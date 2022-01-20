США ввели санкции против четырех человек, связанных с Россией
Минфин США ввел санкции против четырех человек, связанных с Россией. Об этом пишет «РИА Новости».
Ограничительные меры ввели против экс-вице-премьера Украины Владимира Сивковича, украинских политиков Тараса Козака, Олега Волошина, Владимира Олейника.
Сегодня член палаты представителей США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, заголовок которого — «Акт о привлечении к ответственности Путина».
На этой неделе американские СМИ узнали о планах ввести ограничительные меры против четырех «сепаратистов» на Украине. Отмечалось, что эти санкции должны оказать дипломатическое давление на Россию.
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