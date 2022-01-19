«Неужели Татарстан не может предложить России какие-то новые формы утилизации отходов?»

На итоговой коллегии Министерства экологии отчитались о работе, мечтали о дронах, строили планы и не хотели, чтобы было как в Питере

На итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин обратил внимание собравшихся на то, что вот уже третий год с начала реформы обращения с ТКО в этом вопросе ничего не сдвинулось, даже в передовом Татарстане. В марте законодатели из 14 регионов ПФО соберутся вместе и попробуют решить эту проблему с точки зрения нормативного обеспечения. Александр Шадриков подвел итоги 2021 года и обозначил основные задачи на год 2022-й: здесь и тотальная цифровизация природоохранной сферы, и продолжение работы над крупнейшими проектами. О чем еще говорили на коллегии, с чего начнется работа по декарбонизации в республике, почему Татарстан категорически не хочет жить как Санкт-Петербург и при чем здесь рисунок Леонардо да Винчи — в репортаже «Реального времени».

«Человек — это мир в миниатюре»

Вместе с остальными участниками заседания коллегии посмотрев небольшой фильм, посвященный грядущему 30-летию Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, Александр Шадриков начал свое выступление… с Витрувианского человека. Указав на бессмертный набросок Леонардо да Винчи, министр экологии и природных ресурсов Татарстана объяснил, что человек — это мир в миниатюре, а наше тело напоминает микрокосмос Вселенной. После этого эффектного захода он перешел к отчету о работе своего министерства за 2021 год.

Перечислены были все основные проекты, над которыми идут работы: и рекультивация Самосыровского мусорного полигона (на которую заложено 890,6 млн рублей, срок реализации — к 2023 году), и реконструкция Казанских очистных сооружений (сметная стоимость — 7,14 млрд рублей), и начало проекта рекультивации иловых полей (сметная стоимость — 8,1 млрд рублей), и многие, многие другие, за которыми в течение года пристально следило «Реальное время». Акцент в выступлении министра был сделан на жителей республики. Не раз в его докладе прозвучали благодарности им за участие в экологических акциях, за сообщения о найденных нарушениях природоохранного законодательства и за общее неравнодушие. Александр Шадриков сообщил, что благодаря проведенным природоохранным работам удалось предотвратить ущерб более чем на 5 млрд рублей. Почти 2 миллиона татарстанцев стали жить лучше, благодаря проведенным природоохранным работам.

Одной из главных тем доклада главы Минэкологии стали цели и задачи на год наступивший. Задач множество, ведь большинство мегапроектов министерства еще не завершены: тут и дегазация тела Самосыровского полигона, и реконструкция Казанских очистных сооружений, и рекультивация иловых полей в Отарах, и многие другие. Кстати, чуть позже об этих больших проектах председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в своей речи, последовавшей за докладом министра, строго сказал:

— Решение и финансирование найдено — дело чести теперь довести работу до логического конца!

Александр Шадриков сообщил, что, благодаря проведенным природоохранным работам, удалось предотвратить ущерб более чем на 5 млрд рублей, и почти 2 миллиона татарстанцев стали жить лучше. Фото: tatarstan.ru

Дроны, биолокация и электрокары

Большое внимание в докладе Александра Шадрикова уделено было и цифровой трансформации. На сегодня она уже вовсю идет в подведомственной ему отрасли экологии и природопользования: эти процессы охватывают и экологический мониторинг, и недропользование, и государственный экологический надзор. А в ближайшем будущем планируется создать единую цифровую платформу, которая будет объединять все эти сферы работы. Шадрикову вторил Мухаметшин:

— Цифровизация позволит нам повысить оперативность, более конкретно углубиться в цифры, выявлять проблемы. Спутниковый мониторинг и дроны, биолокация позволят вывести [эту работу] на новый уровень…

Один из важнейших вопросов для всех экологов мира (и для татарстанских, в частности) — негативное воздействие автотранспорта на воздух в городах. Фарид Мухаметшин напомнил собравшимся об огромных пробках, формирующихся в городах, и о том, что качество атмосферного воздуха от этого неминуемо ухудшается.

