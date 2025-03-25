Экс-глава КирМоса бьется на два фронта: прокуроры блокировали попытку вывода активов в ЖК «Элегия»

На «Авито» по демпинговой цене выставили помещения, купленные матерью Сергея Миронова за 61,7 млн рублей без регистрации сделки

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня казанский суд ждет на допрос бывших водителей Сергея Миронова, которые, по версии СК и прокуратуры, получали надбавки за сверхурочный труд по схеме с фиктивным трудоустройством своих родственников. Экс-глава двух районов участие в этом отрицает, как и незаконность своего распоряжения по перепланировке помещений своей матери, уже сданных в аренду сети «Пятерочка». Адвокаты Миронова считают незаконным и само возбуждения уголовного дела «с целью сбора доказательств» по гражданскому иску прокуратуры о «раскулачивании» на 308 млн рублей. Между тем, по данным «Реального времени», часть спорной коммерческой недвижимости активов мать обвиняемого пыталась продать в обход суда.

«Новогодняя» распродажа площадей без регистрации

В апреле 2025-го исполнится два года со дня подачи антикоррупционного иска первого зампрокурора Татарстана Алексея Заики к Сергею Миронову и его родным. Сначала в деле разбирался Кировский райсуд Казани, а с февраля 2024-го к рассмотрению приступил Верховный суд республики — с нуля и в закрытом режиме, в связи с предоставлением стороной истца нерассекреченных данных оперативной деятельности УФСБ по Татарстану.

Защита добивалась возврата материалов на районный уровень со снятием грифа гостайны, однако судья Верховного суда РТ, а в феврале 2025-го и Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оснований не нашли.

По данным источников «Реального времени», за рамками затянувшегося процесса предпринималась попытка избавиться от части оспариваемых активов. На «Авито», под занавес 2024-го, выставили на продажу семь нежилых помещений общей площадью свыше 600 «квадратов» на первых этажах в ЖК «Элегия» (Горьковское шоссе, 2а). Эти площади свободного назначения еще в мае 2022-го по единому инвестиционному договору с застройщиком «Бриз» приобрела мать главного ответчика Ирина Миронова за 61,7 млн рублей. В иске за подписью Заики они отражались, однако наложить запрет по сделкам с данным имуществом суд при принятии дела не смог. Поскольку покупательница не стала спешить с регистрацией. Возможно, как раз с целью избежать обременений в будущем.

По данным источников «Реального времени», в надзорном ведомстве о продаже активов узнали под конец года. сайт ЖК "Элегия"

С момента сделки цена площадей под магазины, кафе, офисы по работе с клиентами в «Элегии» лишь росла. Однако равняться на рынок не стали для ускорения продажи. И покупатель нашелся. По данным источников «Реального времени», в надзорном ведомстве о продаже узнали под конец года.

Говорят, один из заинтересованных в покупке запросил документы продавца, увидел в проекте договора данные Ирины Петровны Мироновой и задумался о своих рисках. Решил посоветоваться, и по цепочке информация дошла до силовиков. В последний рабочий день 2024-го в Верховный суд Татарстана поступило ходатайство о наложении обеспечительных мер по перечню объектов инвестиционного договора, однако решение по нему принималось уже после новогодних праздников. И к тому моменту один из заключенных договоров купли-продажи уже находился в Регпалате. Но до его регистрации дело так и не дошло.

Косвенный комментарий по иску к Мироновым прозвучал в декабре от Альберта Суяргулова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комментировать историю с активами ЖК «Элегия», как и другие детали закрытого процесса, стороны не стали. Косвенно о происходящем сообщал в декабре 2024-го на антикоррупционной пресс-конференции Альберт Суяргулов, не называя имен и фамилий:

— Ответчик притащил договоры займа — на 170 млн рублей якобы он набрал. Тогда у меня возникает вопрос к такому чиновнику — каким образом собираетесь отдавать займы со своей годовой зарплатой в 2,5—3 млн рублей и какая экономическая целесообразность этой деятельности? Если вы на эти деньги покупаете и потом продаете квартиры, кто вам разрешил как чиновнику, должностному лицу этим заниматься?!. Пытаясь вывернуться в одной ситуации, они себе еще больше и больше копают яму в другом направлении, увязая по горло в болоте лжи и фальши...

