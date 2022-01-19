«Неужели Татарстан не может предложить России какие-то новые формы утилизации отходов?»
На итоговой коллегии Министерства экологии отчитались о работе, мечтали о дронах, строили планы и не хотели, чтобы было как в Питере
На итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин обратил внимание собравшихся на то, что вот уже третий год с начала реформы обращения с ТКО в этом вопросе ничего не сдвинулось, даже в передовом Татарстане. В марте законодатели из 14 регионов ПФО соберутся вместе и попробуют решить эту проблему с точки зрения нормативного обеспечения. Александр Шадриков подвел итоги 2021 года и обозначил основные задачи на год 2022-й: здесь и тотальная цифровизация природоохранной сферы, и продолжение работы над крупнейшими проектами. О чем еще говорили на коллегии, с чего начнется работа по декарбонизации в республике, почему Татарстан категорически не хочет жить как Санкт-Петербург и при чем здесь рисунок Леонардо да Винчи — в репортаже «Реального времени».
«Человек — это мир в миниатюре»
Вместе с остальными участниками заседания коллегии посмотрев небольшой фильм, посвященный грядущему 30-летию Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, Александр Шадриков начал свое выступление… с Витрувианского человека. Указав на бессмертный набросок Леонардо да Винчи, министр экологии и природных ресурсов Татарстана объяснил, что человек — это мир в миниатюре, а наше тело напоминает микрокосмос Вселенной. После этого эффектного захода он перешел к отчету о работе своего министерства за 2021 год.
Перечислены были все основные проекты, над которыми идут работы: и рекультивация Самосыровского мусорного полигона (на которую заложено 890,6 млн рублей, срок реализации — к 2023 году), и реконструкция Казанских очистных сооружений (сметная стоимость — 7,14 млрд рублей), и начало проекта рекультивации иловых полей (сметная стоимость — 8,1 млрд рублей), и многие, многие другие, за которыми в течение года пристально следило «Реальное время». Акцент в выступлении министра был сделан на жителей республики. Не раз в его докладе прозвучали благодарности им за участие в экологических акциях, за сообщения о найденных нарушениях природоохранного законодательства и за общее неравнодушие. Александр Шадриков сообщил, что благодаря проведенным природоохранным работам удалось предотвратить ущерб более чем на 5 млрд рублей. Почти 2 миллиона татарстанцев стали жить лучше, благодаря проведенным природоохранным работам.
Одной из главных тем доклада главы Минэкологии стали цели и задачи на год наступивший. Задач множество, ведь большинство мегапроектов министерства еще не завершены: тут и дегазация тела Самосыровского полигона, и реконструкция Казанских очистных сооружений, и рекультивация иловых полей в Отарах, и многие другие. Кстати, чуть позже об этих больших проектах председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в своей речи, последовавшей за докладом министра, строго сказал:
— Решение и финансирование найдено — дело чести теперь довести работу до логического конца!
Дроны, биолокация и электрокары
Большое внимание в докладе Александра Шадрикова уделено было и цифровой трансформации. На сегодня она уже вовсю идет в подведомственной ему отрасли экологии и природопользования: эти процессы охватывают и экологический мониторинг, и недропользование, и государственный экологический надзор. А в ближайшем будущем планируется создать единую цифровую платформу, которая будет объединять все эти сферы работы. Шадрикову вторил Мухаметшин:
— Цифровизация позволит нам повысить оперативность, более конкретно углубиться в цифры, выявлять проблемы. Спутниковый мониторинг и дроны, биолокация позволят вывести [эту работу] на новый уровень…
Один из важнейших вопросов для всех экологов мира (и для татарстанских, в частности) — негативное воздействие автотранспорта на воздух в городах. Фарид Мухаметшин напомнил собравшимся об огромных пробках, формирующихся в городах, и о том, что качество атмосферного воздуха от этого неминуемо ухудшается.