А Шадриков в своей речи обратил внимание на способы решения проблемы. Нет, на велосипеды пересаживаться всех поголовно не просит — все-таки не в Голландии живем. А вот электротранспорт и газовое топливо министр считает вполне действующей схемой:

— Согласно нашим расчетам, в ряде жилых зон Казани и Нижнекамска вклад автотранспорта в концентрацию диоксида азота составляет более 65%. Говоря об автотранспорте отмечу, что в республике в 2021 году более 2 000 единиц техники переведены на газовое топливо, а это минус 3,7 тысячи тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в год. Республика поддерживает и планетарный тренд по развитию транспорта на электротяге.

В ряде жилых зон Казани и Нижнекамска вклад автотранспорта в концентрацию диоксида азота составляет более 65%. Фото: Максим Платонов

Программа углеродной нейтральности Татарстана стартует в 2022-м карбоновым полигоном

Один из важнейших вопросов, затронутых министром в докладе, — программа по декарбонизации, проект углеродной нейтральности Республики Татарстан. О снижении выбросов парниковых газов говорят сейчас по всему миру: глобальное потепление принимает угрожающие масштабы, и задача декарбонизации антропогенной деятельности стоит в связи с этим особенно остро. Теперь в эту работу включается Татарстан.

Александр Шадриков затронул эту тему только вскользь — показал лишь разделы программы, которую планируется развернуть в республике. Так, в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности Татарстана планируется работать в следующих направлениях:

развитие водородной энергетики;

модернизация существующего энергетического комплекса и развитие возобновляемой энергетики;

декарбонизация в отрасли нефтедобычи и нефтепереработки;

использование «чистого транспорта»;

обращение с отходами производства и потребления;

увеличение поглощения парниковых газов;

мероприятия по мониторингу выбросов и поглощению парниковых газов;

формирование системы независимой верификации.

Чуть подробнее на эту тему с журналистами пообщалась доктор биологических наук Светлана Селивановская, глава института экологии и природопользования КФУ. Она рассказала о том, как идет в Татарстане подготовка к созданию первого в республике (и восьмого в стране) карбонового полигона.

Это будет научный комплекс, который призван контролировать содержание в атмосфере климатически опасных газов — диоксида углерода, оксида азота и метана. На территории карбонового полигона ученые будут исследовать, как происходит улавливание и усваивание углекислого газа из воздуха и отдача его назад в атмосферу в природных экосистемах. Светлана Селивановская рассказала, что АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» уже выделил на проект карбонового полигона около 40 млн рублей — на эти деньги сейчас завершена процедура закупки аналитической системы, постройка вышки, метанового датчика, метеостанции. В дальнейшем ученые займутся не только мониторингом динамики содержания вредных климатических газов в атмосфере, но и разработкой технологий землепользования, которые помогут снижать это воздействие.

В Татарстане идет подготовка к созданию первого в республике (и восьмого в стране) карбонового полигона. Фото: sever-press.ru

Строительные отходы и логистический центр вместо водозабора

Среди нерешенных в 2021 году вопросов Александр Шадриков назвал обращение со строительными отходами:

— Вынужден констатировать, что решение по нему в 2021 году мы так и не нашли. Ставим себе задачей поиск оптимального решения. В этой связи наработки уже есть. Совместно с ООО «Большая Тройка» и Министерством строительства республики мы должны перезапуститься и внедрить в работу электронный сервис «Обращение с отходами строительства и ремонта».

Говорил министр и о качественной питьевой воде, по которой складывается странная ситуация в республике: с одной стороны, Татарстан располагает огромными ресурсами пресных подземных вод. А по закону, все действующие водозаборы централизованного водоснабжения населения должны быть лицензированы. Сегодня в республике выдано 1 664 лицензии на подземные воды.

Но министр посетовал на то, что большинство районов, подавших заявки на проведение поисково-оценочных работ, на разведке и останавливаются. Найденные запасы не используются, а участки, где планировалось построить водозаборы, передаются для использования совсем по другому назначению. Например, министр рассказал, что такая ситуация сложилась в Агрызском районе: там разведали месторождение питьевой воды, а теперь передают эту территорию инвестору под строительство логистического центра. Так что министр призывает муниципальные власти держать подобные инциденты на контроле и резервировать все земельные участки, подготовленные под водозаборы, отражая эти факты в документах территориального планирования. «Системность тут необходима!», — предупредил Шадриков.

Среди нерешенных в 2021 году вопросов Александр Шадриков назвал обращение со строительными отходами. Фото: ecolteh.ru

«Почему необъективно о нас рассказывают?»

