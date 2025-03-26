Путин о российских яблоках: «Мало еще, надо больше»

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить поставки яблок из Кабардино-Балкарии на отечественный рынок. Замечание было сделано во время посещения национального центра «Россия», где глава государства осмотрел выставку, посвященную регионам страны.

Президент обратил внимание на приятный запах яблок в одном из павильонов. Ему сообщили, что в текущем году каждое пятое яблоко на прилавках российских магазинов выращено в Кабардино-Балкарии.

— Мало еще, надо больше, — отреагировал Путин, подчеркнув потенциал региона.

В декабре 2024 года правительство России расширило перечень облагаемых повышенными импортными пошлинами товаров из недружественных стран.

Рената Валеева