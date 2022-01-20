Песошин — Гречушкину: «В отличие от генерала Хабибуллина, я скажу, что мы чувствуем вашу поддержку»

На отчетной коллегии МЧС Рафис Хабибуллин пожаловался на нехватку техники, а в ответ замминистра МЧС РФ напомнил, кто дает заказы для КВЗ и КАМАЗа

Фото: Максим Платонов

Замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС РФ Николай Гречушкин, отвечающий за обеспечение военной и специальной техникой, выступил в Казани с резкой отповедью в ответ на неудачную реплику Рафиса Хабибуллина о недостаточных закупках автоцистерн для тушения пожаров. Спасать положение пришлось премьер-министру РТ Алексею Песошину, однозначно вставшему на сторону почетного гостя. «В отличие от генерала Хабибуллина, я скажу, что мы чувствуем вашу поддержку», — по-военному отчеканил он.

Ключи от 14 машин для МЧС РТ

Перед началом коллегии на центральной площадке перед входом в здание Главного управления МЧС РФ по РТ была выстроена новая пожарная и специальная техника, которая должна поступить на вооружение аварийно-спасательных служб. Ключи от очередного дивизиона специальных машин нескольким подразделениям приехали вручать замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС РФ Николай Гречушкин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В общей сложности было передано 14 единиц спецтехники, приобретенной за счет федерального и республиканского бюджетов. Среди новинок — транспортировочная водолазная барокамера, которую сегодня вручили спасателям.

Перед началом коллегии на центральной площадке перед входом в здание Главного управления МЧС РФ по РТ была выстроена новая пожарная и специальная техника

Необходимость пополнения служебного автопарка глава правительства республики объяснил тем, что в этом году в Татарстане пройдут такие масштабные международные события, как празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и крупные спортивные первенства, среди которых чемпионат мира по волейболу. Обеспечение безопасности большого числа гостей из разных стран мира является приоритетной задачей, и новые служебные машины помогут обеспечить оперативное реагирование на разные вызовы. А вообще, чем больше автомобильной техники, тем быстрее спасатели смогут прибыть на место всевозможных ЧП.

Правда, без эксцесса не обошлось. Перед построением автомобиль, оснащенный диспетчерским центром, неожиданно откатился вниз и едва не протаранил ограждение. На подмогу бросились около 20 сотрудников МЧС: общими усилиями «непослушную» машину поставили на место.

Фото: Луиза Игнатьева

Крушение самолета L-410, взрывы газа в домах и пожары

В этом году в республике произошло семь чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 65 человек, 27 из них погибли, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин. Самой резонансной оказалась катастрофа легкомоторного самолета L-410 с парашютистами, упавшего на взлете в Мензелинске. Погибло 16 человек — по числу жертв она оказалась одной из крупных в стране.

Чаще стали гибнуть люди при взрыве бытового газа в жилых домах. В этом году «газовые» ЧП произошли в жилых домах Зеленодольска и Набережных Челнов.

— Всего средства Главного управления, федеральной и территориальной подсистем РСЧС Республики Татарстан отреагировали на 9,8 тысячи происшествий. Оперативные группы главного управления и местных пожарно-спасательных гарнизонов более 7 тысяч раз выезжали на чрезвычайные и иные ситуации, а также для мониторинга паводковой, лесопожарной и дорожной обстановки, — доложил Рафис Хабибуллин.

Рафис Хабибуллин: «Практически пять районов дали двойной годовой прирост гибели людей на пожарах»

Продолжают гибнуть люди на воде. По данным главы управления, в прошлом году в водоемах утонуло 94 человека, в том числе восемь детей. Причем эта негативная тенденция остается устойчивой. По словам Рафиса Хабибуллина, цифры 2021 года повторили показатели предыдущего. Для предотвращения гибели на воде глава ГУ МЧС по РТ предложил создавать оборудованные пляжи. Сейчас официально зарегистрировано 48 пляжей, а в этом году планируется открыть еще 13 пляжей в 10 муниципальных районах. Для спасения рыбаков на льду выставляются десять временных спасательных постов. Только за 2021 год их силами спасено 10 человек, сообщил Рафис Хабибулин.