С учетом цифры, которую привел прокурор Татарстана, говорил он о бывшем главе КирМоса. По другим ВИП-ответчикам предъявляемая разница между официальными доходами и расходами до планки в 170 млн не дотягивает.

«Вторая» зарплата водителей и «мамин» магазин: в чем обвиняют экс-главу КирМоса

Еще в августе 2024-го — в день заключения Сергея Миронова под стражу — его адвокат Рамиль Ахметгалиев заявлял: преследование его клиента имеет одну цель — сбор доказательств для гражданского спора прокуратуры с бывшим главой и его родственниками.

«Я понимаю, что стал жертвой карьерных интриг определенных сотрудников прокуратуры Татарстана, которые фактически объявили на меня охоту из-за личной заинтересованности и завышения показателей своей работы», — делился мнением о подоплеке преследования сам Миронов в ходе допросов в СК.

В деле Миронова на 2,6 млн рублей непогашенными числятся 962 тысячи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На старте рассмотрения уголовного дела в Советском райсуде Казани арестованный экс-чиновник обошелся без громких заявлений. Лишь подтвердил — вину не признает.

Напомним, детали обвинения по четырем эпизодам должностных преступлений с заявленным ущербом в сумме 2,6 млн рублей, из которых непогашенными остаются 962 тысячи. На старте расследования Миронову предъявляли претензии в мошенническом хищении бюджетных средств, один из его бывших водителей даже оказался в СИЗО по такому же обвинению. Но позже в СК пришли к выводу увода денег не было, была незаконная схема оплаты за работу сверх норматива. В итоге по водителям, давшим показания против руководителя, дела прекратили.

Три эпизода обвинения экс-главы КирМоса в превышении полномочий с тяжкими последствиями связаны с эксплуатацией служебного авто, закрепленного исполкомом города за администрацией двух районов. Машина использовалась для поездок ныне обвиняемого и обслуживалась муниципальным хозяйственно-транспортным управлением. В этом управлении трудился Златковский, который возил главу, начиная с сентября 2016-го.

Сегодня суд планирует допросить первых свидетелей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рабочий график водителя предусматривал два выходных в неделю и график с 8 до 16 часов по будням, однако на деле Миронов привлекал Златковского и сверх нормы, включая выходные с праздниками, причем, по версии СК, не только в интересах службы, за что обещал 15 тысяч рублей ежемесячно, как доплату за переработку.

787,2 тысячи для мадам Златковской (октябрь 2017-го — август 2020-го) . Как полагают силовики, не позднее 2 октября 2017 года Миронов дал незаконное указание ныне покойному директору МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление» Карапузову о фиктивном трудоустройстве жены своего водителя с выплатой ей 15 тысяч рублей в месяц. За три года, которые Екатерина Златковская числилась в штате дорожной рабочей, городская казна стала беднее на 787,2 тысячи рублей (603,7 тысячи ушли на карту в качестве зарплаты, остальное — на налоги и обязательные страховые выплаты), что, по версии обвинения, повлекло еще и подрыв авторитета муниципальной власти. Важный момент — выплаты от ДРЭУ мадам Златковская получала дольше, чем ее муж возил Миронова. Пока не написала заявление об увольнении по собственному.

