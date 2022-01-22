События недели: юбилей Шаймиева, «омикрон» в Татарстане, изнурительные снегопады

Какие события в Татарстане принесла очередная неделя

Фото: Максим Платонов

Очередная январская неделя стала довольно разнообразной на события. Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. За ее использование для платежей хотят ввести ответственность как для граждан, так и для юрлиц. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий россиян на 8,6% с 1 января 2022 года. После нее средний размер пенсии в России в 2022 году вырастет почти до 19 тысяч рублей. США представили новый проект санкций против России, заголовок которого — «Акт о привлечении к ответственности Путина», который предусматривает введение санкций против некоторых российских чиновников и силовиков, бизнесменов и журналистов (в списке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие), а Минфин США между тем ввел санкции против четырех человек, связанных с Россией в связи с ее «причиняющими вред действиями за рубежом». Главным человеком недели в Татарстане стал Минтимер Шаймиев, который отметил юбилей — 85 лет со дня рождения. Регион продолжил атаковать снегопад. Министерства и ведомства снова подводили итоги года. Об этих событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Чтобы не пришлось принимать серьезные политические решения

Мир продолжил на этой неделе следить за тем, как две державы — Россия и США — продолжают выстраивать диалог по созданию гарантий безопасности между государствами.

В пятницу в Женеве прошла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсуждали острые вопросы полтора часа, в том числе гарантии, предложенные Россией США и НАТО. Как уточнил Лавров, они включают в себя вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. В ходе переговоров Лавров заявил, что если Москву разочарует ответ Запада на ее предложения по безопасности, то ей придется принимать серьезные политические решения.

По словам Сергея Лаврова, прошедшая встреча была «промежуточной»: по ее итогам Вашингтон на следующей неделе должен предоставить письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча.

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Нет лучше подарка, чем присутствие на своем 85-летии

В четверг свой 85-й день рождения праздновал первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В его адрес в этот день с самого утра шли десятки поздравлений. Бывшего главу республики поздравляли государственные деятели и официальные лица: президент Татарстана Рустам Минниханов, председатели ДУМ России и Татарстана — Талгат Таджуддин и Равиль Гайнутдин и многие другие. Лично поздравить Госсоветника в Казань приехали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Многие из них называют Шаймиева своим учителем и мудрым наставником, Матвиенко отметила, что он «один из тех, кто стал опорой России».



Конечно же, слова поздравления в адрес Шаймиева были направлены и от президента России Владимира Путина. За выдающиеся заслуги перед государством глава государства наградил Госсоветника орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он считается высшим государственным орденом в стране.

В ответ на поздравления Шаймиев поблагодарил всех, подчеркнув, что лучше нет подарка, чем присутствие на своем 85-летии. «Реальное время» к юбилею первого президента республики подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Фото: tatarstan.ru

Профессор КФУ назвал «виновника» затяжных снегопадов

Татарстан вторую неделю накрывают снегопады и метель, а температурный фон наблюдается выше на 10 градусов обычной климатической нормы.

Погодные условия ограничивают движение на дорогах, создавая на магистралях снежную кашу, гололед и приводя к множественным ДТП. Пришлось ограничить движение на трассе М-5, причем неоднократно. Причиной такой погоды профессор кафедры природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев назвал атлантический циклон, который накрыл Татарстан «снежным одеялом» осадков. Он отметил, что снегопады все же ненадолго сделают паузу, а на следующей неделе вновь обрушатся на Татарстан, считает профессор Переведенцев.

Не все коммунальные службы в муниципальных районах справляются с таким обилием осадков. Если городские дороги еще успевают расчистить от снега, то внутриквартальные и дворовые дороги убирают реже: не хватает ресурсов. Жильцы некоторых многоквартирных домов сами выходят с лопатами на помощь дворникам.

