.

