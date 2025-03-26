Путин о российских яблоках: «Мало еще, надо больше»
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить поставки яблок из Кабардино-Балкарии на отечественный рынок. Замечание было сделано во время посещения национального центра «Россия», где глава государства осмотрел выставку, посвященную регионам страны.
Президент обратил внимание на приятный запах яблок в одном из павильонов. Ему сообщили, что в текущем году каждое пятое яблоко на прилавках российских магазинов выращено в Кабардино-Балкарии.
— Мало еще, надо больше, — отреагировал Путин, подчеркнув потенциал региона.
В декабре 2024 года правительство России расширило перечень облагаемых повышенными импортными пошлинами товаров из недружественных стран.
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