А в Набережных Челнах прокуратура по итогам проверки внесла представление в адрес руководителей 19 управляющих компаний. Придомовые дороги и тротуары большинства многоквартирных жилых домов не чистились от наледи и снега и не обрабатывались противогололедными средствами, местами на дорогах образовалась колея. В отношении должностных лиц двух управляющих компаний возбуждено два дела об административном правонарушении.



Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов усилить контроль за уборкой снега.

— Текущая неделя была богата обильными осадками. Снегопады привели к ухудшению качества содержания дорог как на магистральных сетях, так и в населенных пунктах. Количество жалоб от граждан в соцсетях выросло в 5 раз. Более 50% всех сообщений — это уборка снега, — констатировал Рустам Минниханов.

Наибольшая доля обращений приходится на Елабужский и Пестречинский районы, а также на большие города: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Альметьевск.

Законопроект о QR-кодах и «омикрон» в Татарстане

Совет Госдумы в понедельник единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, отложить этот закон для доработки предложили правительство страны и партия «Единая Россия».

Законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021-го, после его направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Но президент России Владимир Путин поручил доработать его.

Тем временем в Татарстане выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон». Его обнаружили у 11 человек, девять из них — завозные: четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех заболевание проходит бессимптомно. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Установлены и обследованы контактные лица с больными: их почти 60 человек, вирус у них не выявлен.

Из-за роста случаев заражения новым коронавирусным штаммом в России не планируют вводить новые ограничения, заявил на днях глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, ситуация с распространением COVID-19 управляемая и всех тех ограничений, что уже введены законодательством, достаточно.

В Татарстане, несмотря на появление «омикрона», тоже пока не говорят о дополнительных ограничительных мерах. Все будет зависеть от развития ситуации, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова: «На сегодняшний день штаб пока не разработал дополнительных мер, но ситуация, как вы понимаете, может ежедневно меняться. Поэтому будем исходить из эпидситуации, из статистики, из состояния ежедневно».

Фото: Максим Платонов

Что касается рекомендации премьер-министра России Михаила Мишустина перевести по возможности сотрудников на удаленку, то республиканский оперштаб не планирует давать аналогичное указание: «Мы в одной стране, зачем дублировать? Это решает работодатель, он должен подумать в том числе о категории граждан 60+».

За неделю сотрудники надзорного ведомства проверили на соблюдение антиковидных ограничений 216 объектов: нарушения выявили на 61 предприятии, составлено 17 протоколов, а общая сумма штрафов превысила 340 тысяч рублей, сообщила на итоговом недельном брифинге замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"Увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», еще какого-то штамма, в принципе, наверное, не стоит, это больше научный интерес и понимание того, как изменяется вирус. Для нас важна инфекция в целом, а это новая коронавирусная инфекция, и борьба все-таки должна идти не с конкретным штаммом, а в целом с инфекцией», — подчеркнула Авдонина.

Между тем на это неделе суточная заболеваемость бьет рекорды. Так, за последние сутки выявили 57 212 человек.

Не обсуждать, а строить

В пятницу в Казани обсуждали «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций РТ».

Участие в стратегической сессии приняли глава Счетной палаты России Алексей Кудрин и президент Татарстана Рустам Минниханов. По мнению Кудрина, в России должно появиться несколько крупных агломераций, способных конкурировать с Москвой, а Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. Их создание возможно вокруг Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Томска.



Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею вхождения в мегаагломерацию.

— Что касается создания мегаагломерации, то мы — за. Мы же не обсуждаем территориальные [притязания]… Каждая территория суверенна, пусть она будет. Важно выстроить связи с Башкортостаном, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией. Мы все выиграем, — согласился он.

Фото: tatarstan.ru

Обсудили на сессии и перспективы развития транспортной инфраструктуры. Как отметил председатель Счетной палаты страны, нынешняя транспортная инфраструктура будет сдерживать экономическое развитие России и не обеспечит 5% темпов роста. А глава республики перспективу роста видит в развитии высокоскоростных дорог. По его мнению, нужно быстрее их развивать, а не обсуждать проекты годами.

Казанцев испугали фейковой эвакуацией и захоронениями бульдозером

В Казани начали распространяться фейки о массовых захоронениях бульдозером во дворах города. Информацию об этом напечатали в объявлениях, расклеенных во дворах города.

В них шла речь и о начале массовой эвакуации из квартир жилых домов: якобы жильцы колоннами должны пройти в пункты временного размещения отдельно от детей, а если человек проигнорирует учебную тревогу, то его якобы привлекут к ответственности. В мэрии все эти слухи опровергли.

Также об этом сообщили и в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ: «Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности».



Преждевременное повышение проезда на метро обернулось штрафом

Без малого 810 тысяч рублей — такой штраф выписал казанскому метро Госкомитет Татарстана по тарифам.

Из-за того что в августе 2021 года предприятие повысило стоимость проезда, не выждав необходимые 10 дней после выхода постановления кабмина о повышении цены проезда в казанском метро при оплате наличными с 30 до 35 рублей. Хотя оно было опубликовано 3 августа, предприятие стало брать с пассажиров эту сумму уже спустя два дня.

Фото: Дмитрий Резнов

В МУП, ссылаясь на убытки, назвали меру карательной и просили освободить от наказания. Однако татарстанский арбитраж внял доводам Госкомитета: были нарушены права населения. Кстати, о слишком быстро подорожавшем билете на поездку в метро ему сигнализировали сами казанцы.

Проезд в Казани снова может подорожать

Предприятия-перевозчики Казани попросили на этой неделе поднять на 5 рублей стоимость проезда в общественном транспорте.

И это несмотря на то, что они должны получить компенсацию убытков из-за введения QR-кодов на транспорте. Пока деньги на счета предприятий не поступали, но исполком Казани уже утвердил порядок предоставления выплат.

— Даже если компенсация поступит, ситуация все равно остается очень сложной. Поднялись цены на топливо, запчасти для общественного транспорта, сотрудникам нужно поднимать зарплату, ведь цены на продукты растут, — резюмирует председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Единственный доход перевозчиков Казани — это средства, которые пассажиры платят за проезд. Выход из сложившейся ситуации перевозчики видят в пересмотре тарифа и компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.

Фото: Максим Платонов

Казанский хлебзавод №3 обратился к президенту России

А коллектив казанского хлебозавода №3 опубликовал на специализированном портале петицию с просьбой не закрывать их предприятие и обратился к президенту России Владимиру Путину.

Хлебозавод работает уже 83 года и является крупнейшим в РТ предприятием хлебной отрасли: численность его коллектива более 1 500 человек. Как говорится в петиции, «казанский хлебозавод №3 обеспечивает своей продукцией все локальные сети, школы, детские сады, больницы и прочие социальные учреждения, также доставка осуществляется в ближайшее регионы. Продукция полностью безопасна для употребления, проходит все стандарты, является эталоном качества и любимым выбором уже нескольких поколений покупателей, ежегодным лауреатом конкурсов качества хлебных изделий».

Причиной обращения к президенту стало то, что собственник завода — холдинговая компания «Ак Барс» — с марта 2022 года собирается остановить деятельность завода, а бренд и производство передать в АО «Булочно-кондитерский комбинат». Также планируется полностью закрыть производственную площадку, отдав землю девелоперам под застройку. Такое решение неудивительно: территория, где стоит завод, находится в центре Казани и, безусловно, имеет высокую рыночную стоимость.

Из-за того, что история получила такой резонанс, объединение казанского хлебозавода №3 и булочно-кондитерского комбината холдинговой компании «Ак Барс» приостановлено. С учетом напряженности среди работников казанского хлебозавода приостанавливаются уже согласованные работы. Однако холдинг не отказывается от организации производства хлебобулочных изделий на единой площадке.

