Валентина Матвиенко поздравила Шаймиева с 85-летием

Фото: пресс-служба президента РТ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Казань, чтобы лично поздравить первого президента Татарстана, государственного Советника республики Минтимера Шаймиева с юбилеем.



«Нас столько лет связывает, мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер Шарипович, один из тех, кто стал опорой России. Государственник!» — отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации вручила Минтимеру Шаймиеву памятную медаль «25-лет Совету Федерации», сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров тоже поздравил Минтимера Шаймиева: «Сегодняшний Татарстан с его экономической мощью, научными и технологическими достижениями, гармонией национальных и религиозных отношений — во многом Ваша заслуга и ориентир для руководителей регионов России».

Сегодня первого президента Татарстана поздравил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, поздравление прозвучало и от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.



Маргарита Головатенко