Выслушав министра, Фарид Мухаметшин сначала похвалил его: доклад-де хороший. Но потом внезапно перешел в наступление:

— Я хотел сравнить, где мы находимся, по сравнению с остальными регионами. И вот есть такой вопрос: это правда, что ли? (Зачитывает с листка бумаги, — прим. ред) «Негативная ситуация складывается с особо охраняемыми природными территориями местного значения, которые зачастую создаются формально, без администрации», и начинает эту информацию Генпрокуратура с Татарстана. У нас так? Татарстан, Якутия, Хакасия… Вообще, ты сам как оцениваешь? Есть у нас такие зоны? Заказники такие есть в Татарстане? Администрация есть там?

— Фарид Хайруллович, у нас все есть, — начал было Александр Шадриков. Но председатель Госсовета его перебил:

— Я же переживаю за тебя и за республику. Почему необъективно о нас рассказывают? Это недоработка твоя или огульная оценка твоим активным действиям?

— Доложу по данной ситуации. У нас на территории республики 192 ООПТ, их непосредственно администрирует Комитет по биологическим ресурсам, работа ведется так, что на нее можно равняться другим регионам, — стойко держал оборону министр.

А потом рассказал журналистам: этот вопрос действительно находится не в ведении Минэкологии — особо охраняемыми природными территориями ведает Госкомитет по биоресурсам.

— Но Фарид Хайруллович нам поручил это, и мы обязательно этот вопрос отработаем совместно с нашими коллегами. Сегодня на уровне Российской Федерации материальная обеспеченность, оснащение Госкомитета РТ по биоресурсам и та работа, которая ведется, являются примером. Когда ООПТ создается, [на нее] сразу выделяются дополнительные штатные единицы и материальное обеспечение.

«На территории республики 192 ООПТ, их непосредственно администрирует Комитет по биологическим ресурсам, работа ведется так, что на нее можно равняться другим регионам», — убежден министр. Фото: tatarstan.ru

«Пора за собой убираться!»

Свое программное выступление на коллегии Фарид Мухаметшин начал с того, что и Татарстан, и Россия в целом сталкиваются с теми же проблемами в области экологии, что и весь остальной мир.

— Решение экологических проблем становится не просто фактором устойчивого развития общества, но едва ли не решающим условием для выживания всего человечества на всем земном шаре, — констатировал глобальный тренд Фарид Хайруллович.

Он напомнил об основных задачах, которые ставит перед собой Россия: решить проблему накопления ТКО, вдвое снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда, минимизировать эмиссию углекислого газа, внедрить принцип «загрязнитель платит», квотировать вредные выбросы, принять закон о финансовой ответственности собственников предприятий за неликвидацию или неудачную ликвидацию накопленного вреда... В общем, планов громадье. И особенно все это актуально для Татарстана — крупного региона с очень развитой и многоликой экономикой.

— Меры, которые предлагает Минэкологии — жесткий контроль, разумные подходы, добыча, утилизация отходов — требуют повышенного внимания, особенно здесь, в отличие от многих регионов в стране, где производится экологически чистая продукция. Вот Фатих Саубанович улыбается… — заметил вдруг Мухаметшин.

— Пора за собой убираться! — крикнул с места Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы РФ от Татарстана V, VI и VII созывов.



— Пора! — согласился с ним председатель Госсовета республики. — Поэтому и правительство, и глава государства нашей страны подняли эти вопросы на вот такую высоту. И сегодня об этом идет разговор. Надо больше инициатив! Больше предложений! Несомненно, Минэкологии в своей крайне многообразной деятельности учитывает все эти факторы.

«Решение экологических проблем становится не просто фактором устойчивого развития общества, но едва ли не решающим условием для выживания всего человечества на всем земном шаре», — констатировал Фарид Мухаметшин. Фото: tatarstan.ru

Главное — чтобы не было как в Питере

Перейдя к списку задач, которые руководство республики ставит перед Минэкологии на 2022 год, Фарид Мухаметшин снова вернулся к злосчастному вопросу об ООПТ:

— Как вам известно, Генпрокуратура России в 2021 году выявила более 260 тысяч нарушений природоохранного законодательства, в том числе в Татарстане. Я не случайно задал тот вопрос, готовясь к этой коллегии. Перелистал, попросил документы, за что критикуют Министерство экологии Татарстана. Не красит нас это дело, что список нерадивых регионов и субъектов Российской Федерации в этой части возглавляет министерство, которое вы возглавляете! С Татарстана список начинается! Давайте так: я считаю, что ваша заслуга в выявлении нарушений, их выявлять нужно, укрывать не нужно, но и надо предпринимать меры, чтобы их не допускать.

