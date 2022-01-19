В Госдуме не планируют введение новых ограничений из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России не планируется введение новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Хубезова, ситуация с распространением COVID-19 управляемая и всех тех ограничений, что уже введены законодательством, достаточно.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее в казанском Кремле рассказали, будут ли вводиться дополнительные ограничения из-за штамма «омикрон». По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, вопрос будет решаться исходя из развития событий.

Дарья Акимова