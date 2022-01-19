Атлантика накрыла Татарстан снегопадом — крещенские морозы отменяются

Фото: Максим Платонов (архив)

«Морозов сильных нет, снегопады есть»

Татарстан накрывают снегопады и метель, а температурный фон скорее предвещает весну, нежели еще почти полтора месяца календарной зимы. Погодные условия ограничивают движение на дорогах, передвигаться по которым из-за снежной каши весьма затруднительно и опасно. История не новая: в начале 2021-го ситуация мало отличалась от сегодняшнего расклада.

То, что дороги «забиты снегом и не проехать», отмечает и профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. Он объяснил «Реальному времени», почему Татарстан накрывает снежным одеялом и когда ждать изменения погоды. Виной всему, как оказалось, Атлантика — наша погода определяется западно-восточным переносом, и именно поэтому «морозов сильных нет, снегопады есть».

— У нас, действительно, сейчас теплая погода, она обусловлена тем, что мы сейчас находимся под влиянием циклона и фронтальных зон, поэтому у нас температура почти градусов на 10 выше климатической нормы и выпало достаточно много снега, осадков. Высота снежного покрова сейчас уже под 40 см на нашей метеостанции, — рассказал профессор Переведенцев.

Фото: kpfu.ru

Однако, по его прогнозу, уже сегодня погода должна слегка поменяться — температуры опустятся, но по-прежнему будут достаточно комфортными. Традиционных крещенских морозов под -30 градусов «ждать не приходится», заверяет профессор Переведенцев.

— После обеда температура начнет понемножку понижаться, осадки прекратятся, и мы будем близки к климатической норме по ночам. У нас климатическая норма сейчас -12...-13 градусов. Тем не менее это все-таки достаточно будет комфортная погода, поскольку она все равно будет выше климатической нормы, — дал прогноз эксперт.



Однако снегопады сделают паузу ненадолго. Спустя несколько дней они вновь обрушатся на Татарстан, считает профессор Переведенцев.

— С начала следующей недели, с понедельника, в ночь с воскресенья на понедельник, уже придут очередные циклоны, принесут, скорее всего, опять повышение температуры и снова снег, — прогнозирует он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Снегопады обнажили недоработки

В Казани снегопады продолжаются уже несколько дней. Гидрометцентр РТ почти ежедневно информирует об ухудшении погоды, прогнозируя метели, сильный ветер и опасную ситуацию на дорогах — гололедицу, снежные заносы и кашу. К слову, это ожидает татарстанцев и сегодня.

По последнему прогнозу Гидрометцентра РТ, снег в Татарстане ожидается и завтра. К нему добавятся метель, снежные заносы и усиление ветра до 15 м/с. Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей, что они должны выбирать безопасную скорость, воздерживаться от опасных маневров — в особенности от выезда на встречную полосу. Всем внутри салона автомобиля следует пристегнуться, а детей нужно перевозить только в специальных креслах.



В пятницу снег, вероятно, будет идти только в западных районах республики, уже ближе к концу дня. На этом передышка от снегопада закончится. В выходные вновь пройдет снег. Что касается температур, то ночные в ближайшие дни не опустятся ниже -11 градусов, и лишь ночью в субботу при прояснениях ожидается 19 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют до -11 градусов.

Снег с казанских улиц вывозят тоннами. Так, например, за прошлые сутки город очистили от 17,8 тысячи тонн снега. В общей сложности с начала зимы из Казани вывезли свыше 426 тонн. Для уборки задействую сотни рабочих и единиц техники, но и это не помогает — население жалуется на сугробы на придомовых территориях и снежную кашу под ногами.



Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На недовольство граждан уборкой снега обратил внимание уже и сам президент Татарстана Рустам Минниханов. В прошлую субботу он пришел к выводу, что власти «недорабатывают» в части уборки снега на внутридомовых территориях.

Вслед за ним, как это обычно и бывает, на ситуацию обратили внимание и главы муниципалитетов республики. Так, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев указал, что интенсивность работ по уборке снега в городе должна быть выше. Как оказалось, только за первые 16 дней января в городе выпала месячная норма осадков. В связи с этим градоначальник призвал найти «определенное системное решение» и привлечь к вывозу снега дополнительный транспорт.

В тех же Челнах на прошлой неделе автомобиль въехал в груду снега, которая располагалась на проезжей части. Откуда она взялась — непонятно, к счастью, никто не пострадал. На неубранный снег жалуются и в Нижнекамске — например, на улице Студенческой из-за преграды в виде снега и льда трудно переходить в автобус.

Фото nabchelny.ru

Теплая версия января 2021-го

Год новый, а проблемы старые — так можно описать заснеженную Казань в начале 2022-го. Аналогичная ситуация со снегопадами наблюдалась и в январе прошлого года — застрявшие в сугробах казанских дворов машины скорой помощи и «краснобусы», с трудом передвигающиеся по нерасчищенным автобусным полосам. В последнем случае Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана даже пришлось просить жителей Казани о помощи — в организации попросили составить список заснеженных улиц и остановок, так как за три дня после снегопада казанские подрядчики-дорожники не справились с регламентом по уборке снега.



В прошлом году за первые две недели января выпало 26 мм снега, притом норма на месяц — 41 мм. Как утверждал тогда Переведенцев, «это хорошо», потому что осадки необходимы для сельского хозяйства. К слову, они не помогли, так как лето 2021-го выдалось таким жарким, что его сравнивали с аналогичным засушливым периодом 2010-го. Всего за январь прошлого года выпало 1,5 месячной нормы осадков.



Власти Татарстана проблему не расчищенных от снега улиц и дорог признавали. «Действительно, не успевают все это убрать», — заявила год назад на одном из своих брифингов руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Минниханов, по ее словам, был в курсе ситуации, так как «сам ездит по городу», и предпринимал все оперативные действия, чтобы решить проблему.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Последствия январских снегопадов 2021-го «разгребали» до февраля. Как признавался руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, «во дворах и внутриквартальных проездах действительно очень много работы, это видно и во время обходов территорий». На уборку дворов и выездов с них, тротуаров задействовали все наличные силы: до 2 250 дворников ежедневно и 200 единиц техники, к тому же дополнительно привлекалось до 100 единиц техники, но для них оказалась непосильной задача оперативно ликвидировать последствия снегопадов.



Однако если снежный январь 2022-го радует теплой погодой, то первый месяц 2021-го запомнился татарстанцам жгучими морозами. Из-за вторжения холодного арктического воздуха в некоторых районах республики температура понизилась до -40 градусов, а днем столбики термометров не поднимались выше 30 градусов мороза.

Татьяна Демина