Александр Шадриков выслушал особое задание от Мухаметшина: надо заострить внимание на особо охраняемых природных территориях, разобраться в том, какая там администрация, что там делается в части охраны окружающей среды, не допускать вырубку зеленых насаждений. В общем: «Посмотреть надо. Это не мое и не твое, а наше, богом данное. Это наша ценность».

Отдельное внимание Фарид Мухаметшин уделил утилизации и обработке твердых коммунальных отходов — и здесь добавил мрачных красок, напомнив про ситуацию в Санкт-Петербурге:

— Неужели мы попадем в такую же ситуацию, в которую попал Питер после Нового года? Питер погрузился в новогодний мусор — бытовые отходы, коммунальные, коробки, пакеты. Мы же не можем такого допустить!

Отдельное внимание Фарид Мухаметшин уделил утилизации и обработке твердых коммунальных отходов, напомнив про ситуацию в Санкт-Петербурге. Фото: Сергей Борода/nevnov.ru

Будем учиться делать деньги из отходов

Спикер Госсовета Татарстана возмущался: реформа обращения с ТКО реализуется в России с 2019 года, но ни в одном регионе в этому вопросе не удалось далеко уйти. Движения вперед нет и в Татарстане — и здесь стрела пристального взгляда и красноречия Мухаметшина полетела в Азата Хамаева, руководителя Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике:

— Правительство республики не раз указывало на это руководителю профильного комитета Госсовета. Которому я каждый раз ставлю задачу: «Посмотрите еще раз, Азат Киямович!» Коллеги! Ну неужели Татарстан не может предложить России какие-то новые формы утилизации твердых коммунальных отходов?

И здесь Фарид Мухаметшин рассказал: Госсовет РТ инициирует расширенное заседание Ассоциации законодателей ПФО, чтобы обсудить правовые законодательные аспекты этой реформы. Состоится оно в марте. На нем должны присутствовать представители всех 14 субъектов федерации, входящих в Приволжский Федеральный округ.

— И я полагаю, что и руководство правительства РФ начинает в полной мере осознавать, что надо финансировать эту сферу. Без этого от этой грязи, от этих отходов не избавиться. На всех этапах. От сбора, разделения, утилизации и переработки отходов. Уметь надо еще и из этого деньги делать. И это не смешно! Мы что, хуже их? Поищем пути решения этой проблемы, — экспрессивно пообещал спикер Госсовета Татарстана.

Кроме того, Фарид Мухаметшин обратил особое внимание собравшихся на то, что и пандемия сильно сказалась на накоплении отходов. Он сообщил, что в среднем по региону объем мусора возрос на 20% — влияют на это и маски, и перчатки, и сервисы доставки, которые за время пандемии обрели тотальную популярность, но продуцируют много мусора. Как показывают исследования, одна семья, активно пользующаяся услугами доставки, за месяц производит до 4,5 кг смешанной картонно-полиэтиленовой упаковки.

В среднем по региону объем мусора возрос на 20% — влияют на это и маски, и перчатки, и сервисы доставки. Фото: Максим Платонов

«Экология — очень тонкая материя»

В заключение заседания коллегии спикер Госсовета напомнил, что задачи в области экологии перед республикой стоят большие, но то, что экологические вопросы выходят на первый план — это хорошо. Потому что надо, чтобы прогресс шагал с заботой об экологии.

А Александр Шадриков, закрывая заседание коллегии, поздравил всех своих сотрудников с 30-летием со дня основания первого в Татарстане Министерства экологии. Он пообещал выполнить все порученное, снова обратился к гениальному рисунку Леонардо да Винчи, подчеркнув, что земля, вода и воздух — та основа, без которой не обойтись человечеству будущего.

— Экология — очень тонкая материя. К счастью, республика находится на восходящем векторе развития. В течение всех этих тридцати лет сотрудники министерства и общественность делали все, чтобы каждый вздох человека был глубже, каждый глоток воды был чище и вкуснее!