. Как полагают силовики, не позднее 2 октября 2017 года Миронов дал незаконное указание ныне покойному директору МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление» Карапузову о фиктивном трудоустройстве жены своего водителя с выплатой ей 15 тысяч рублей в месяц. За три года, которые Екатерина Златковская числилась в штате дорожной рабочей, городская казна стала беднее на 787,2 тысячи рублей (603,7 тысячи ушли на карту в качестве зарплаты, остальное — на налоги и обязательные страховые выплаты), что, по версии обвинения, повлекло еще и подрыв авторитета муниципальной власти. Важный момент — выплаты от ДРЭУ мадам Златковская получала дольше, чем ее муж возил Миронова. Пока не написала заявление об увольнении по собственному. 962 тысячи за помощь брата и друга (февраль 2020-го — март 2024-го). Уже в феврале 2020-го на служебном авто главы КирМоса ездил Альберт Шарапов, а доплаты в 15 тысяч за ненормированный график приходили его брату Эмилю, которого через Карапузова фиктивно устроили в «ДРЭУ» водителем служебного «Форда Мондео», считают в СК и прокуратуре. Когда Эмиль уволился, а его место в мае 2022-го также фиктивно занял Валерий Зайчиков, о чем в ходе следствия рассказывал Альберт Шарапов. Он признавался — лично заполнял за брата и друга путевые листы о якобы совершенных поездках, представлял их в администрацию, а затем в МУП. По версии силовиков, делал он это по указанию Миронова. Причем последнему инкриминируют еще подписание актов выполненных работ в период трудоустройства Зайчикова по муниципальным контрактам между администрацией и «ДРЭУ» на содержание и обслуживание того самого «Форда».

По подсчетам силовиков, чистые выплаты за отсутствие работы Эмиля и Валерия за четыре года составили 962 тысячи (738 тысяч в качестве зарплаты, остальное — обязательные отчисления по линии ФНС и трех фондов). А с учетом того, что «ДРЭУ» начислял зарплату этим водителям из средств муниципального контракта, статус потерпевшего по данному эпизоду получила сама администрация КирМоса.

По версии силовиков, подписав распоряжение по данному объекту, Сергей Миронов злоупотребил полномочиями. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

880 тысяч за папу-«дворника» (август 2021 — февраль 2024). Отдельным эпизодом превышения полномочий следствие считает историю с трудоустройством дворником в МУП «ДРЭУ» Рустема Шарапова — отца водителя главы КирМоса, без фактического выполнения этих обязанностей. Схема та же, по версии силовиков, директор МУП Карапузов в августе 2021-го выполнил незаконное указание Миронова, вследствие чего до 21 февраля 2024-го «ДРЭУ» выплатило за Шарапова-старшего почти 880 тысяч рублей (из них 674,7 тысячи« в качестве зарплаты). «При этом ни Альберт Шарапов, ни Рустем Шарапов в указанный период в качестве дворников «ДРЭУ Кировского района Казани» не работали», — подчеркивали на прошлом заседании прокуроры.

Отдельным эпизодом превышения полномочий следствие считает историю с трудоустройством дворником в МУП «ДРЭУ» Рустема Шарапова — отца водителя главы КирМоса, без фактического выполнения этих обязанностей. Схема та же, по версии силовиков, директор МУП Карапузов в августе 2021-го выполнил незаконное указание Миронова, вследствие чего до 21 февраля 2024-го «ДРЭУ» выплатило за Шарапова-старшего почти 880 тысяч рублей (из них 674,7 тысячи« в качестве зарплаты). «При этом ни Альберт Шарапов, ни Рустем Шарапов в указанный период в качестве дворников «ДРЭУ Кировского района Казани» не работали», — подчеркивали на прошлом заседании прокуроры. Разрешенная главой КирМоса перепланировка под «Пятерочку». По четвертому эпизоду дела Миронову предъявляют злоупотребление полномочиями из корыстной и иной заинтересованности. По версии следствия, мать обвиняемого еще в августе 2018-го сдала ООО «Агроторг» три своих помещения на 489 «квадратов» в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», где к ноябрю того же года провели ремонт с самовольной перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем на тот момент для такого одобрения требовался протокол общего собрания собственников жилья, ведь часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома — для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной.