А Шадриков в своей речи обратил внимание на способы решения проблемы. Нет, на велосипеды пересаживаться всех поголовно не просит — все-таки не в Голландии живем. А вот электротранспорт и газовое топливо министр считает вполне действующей схемой:
— Согласно нашим расчетам, в ряде жилых зон Казани и Нижнекамска вклад автотранспорта в концентрацию диоксида азота составляет более 65%. Говоря об автотранспорте отмечу, что в республике в 2021 году более 2 000 единиц техники переведены на газовое топливо, а это минус 3,7 тысячи тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в год. Республика поддерживает и планетарный тренд по развитию транспорта на электротяге.
Программа углеродной нейтральности Татарстана стартует в 2022-м карбоновым полигоном
Один из важнейших вопросов, затронутых министром в докладе, — программа по декарбонизации, проект углеродной нейтральности Республики Татарстан. О снижении выбросов парниковых газов говорят сейчас по всему миру: глобальное потепление принимает угрожающие масштабы, и задача декарбонизации антропогенной деятельности стоит в связи с этим особенно остро. Теперь в эту работу включается Татарстан.
Александр Шадриков затронул эту тему только вскользь — показал лишь разделы программы, которую планируется развернуть в республике. Так, в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности Татарстана планируется работать в следующих направлениях:
- развитие водородной энергетики;
- модернизация существующего энергетического комплекса и развитие возобновляемой энергетики;
- декарбонизация в отрасли нефтедобычи и нефтепереработки;
- использование «чистого транспорта»;
- обращение с отходами производства и потребления;
- увеличение поглощения парниковых газов;
- мероприятия по мониторингу выбросов и поглощению парниковых газов;
- формирование системы независимой верификации.
Чуть подробнее на эту тему с журналистами пообщалась доктор биологических наук Светлана Селивановская, глава института экологии и природопользования КФУ. Она рассказала о том, как идет в Татарстане подготовка к созданию первого в республике (и восьмого в стране) карбонового полигона.
Это будет научный комплекс, который призван контролировать содержание в атмосфере климатически опасных газов — диоксида углерода, оксида азота и метана. На территории карбонового полигона ученые будут исследовать, как происходит улавливание и усваивание углекислого газа из воздуха и отдача его назад в атмосферу в природных экосистемах. Светлана Селивановская рассказала, что АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» уже выделил на проект карбонового полигона около 40 млн рублей — на эти деньги сейчас завершена процедура закупки аналитической системы, постройка вышки, метанового датчика, метеостанции. В дальнейшем ученые займутся не только мониторингом динамики содержания вредных климатических газов в атмосфере, но и разработкой технологий землепользования, которые помогут снижать это воздействие.
Строительные отходы и логистический центр вместо водозабора
Среди нерешенных в 2021 году вопросов Александр Шадриков назвал обращение со строительными отходами:
— Вынужден констатировать, что решение по нему в 2021 году мы так и не нашли. Ставим себе задачей поиск оптимального решения. В этой связи наработки уже есть. Совместно с ООО «Большая Тройка» и Министерством строительства республики мы должны перезапуститься и внедрить в работу электронный сервис «Обращение с отходами строительства и ремонта».
Говорил министр и о качественной питьевой воде, по которой складывается странная ситуация в республике: с одной стороны, Татарстан располагает огромными ресурсами пресных подземных вод. А по закону, все действующие водозаборы централизованного водоснабжения населения должны быть лицензированы. Сегодня в республике выдано 1 664 лицензии на подземные воды.
Но министр посетовал на то, что большинство районов, подавших заявки на проведение поисково-оценочных работ, на разведке и останавливаются. Найденные запасы не используются, а участки, где планировалось построить водозаборы, передаются для использования совсем по другому назначению. Например, министр рассказал, что такая ситуация сложилась в Агрызском районе: там разведали месторождение питьевой воды, а теперь передают эту территорию инвестору под строительство логистического центра. Так что министр призывает муниципальные власти держать подобные инциденты на контроле и резервировать все земельные участки, подготовленные под водозаборы, отражая эти факты в документах территориального планирования. «Системность тут необходима!», — предупредил Шадриков.