10 лет не знали лесных пожаров

На пожарах погибло 178 человек, в том числе шесть детей. Количество жертв увеличилось на 15 человек, а наибольший прирост погибших произошел в Альметьевском районе (плюс восемь человек) и в Верхнеуслонском (плюс семь человек).

— Практически пять районов дали двойной годовой прирост гибели людей на пожарах, — сообщил Рафис Хабибуллин. Выход он видит в повсеместной установке извещателей в жилых домах.

С 2016 года в республике установлено около 340 тысяч АДПИ в 110 тысячах домовладений. Это спасло жизни 172 человек, в том числе 66 детей.

— От себя лично и от всех жителей Татарстана я хочу поблагодарить президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и лично вас, уважаемый Алексей Валерьевич, за поддержку нашей инициативы, — поблагодарил Рафис Хабибуллин.

Вызывают беспокойство возгорания. По данным управления, было зарегистрировано 6 094 пожара, из которых половина пришлась на локальные возгорания травы и мусора на открытых поверхностях и в лесах. Но крупных техногенных пожаров удалось избежать.

Алексей Песошин: «Не было допущено крупных пожаров, хотя приходилось, тушить локальные возгорания»

— 10 лет не знали, что такое лесные пожары, но в прошлом году столкнулись — прокомментировал позднее ситуацию премьер-министр РТ Алексей Песошин. — Не было допущено крупных пожаров, хотя приходилось тушить локальные возгорания.

«Поверьте, дела с техникой в других регионах плачевнее»

Доклад Хабибуллина проходил гладко, без запинки, пока глава управления не затронул проблему технического переоснащения.

— В течение прошлого года в главное управление поступило пять единиц пожарной техники по федеральному бюджету, — остановился глава управления. — Николай Николаевич, я думаю, надо программу такую… Вы как заместитель министра, курирующий материально-техническое обеспечение, дайте команду, — призвал Рафис Хабибуллин. — Нам неоднократно говорили, что почему-то не получается, — пожаловался он. И далее сгладил острый момент, заявив, что «надежда есть».

— Рафис Завдатович, вы зря обижаетесь на федеральный центр, — немедленно отреагировал генерал-лейтенант МЧС РФ Гречушкин. — Все федеральные мероприятия, которые проводились в РТ, по ним всегда выделялась техника по отдельным планам, — парировал он.

По его оценке, ситуация с техникой в Татарстане уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

— Поверьте, дела с техникой в других регионах плачевнее, — заверил он. — У вас республика может позволить выделить средства на модернизацию с заменой всего шасси и даже заменой двигателя на дизельные. А поверьте, другие дотационные субъекты поддерживаются на инициативе, иногда и запчастей нет, — поставил Гречушкин на место генерала Хабибуллина.

Николай Гречушкин: «Поверьте, дела с техникой в других регионах плачевнее»

Далее он рассказал, как принималась федеральная программа по улучшению материально-технического обеспечения МЧС, которая принесла крупные госконтракты Казанскому вертолетному заводу (КВЗ) и КАМАЗу. По его словам, в 2020 году руководство МЧС вышло с инициативой к президенту страны, представив доклад о необходимости программы переоснащения МЧС России.

— Мы доказывали, но, к сожалению, не все средства, которые запрашивали, получили. Но движение есть: мы законтрактовали девять вертолетов Ми-38 для арктических спасательных центров и четыре вертолета Ми-8 в обычном исполнении. Сейчас идет работа по определению вида техники и контрактации. В этом году будет существенное улучшение по количеству поставляемой техники, — отметил Николай Гречушкин.

— В отличие от генерала Хабибуллина, я скажу, что поддержка оказывается и мы ее чувствуем, — пришел на подмогу премьер-министр РТ.

И посоветовал главе татарстанского МЧС обратить особое внимание на рост количества пожаров и погибших: «Смертность меньше, чем в РФ, но по сравнению с развитыми странами остается значительной».

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов