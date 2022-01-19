В Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3

В Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину.

Хлебозавод начал свою работу в 1939 году. На сегодняшний день это крупнейшее предприятие Татарстана. На заводе работают более 1500 человек.

Фото: pixabay.com

По словам авторов обращения, собственник завода — холдинговая компания «Ак Барс» — планирует с марта 2022 года остановить деятельность завода и передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат». Производственную площадку намереваются закрыть.

Сотрудники хлебозавода просят не допустить остановки предприятия и потерю рабочих мест.