«Почему необъективно о нас рассказывают?»
Выслушав министра, Фарид Мухаметшин сначала похвалил его: доклад-де хороший. Но потом внезапно перешел в наступление:
— Я хотел сравнить, где мы находимся, по сравнению с остальными регионами. И вот есть такой вопрос: это правда, что ли? (Зачитывает с листка бумаги, — прим. ред) «Негативная ситуация складывается с особо охраняемыми природными территориями местного значения, которые зачастую создаются формально, без администрации», и начинает эту информацию Генпрокуратура с Татарстана. У нас так? Татарстан, Якутия, Хакасия… Вообще, ты сам как оцениваешь? Есть у нас такие зоны? Заказники такие есть в Татарстане? Администрация есть там?
— Фарид Хайруллович, у нас все есть, — начал было Александр Шадриков. Но председатель Госсовета его перебил:
— Я же переживаю за тебя и за республику. Почему необъективно о нас рассказывают? Это недоработка твоя или огульная оценка твоим активным действиям?
— Доложу по данной ситуации. У нас на территории республики 192 ООПТ, их непосредственно администрирует Комитет по биологическим ресурсам, работа ведется так, что на нее можно равняться другим регионам, — стойко держал оборону министр.
А потом рассказал журналистам: этот вопрос действительно находится не в ведении Минэкологии — особо охраняемыми природными территориями ведает Госкомитет по биоресурсам.
— Но Фарид Хайруллович нам поручил это, и мы обязательно этот вопрос отработаем совместно с нашими коллегами. Сегодня на уровне Российской Федерации материальная обеспеченность, оснащение Госкомитета РТ по биоресурсам и та работа, которая ведется, являются примером. Когда ООПТ создается, [на нее] сразу выделяются дополнительные штатные единицы и материальное обеспечение.
«Пора за собой убираться!»
Свое программное выступление на коллегии Фарид Мухаметшин начал с того, что и Татарстан, и Россия в целом сталкиваются с теми же проблемами в области экологии, что и весь остальной мир.
— Решение экологических проблем становится не просто фактором устойчивого развития общества, но едва ли не решающим условием для выживания всего человечества на всем земном шаре, — констатировал глобальный тренд Фарид Хайруллович.
Он напомнил об основных задачах, которые ставит перед собой Россия: решить проблему накопления ТКО, вдвое снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда, минимизировать эмиссию углекислого газа, внедрить принцип «загрязнитель платит», квотировать вредные выбросы, принять закон о финансовой ответственности собственников предприятий за неликвидацию или неудачную ликвидацию накопленного вреда... В общем, планов громадье. И особенно все это актуально для Татарстана — крупного региона с очень развитой и многоликой экономикой.
— Меры, которые предлагает Минэкологии — жесткий контроль, разумные подходы, добыча, утилизация отходов — требуют повышенного внимания, особенно здесь, в отличие от многих регионов в стране, где производится экологически чистая продукция. Вот Фатих Саубанович улыбается… — заметил вдруг Мухаметшин.
— Пора за собой убираться! — крикнул с места Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы РФ от Татарстана V, VI и VII созывов.
— Пора! — согласился с ним председатель Госсовета республики. — Поэтому и правительство, и глава государства нашей страны подняли эти вопросы на вот такую высоту. И сегодня об этом идет разговор. Надо больше инициатив! Больше предложений! Несомненно, Минэкологии в своей крайне многообразной деятельности учитывает все эти факторы.
Главное — чтобы не было как в Питере
Перейдя к списку задач, которые руководство республики ставит перед Минэкологии на 2022 год, Фарид Мухаметшин снова вернулся к злосчастному вопросу об ООПТ:
— Как вам известно, Генпрокуратура России в 2021 году выявила более 260 тысяч нарушений природоохранного законодательства, в том числе в Татарстане. Я не случайно задал тот вопрос, готовясь к этой коллегии. Перелистал, попросил документы, за что критикуют Министерство экологии Татарстана. Не красит нас это дело, что список нерадивых регионов и субъектов Российской Федерации в этой части возглавляет министерство, которое вы возглавляете! С Татарстана список начинается! Давайте так: я считаю, что ваша заслуга в выявлении нарушений, их выявлять нужно, укрывать не нужно, но и надо предпринимать меры, чтобы их не допускать.