Фото: realnoevremya.ru

Аферами с надгробиями для ветеранов ВОВ занялся суд

Советский райсуд Казани в начале недели начал рассмотрение дела по обвинению в двух эпизодах растрат на 40 млн рублей.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник центра социального обеспечения военкомата РТ Игорь Скороход и владелец уже ликвидированной «Военно-мемориальной компании Казани» и еще целого ряда предприятий в сфере похоронных услуг Борис Тутаев. По версии военных прокуроров и следователей, большую часть присвоенных ими денег Минобороны РФ заплатило по подложным документам за установку памятников не существующим ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, которые в принципе никогда не рождались, а значит, и не умирали.

Еще один фигурант дела — бывшая подчиненная Игоря Скорохода — Аклима Мубаракшина, по версии силовиков, о многолетних хищениях субсидий на установку ветеранских надгробий ничего не знала, но проявила халатность. Дело в ее отношении прекратили за сроком давности. На следующем заседании суд займется рассмотрением доказательств обвинения.



Фото: Ирина Плотникова

Челнинский крановый завод приказал долго жить

Набережночелнинский крановый завод на днях заявил о своей ликвидации.

Предприятие проработало в Татарстане почти четверть века: в мае 2022-го ему бы исполнилось 25 лет. Причины решения уйти с рынка завод не указал. Осенью прошлого года директора предприятия Марса Тимербулатов а обвинили в нескольких экономических преступлениях — в его отношении действует мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», у некоторых компаний и физлиц имелись планы обанкротить Набережночелнинский крановый завод. По данным источников «Реального времени», успешно работающий завод мог оказаться на грани банкротства сразу по окончании налоговой проверки в 2020-м: если бы ФНС предъявила счет на все 404 миллиона рублей, а не предложила перепроверить эти цифры. Ни на тот момент, ни сейчас таких средств в обороте компании не было.

Проблемы у Набережночелнинского кранового завода имелись и с выплатой зарплаты работникам, которые начали получать ее лишь после вмешательства прокуратуры: за октябрь — ноябрь 2021 года предприятие задолжало сотрудникам свыше 13 миллионов рублей.

Фото: nchkz.ru

От сети 4G в деревнях до «цифрового квартала» в Казани

Что ждет регион, какие проекты будут внедрены в рамках Года цифровизации в Татарстане, рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий республики Айрат Хайруллин.

Планов и проектов на этот год у его ведомства подготовлено более 130, а цифровые технологии затронут почти каждую сферу жизни четырехмиллионного населения Татарстана. На реализацию задуманного направят 3,8 миллиарда рублей — это без учета затрат, которые потребует создание «цифрового квартала» в Казани.

В первую очередь в регионе собираются подключить к оптоволоконному и мобильному интернету малонаселенные села и деревни. Почти каждый месяц в Татарстане будет происходить масштабное IT-событие: выставки, форумы, конференции, конкурсы для детей, открытия новых пространств, запуск проектов и многое другое. Кроме того, почти каждое из министерств и ведомств республики получит свой цифровой продукт.

Об итогах 2021 года и задачах на новый период

На этой неделе министерства и ведомства продолжили отчитываться перед правительством Татарстана о работе в 2021 году.

Так, на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов его руководитель Александр Шадриков рассказал, что в этом году начнется тотальная цифровизация природоохранной сферы, продолжится работа над крупнейшими проектами: рекультивация Самосыровского мусорного полигона и реконструкция казанских очистных сооружений, начало рекультивации иловых полей и многие другие. Также Шадриков отметил, что, благодаря проведенным в республике природоохранным работам, удалось предотвратить ущерб более чем на 5 млрд рублей. Среди нерешенных вопросов министр назвал обращение со строительными отходами.

