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США ввели санкции против четырех человек, связанных с Россией

18:22, 20.01.2022 1
США ввели санкции против четырех человек, связанных с Россией
Фото: pxhere.com

Минфин США ввел санкции против четырех человек, связанных с Россией. Об этом пишет «РИА Новости».

Ограничительные меры ввели против экс-вице-премьера Украины Владимира Сивковича, украинских политиков Тараса Козака, Олега Волошина, Владимира Олейника.

Фото: pixabay.com

Сегодня член палаты представителей США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, заголовок которого — «Акт о привлечении к ответственности Путина».

На этой неделе американские СМИ узнали о планах ввести ограничительные меры против четырех «сепаратистов» на Украине. Отмечалось, что эти санкции должны оказать дипломатическое давление на Россию.

Татьяна Леухина
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