Добиться отмены распоряжения главы КирМоса прокурорам удалось лишь после его увольнения и ареста. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В апреле 2024-го Московский райсуд Казани отказал прокуратуре в признании незаконным распоряжения главы КирМоса по тому магазину, однако уже в сентябре после ареста Миронова Верховный суд Татарстана вынес новое решение, удовлетворив иск частично. Он признал распоряжение незаконным и постановил — вернуть материалы по объекту на Комсомольской в администрацию двух районов для повторного рассмотрения. Ну а в самой администрации повторно согласовывать перепланировку шестилетней давности отказались. Впрочем, это не повлекло ни для собственника, ни для арендатора никаких весомых последствий.

Муниципальные юристы поддержали уволенного по утрате доверия

Весомый момент — никто из жильцов того самого дома статус потерпевшего по эпизоду злоупотребления не получил. На заседание суда вчера пришли два начальника юридических отделов — Александра Рябинина из администрации Кировского и Московского районов и Раиля Гилазова из МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление Кировского района Казани».

Представители потерпевших «ДРЭУ» и администрации двух районов не сказали о подсудимом ни одного худого слова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представляя интересы своих муниципальных организаций, потерпевших по данному делу по «зарплатным» эпизодам, Рябинина и Гилазова не сказали ни одного худого слова о подсудимом и не стали подтверждать версию о совершенных преступлениях.

Гилазова лишь дала характеристику покойному директору Карапузову — грамотный, умный, строгий, всегда требовал соблюдения дисциплины и самостоятельно решал вопросы с трудоустройством. Фамилии упомянутых в обвинении водителей, дорожной работницы и дворника начальнику юротдела знакомы, об их работе и зарплате в суде она не смогла сказать ничего. Лишь сослалась на то, что ранее эта информация предоставлялась по запросу в СК, а позже подтвердила свои же показания из материалов предварительного следствия.

На вопрос старшего помощника прокурора Советского района Светланы Беловой об ущербе представитель «ДРЭУ» сообщила: «Ущерб, насколько мне известно, был возмещен 25 января. У меня с собой два платежных поручения — на 879 тысяч 870 рублей по Шарапову (дворник, — прим. ред.) на 785 тысяч 215 рублей по Златковской. Отправитель — Миронова Ирина Петровна».

Раиля Гилазова подтвердила суду — ущерб перед «ДРЭУ» полностью погашен. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гилазова пояснила — самостоятельно претензий по ущербу МУП не заявляло. И отметила, что лично она работу указанных в деле лиц и исполнение муниципальных контрактов не контролировала.

Адвокат подсудимого Рамиль Ахметгалиев уточнил — кто в «ДРЭУ» осуществляет контроль за дисциплиной и качеством труда низшего звена? «Мастера, начальники участков и замы. Если речь о водителях — диспетчерская служба и главный механик», — отвечала представитель МУП. «А эти люди Миронову подчинялись?», — «Нет», — категорично заявила Раиля Гилазова.

Следом место за свидетельской трибуной заняла начальник юротдела КирМоса Александра Рябинина. И сообщила судье Ирине Суховой — знает ныне обвиняемого уже восемь лет, отношения были трудовые и без неприязни. На вопрос стороны обвинения пояснила — с 2018 года контракты на обслуживание служебных авто, включая работу водителей, медосмотр, ГСМ и замену расходных материалов администрация заключает с единственным поставщиком — МУП «ДРЭУ», при этом за все годы никаких претензий по контрактам на такое обслуживание служебного «Форда Мондео» к поставщику не было. К слову, конкретный водитель от МУПа в условиях контракта не фигурировал.

Начальник юротдела КирМоса Александра Рябинина де-факто отреклась от статуса потерпевшего в уголовном деле. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иномарка не простаивала, использовалась на служебных мероприятиях, в частности для развоза продуктов семьям участников СВО, встречи гостей, отправки и получения документации, делилась с судом Рябинина.

«Об обстоятельствах, которые изложены в постановлении следователя о признании потерпевшим администрации Кировского и Московского районов мне лично ранее ничего известно не было. Контролем за контрактами я не занималась», — поясняла представитель КирМоса на допросе у следователя.

