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В Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3

16:20, 19.01.2022 4
В Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину.

Хлебозавод начал свою работу в 1939 году. На сегодняшний день это крупнейшее предприятие Татарстана. На заводе работают более 1500 человек.

Фото: pixabay.com

По словам авторов обращения, собственник завода — холдинговая компания «Ак Барс» — планирует с марта 2022 года остановить деятельность завода и передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат». Производственную площадку намереваются закрыть.

Сотрудники хлебозавода просят не допустить остановки предприятия и потерю рабочих мест.

ОбществоВластьБизнес Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:24
    Качество изделий упало давно,а сейчас настало время продать землю в центре Казани или сруктуры приближенные к гендиректору АкБарс холдинга построют что либо.
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    Анонимно 16:54
    Муравейники построят.
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  • Анонимно 17:00
    Так БКК наверное, понадобятся рабочие руки, можно же туда устроится
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  • Анонимно 17:04
    Не муравейники , а человеке км в центре города !
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