Фото: tatarstan.ru

На коллегии Роспотребнадзора по РТ главной темой стал COVID-19. Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина отметила, что 2021 год оказался для региона сложнее предыдущего: в республике были зафиксированы две волны заболеваемости ковидом, осенью было зафиксировано рекордное количество заболевших. По решению правительства и РПН в Татарстане была введена обязательная вакцинация, а затем и система QR-кодов

Посетовала Патяшина и на кадровый дефицит: за последние два года укомплектованность кадрами в татарстанском управлении Роспотребнадзора снизилась до 86,6% — это самый низкий показатель за последние 10 лет. Причиной увольнения глава ведомства считает выросшую нагрузку на тех, кто ведет плановые проверки, почти в 3,5 раза. Впрочем, в течение года не забывали в Роспотребнадзоре и о других направлениях деятельности: следили за качеством ввозимой продукции, работали с жалобами населения на нарушения прав потребителей.

О нехватке кадров говорили и на итоговой коллегии Министерства юстиции. За год численность сотрудников мировых судов в Татарстане сократилась на 38%. Высокая текучка связана также с высокой нагрузкой и в то же время с низкой зарплатой, которая у некоторых сотрудников не превышает 23 тысяч рублей. Глава министерства Рустем Загидуллин рассказал о результатах работы — объем ее с каждым годом растет. Так, сотрудники Минюста приняли на экспертизу более 2,8 тысячи проектов нормативных правовых актов — почти в два раза выше уровня 2019 года. В этом году Минюст Татарстана ждет кропотливая работа по изучению федерального законопроекта «Об общих принципах власти в РФ», который может кардинальным образом изменить деятельность местного самоуправления. Также вслед за 28 другими регионами России предстоит создать государственное юридическое бюро, сотрудники которого будут оказывать бесплатную юридическую помощь жителям республики.

Следующим в очереди отчетов стало Агентство инвестиционного развития РТ. Как отметила его глава Талия Миннуллина, неблагоприятная макроэкономическая ситуация, связанная с международными коронавирусными ограничениями и международными санкциями, продолжает подавлять инвестиционную активность в Татарстане. Как результат — иностранные инвестиции сократились на половину, зато вложения в основной капитал выросли на 12% до 665 млрд рублей. Привлекать в этом году инвесторов Татарстан намерен различными преференциями, в том числе и новой льготой по налогу на прибыль сроком на 6 лет. Однако в республике существует ряд факторов, которые отбивают у инвесторов желание вкладываться в проекты — в первую очередь это длительные согласовательные процедуры.

Фото: Максим Платонов

В этом году инвестиционный совет РТ под председательством президента Рустама Минниханова одобрил проекты на общую сумму почти в 50 млрд рублей. Точкой роста станет ОЭЗ «Алабуга», где количество резидентов вырастет до 195, а частные инвестиции — до 435 миллиардов.



В четверг итоги года подвело управление МЧС по Татарстану, отчет держал начальник Главного управления МЧС России по РТ, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин. Он сообщил, что за прошедший год в республике произошло 7 ЧС, в них пострадали 65 человек, 27 из них погибли. Самой резонансной оказалась катастрофа легкомоторного самолета L-410 с парашютистами на борту, который рухнул на взлете в Мензелинске. Тогда погибли 16 человек — по числу жертв она оказалась одной из крупных в стране. Чаще стали гибнуть люди при взрыве бытового газа в жилых домах: «газовые» ЧП произошли в жилых домах Зеленодольска и Набережных Челнов.

Всего службой МЧС в республике было зафиксировано 9,8 тысячи происшествий. Опергруппы главного управления и местных пожарно-спасательных гарнизонов выезжали на чрезвычайные и иные ситуации более 7 тысяч раз. Продолжают гибнуть люди в водоемах Татарстана. По данным Хабибуллина, за год в реках и озерах утонули 94 человека, в том числе восемь детей. Уносят жизни татарстанцев и пожары: в них за 2021 год погибли 178 человек, из них шесть детей — число жертв по сравнению с 2020-м выросло на 15 человек.

Фото: Максим Платонов

Незаконную постройку возле дома Бекмамбетова снесут в феврале

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов доказал в суде незаконность возводимого административного здания на набережной Кабана.

Его строят возле объекта культурного наследия республиканского значения: это дом супруги просветителя Марджани Бибифатимы. На этой неделе 11-й арбитражный апелляционный суд вынес решение снести до 2 февраля этого года недостроенный корпус как незаконную постройку. Суд также постановил взыскать с застройщика — казанского ООО «Антек» — расходы на оплату судебной экспертизы, результаты которой легли в основу этого решения.



Иск о незаконности постройки в Арбитражный суд РТ был подан еще в 2020 году городским Комитетом земельных и имущественных отношений. Но положение дела не изменилось до того, как собственник соседнего исторического здания — Тимур Бекмамбетов — подал исковое заявление о неправомерности постройки.



Фото: Максим Платонов

Демография в Казани с положительной динамикой

В Казани подвели демографические итоги 2021 года.

Несмотря на рост на 10% смертности от коронавируса, в городе сохранился естественный прирост населения: умерли 18,5 тысячи человек, а родилось 20,5 тысячи — на 724 больше, чем в 2020 году.

При этом cтолица Татарстана стала единственным «миллионником» в ПФО с положительной динамикой демографических показателей.

Еще одна положительная новость, озвученная в начале недели в мэрии: туристический поток в Казани вернулся к доковидному уровню. В 2021 году уровень туристического потока приблизился к показателям 2018 года — 3,2 млн человек. Столица Татарстана приняла туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Казанский архив сменил адрес

Муниципальный архив Казани в середине недели переехал в новое здание на улица 8-го Марта, 5а.

Раньше в этом здании базировался Госархив Татарстана. Общая площадь здания — более 7 тыс. кв. метров, а площадь архивохранилищ — 4,6 тыс. кв. метров, что в шесть раз больше, чем на прежнем месте.

Фото: kzn.ru

За время переезда сотрудники архива перевезли на новое место более 140 тысяч единиц хранения, в том числе аудио-, видео- и фотодокументы. На сегодняшний день в муниципальном архиве хранятся 1 587 фондов, каждый год он исполняет больше семи тысяч запросов от жителей и организаций.

Сеть американских закусочных расширит присутствие в Татарстане

На днях стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в ближайшие 5 лет собирается построить в Татарстане 12 своих заведений, где будет создана 1 тысяча рабочих мест.

Сейчас на территории республики действуют 29 ресторанов всемирно известной сети закусочных. В проект собираются привлечь более 1 млрд рублей инвестиций. «Макдоналдс» показал в 2019—2020 годах в Татарстане одни из самых высоких показателей продаж по России. Первый в РТ «Мак» открылся в Казани на ул. Баумана в 1999 году.

«Синтез» продолжит чемпионат с новым тренером

Команде казанского «Синтеза» в среду представили нового тренера.

Им назначен грузинский специалист Реваз Чомахидзе. Человек из чемпионской плеяды, в которой он выступал с Иреком Зиннуровым и с работавшими до него в «Синтезе» тренерами Маратом Закировым и Александром Ерышевым.

Фото: Максим Платонов

Говоря о новом наставники, президент клуба ватерполистов Ирек Зиннуров отметил, что «это хороший спортсмен, отличный тренер, который возглавлял сборную Грузии, с которой сложно было соревноваться». Прежний тренер команды Марат Закиров планирует вернуться в Москву, чтобы, по словам Зиннурова, «начать работу в одной из школ водного поло».

После золота в ЧЕ — в Олимпийскую сборную

Уроженка Татарстана, фигуристка Камила Валиева включена в состав Олимпийской команды по фигурному катанию.

Зимняя Олимпиада в этом году стартует 4 февраля в Пекине. Путевку в сборную спортсменка обеспечила себе после безусловной победы на чемпионате Европы, прошедшем недавно в Таллине. Там фигуристка завоевала первое место на пьедестале почета и золотую медаль.

Фото: fsrussia.ru