На вопросы защиты — подчиняется ли «ДРЭУ» администрации районов и подчинялось ли Сергею Миронову, начальник юротдела отвечала: «Нет». Следующий вопрос прозвучал от судьи:

— Поясните, какой ущерб был причинен?

— Уважаемый суд, администрация к вопросу ущерба не приходила. Не считает, что был причинен ущерб, так как контракты были выполнены в полном объеме, — отвечала Александра Рябинина.

— А вот сумма 962 тысячи рублей как была установлена?

— Это вопрос больше к следователю.

Светлана Белова попросила уточнить — на чем основаны расчеты ущерба со стороны СК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом с подачи представителя прокуратуры Светланы Беловой представитель «ДРЭУ» признала — расчет об ущербе следствием производился на основании документов, полученных из МУП.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало — мать обвиняемого в надежде на смягчение меры пресечения была готова полностью погасить ущерб, ждала лишь реквизиты счета администрации КирМоса. Но, судя по всему, пока не дождалась.

...Руководящий пост в двух районах Казани Миронов занимал 8 лет. До этого успел поработать и в полиции — в период учебы на юриста в Казанском институте МВД, и помощником судьи в Ново-Савиновском суде Казани (служил Фемиде 7 лет), и председателем городского Комитета по делам молодежи. 18 марта 2024 года был уволен с муниципальной службы по утрате доверия — по инициативе прокуратуры республики, после вступления соответствующего решения суда в силу. После этого пытался оспорить увольнение в вышестоящей инстанции, пока безуспешно.

Защита убеждена — силовики сами собрали доказательства невиновности Миронова

Интересы подсудимого по договору в данном деле представляют трое адвокатов из команды бюро «А2К Лигал» — Рамиль Ахметгалиев, Николай Соколов и Тимур Табакчи. Заметим, их коллеги по бюро представляют интересы Миронова и в гражданском споре с прокуратурой. При этом на старт судебного процесса в Советский суд пришла тройка гособвинителей — представитель прокуратуры Татарстана Айрат Ибрагимов и двое его коллег из прокуратуры Советского района Светлана Белова и Лилия Суркова. На вчерашнем заседании соотношение сторон было 2:4 (с учетом подсудимого).

«Целью возбуждения этого уголовного дела явилась необходимость сбора доказательств для гражданского дела», — заявил суду адвокат Рамиль Ахметгалиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я вину не признаю. Более подробно расскажет мой адвокат», — выразил свое отношение к обвинению бывший глава.

Рамиль Ахметгалиев ранее предоставил суду в письменном виде развернутую позицию защиты по всем эпизодам обвинения. Повторять ее дословно вчера не стал, остановился на отдельных тезисах. Приводим их с сокращениями и с дополнениями из письменной версии:

«Почему наш подзащитный вину не признает? В апреле 2023 года первым зампрокурора РТ подан иск об изъятии недвижимости, которая принадлежит Миронову и его родственникам. Иск до сего дня не рассмотрен. Мы и наш подзащитный полагаем, что целью возбуждения этого уголовного дела явилась необходимость сбора доказательств для гражданского дела. Проще говоря — законной цели возбуждения этого дела изначально не было».

«В 23-томном деле как минимум 5 томов не имеют никакого отношения к эпизодам расследования — все они касаются спорного имущества и их владельцев... Объективного расследования не было. Обвинение надуманно!»

По версии защиты, обвинение бывшему главе КирМоса содержит ряд предположений о его осведомленности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Эпизод по перепланировке. Обвинение считает, что Миронов изначально знал, что его мать является собственницей помещений, что перепланировка уже произведена, что ее согласование может нарушить интересы собственников многоквартирного дома».

«Мама Миронова не имела отношение к перепланировке — она сразу в 2018-м при сдаче помещений в аренду передала все полномочия ООО «Агроторг» и доверенность на производство работ. В договоре сказано: именно арендатор занимается вопросами перепланировки. С ней это не согласовалось. Весь пакет документов изначально готовила и самостоятельно представляла в администрацию «Пятерочка» и ее представитель».

«Создает ли произведенная перепланировка угрозу жизни и здоровью граждан? 23 декабря 2019 года Кировский районный суд Казани пришел прямо к противоположным выводам... И тут применима статья о преюдиции. Проводились две судебные экспертизы, получено заключение Роспотребнадзора, нарушений санитарных, жилищных и строительных норм и прав жильцов не установлено. Суд установил — перепланировкой и ее организацией занималась не Миронова».

«При этом жильцы дома подавали жалобу в прокуратуру [района], и она даже не рассмотрела эту жалобу по существу».

До Миронова текст распоряжения по перепланировке получил оценку пяти специалистов администрации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Распоряжение Миронова в 2020 году отправлялось в Кировскую и Московскую районные прокуратуры — никаких мер по отмене или проверке сотрудниками не принималось».

«При обращении в администрацию «Пятерочка» не указывала, что перепланировка уже состоялась... При этом в результате проведенной ООО «Агроторг» перепланировки не присоединялось никакое общее имущество собственников дома — перепланируемые помещения находились в собственности одного лица. Следовательно, по административному регламенту не требовалось получать согласие иных лиц!»

«Перед тем, как текст распоряжения поступил на подпись к Миронову, он был согласован у пяти профильных специалистов! Ни один не указал на отклонения от процедуры, в том числе — конфликт интересов».

«С 2019 года изменялось и жилищное законодательство. Лишь в 2023 году Верховный суд России дал иное толкование законодательства [по спорам, связанным с реконструкцией, переустройством и перепланировкой в многоквартирном доме], и Миронов об этом в 2020-м знать не мог».

«Если речь идет о нарушении процедуры, то какое отношение к ней имеет Миронов?», — удивлялся защитник. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Он обвиняется в корыстном преступлении по данному эпизоду. А в чем собственно корысть проявилась? Какой корыстный мотив? Миронова сдает помещение «Пятерочке», и арендная плата не зависит от перепланировки и даже деятельности магазина. Помещение и его ценность не увеличились — в чем корыстный-то мотив?»

«По 286-й статье УК наш подзащитный также вину не признает в полном объеме. В ходе процесса будем обращать внимание суда на противоречивость обвинения: бывший руководитель администрации обвиняется в том, что другая организация трудоустраивала и что-то выплачивала водителю, который не состоял в трудовых отношениях с администрацией».

«Одна организация заключала муниципальные контракты, другая выплачивала надбавки. Причем тут Миронов?»

«Обвинение говорит — машина эксплуатировалась законно — расходы на ГСМ и содержание в ущерб не вменяются. Но ведь водитель должен был получать надбавки, так в чем опять же нарушение?! Если водитель имел переработки, то по Трудовому кодексу имел и право получить за переработку. Если речь идет о нарушении процедуры, то какое отношение к ней имеет Миронов?»

Суд не стал спешить с исключением Ольги Мироновой из числа свидетелей защиты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Обвинение считает — именно он выступил инициатором этого. Но не путем угроз, обмана — никакой незаконный способ влияния не вменяется».

«Машина эксплуатировалась еще с 2016 года. Первые контракты в 2018-м заключались не Мироновым, акты выполненных работ подписывались другими лицами. И нынешний руководитель «ДРЭУ» Ибрагимов на следствии пояснял — водителя он устраивал по собственной инициативе, Миронов ему указаний не давал».

«Сама суть обвинения говорит о том, что события преступления-то нет... В ходе судебного следствия мы обратим внимание на оправдывающие доказательства, которые собрало само обвинение...»

На заседании адвокаты предприняли новую попытку исключить супругу обвиняемого из числа свидетелей защиты и дать ей возможность присутствовать на процессе, а не выглядывать мужа через приоткрытую дверь. Представители потерпевших организаций не возражали, против были прокуроры. Судья решила отложить данный вопрос до стадии исследования доказательств защиты и сообщила, что на следующем заседании в качестве свидетелей планируется начать допрос бывших водителей Миронова и их родственников.