Александр Шадриков выслушал особое задание от Мухаметшина: надо заострить внимание на особо охраняемых природных территориях, разобраться в том, какая там администрация, что там делается в части охраны окружающей среды, не допускать вырубку зеленых насаждений. В общем: «Посмотреть надо. Это не мое и не твое, а наше, богом данное. Это наша ценность».
Отдельное внимание Фарид Мухаметшин уделил утилизации и обработке твердых коммунальных отходов — и здесь добавил мрачных красок, напомнив про ситуацию в Санкт-Петербурге:
— Неужели мы попадем в такую же ситуацию, в которую попал Питер после Нового года? Питер погрузился в новогодний мусор — бытовые отходы, коммунальные, коробки, пакеты. Мы же не можем такого допустить!
Будем учиться делать деньги из отходов
Спикер Госсовета Татарстана возмущался: реформа обращения с ТКО реализуется в России с 2019 года, но ни в одном регионе в этому вопросе не удалось далеко уйти. Движения вперед нет и в Татарстане — и здесь стрела пристального взгляда и красноречия Мухаметшина полетела в Азата Хамаева, руководителя Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике:
— Правительство республики не раз указывало на это руководителю профильного комитета Госсовета. Которому я каждый раз ставлю задачу: «Посмотрите еще раз, Азат Киямович!» Коллеги! Ну неужели Татарстан не может предложить России какие-то новые формы утилизации твердых коммунальных отходов?
И здесь Фарид Мухаметшин рассказал: Госсовет РТ инициирует расширенное заседание Ассоциации законодателей ПФО, чтобы обсудить правовые законодательные аспекты этой реформы. Состоится оно в марте. На нем должны присутствовать представители всех 14 субъектов федерации, входящих в Приволжский Федеральный округ.
— И я полагаю, что и руководство правительства РФ начинает в полной мере осознавать, что надо финансировать эту сферу. Без этого от этой грязи, от этих отходов не избавиться. На всех этапах. От сбора, разделения, утилизации и переработки отходов. Уметь надо еще и из этого деньги делать. И это не смешно! Мы что, хуже их? Поищем пути решения этой проблемы, — экспрессивно пообещал спикер Госсовета Татарстана.
Кроме того, Фарид Мухаметшин обратил особое внимание собравшихся на то, что и пандемия сильно сказалась на накоплении отходов. Он сообщил, что в среднем по региону объем мусора возрос на 20% — влияют на это и маски, и перчатки, и сервисы доставки, которые за время пандемии обрели тотальную популярность, но продуцируют много мусора. Как показывают исследования, одна семья, активно пользующаяся услугами доставки, за месяц производит до 4,5 кг смешанной картонно-полиэтиленовой упаковки.
«Экология — очень тонкая материя»
В заключение заседания коллегии спикер Госсовета напомнил, что задачи в области экологии перед республикой стоят большие, но то, что экологические вопросы выходят на первый план — это хорошо. Потому что надо, чтобы прогресс шагал с заботой об экологии.
А Александр Шадриков, закрывая заседание коллегии, поздравил всех своих сотрудников с 30-летием со дня основания первого в Татарстане Министерства экологии. Он пообещал выполнить все порученное, снова обратился к гениальному рисунку Леонардо да Винчи, подчеркнув, что земля, вода и воздух — та основа, без которой не обойтись человечеству будущего.
— Экология — очень тонкая материя. К счастью, республика находится на восходящем векторе развития. В течение всех этих тридцати лет сотрудники министерства и общественность делали все, чтобы каждый вздох человека был глубже, каждый глоток воды был чище и вкуснее!
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым