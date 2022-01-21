Кудрин: строительство инфраструктуры нужно поднять в 2-3 раза

Существующая сегодня транспортная инфраструктура будет сдерживать экономическое развитие России и не обеспечит 5% темпов роста. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

— России нужно поднять строительство инфраструктуры в 2 или 3 раза? Главное, что это возможно, и это надо (делать, — прим. авт). Без этого не будет темпов роста в 5%. Существующая сегодня инфраструктура этого не даст. Мы просто встанем в тупике, — заметил он.

Президент РТ Рустам Минниханов видит перспективу роста в развитии высокоскоростных дорог.

— Китай до 2025 года готов все города страны обеспечить высокоскоростными дорогами, — привел он в качестве примера активность властей КНР, которые еще 7-10 лет назад имели всего 2 тысячи км высокоскоростных дорог.

Фото: tatarstan.ru

По его мнению, нужно быстрее их развивать, а не обсуждать проекты годами.

— Мы 10 лет обсуждаем. Если решили, надо сразу строить, ведь наша страна большая и нам нужно связать за счет ВСМ, — заметил Минниханов.