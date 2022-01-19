«Если из 20 потенциальных инвесторов пришел один — это очень хорошо»

Татарстан намерен поддержать инвесторов новым пакетом налоговых льгот, чтобы удержать инвестиционную активность

Татарстан в 2022 году расширит фронтальную поддержку инвесторов, предоставив льготу по налогу на прибыль на предстоящий шестилетний цикл. Об этом сегодня заявил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ. Власти рассчитывают, что новые льготы «добавят огня» в затухающую инвестактивность в регионе, которая не внушает особого оптимизма. «Падение иностранных инвестиций по итогам 2021 года произошло на 50%», — сообщила журналистам глава АИР Талия Минуллина, шокировав глубиной обвала. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан теряет иностранные инвестиции

Неблагоприятная макроэкономическая ситуация, связанная с международными коронавирусными ограничениями и международными санкциями, продолжает подавлять инвестиционную активность в Татарстане. На этом фоне иностранные инвестиции рухнули на 50%, а вложения в основной капитал выросли на 12% — до 665 млрд рублей, оправдывая надежду на восстановление экономики. Иначе говоря, вытягивать региональную экономику предстоит за счет внутренних резервов, заявила глава АИР Талия Минуллина на отчетной коллегии ведомства.

— 2021 год продолжил тенденцию мирового финансового кризиса. В международном контексте наша страна, к сожалению, выглядит инвестиционно незаурядной. Мы не входим в десятку стран, которые привлекают больше всего инвестиций, равно как и не являемся крупными инвесторами сами, — с горькой интонацией началось ее выступление. Охватывая международную повестку, она сообщила, что лучше себя чувствуют США и Китай, которые привлекают больше всего в мире инвестиций.

Зато внутри России Татарстан находится в топе инвестпривлекательных регионов, занимая шестое место по объему привлеченных инвестиций в основной капитал после Москвы, Санкт-Петербурга и северных нефтегазовых регионов-тяжеловесов. Но и внутри республики есть трудности, которые будут раздражать инвесторов. По ее словам, увеличился срок выдачи разрешений на строительство с 62 до 79 дней при среднем значении регионов-лидеров в 43 дня. Ухудшились сроки и по подключению сетей к электроэнергии.

Увеличился срок выдачи разрешений на строительство с 62 до 79 дней при среднем значении регионов-лидеров в 43 дня. Фото: Максим Платонов

Для притока инвестиций в социальную сферу АИР разработало проект государственной программы развития ГЧП.

— В прошлом году Татарстан по ГЧП в федеральном рейтинге занял 67-е место, — самокритично признала Талия Минуллина (до этого республика занимала 52-е место). — В этом году государственная программа должна быть утверждена, — пообещала она.

Кроме того, она предложила ввести новые меры поддержки.

— В последние годы регионы особенно активно включились в борьбу за частных инвесторов и предоставляют серьезные меры поддержки. Это субсидия на приобретение нового оборудования до 50% стоимости, субсидия на приобретение или строительство нестационарных торговых объектов и многие другие. Прошу ваших поручений, уважаемый Рустам Камильевич, — обратилась она к вице-премьеру РТ.

Точка роста — ОЭЗ «Алабуга»

В этом году инвестиционный совет РТ под председательством президента Рустама Минниханова одобрил проекты на общую сумму в 49 млрд рублей. Главной точкой роста станет ОЭЗ «Алабуга»: согласно стратегии развития, количество резидентов вырастет до 195, а частные инвестиции — до 435 миллиардов.

— ОЭЗ «Алабуга» ощутила падение притока иностранных инвестиций, и даже в какой-то момент была внутренняя перестройка на внутренних инвесторов, — рассказала позднее журналистам Талия Минуллина. — За счет чего будет рост? За счет возмещения (из федерального бюджета) расходов на инфраструктуру в течение 15 лет, — пояснила она.

Главной точкой роста станет ОЭЗ «Алабуга». Фото: Максим Платонов

Самым крупным инвестором в 2021 году стала госкорпорация «Росатом», запустившая завод углеволокна на 8,5 млрд. Финская «Хухтамаки» запустила в «Алабуге» проект по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки на 1,4 млрд рублей (ввод в эксплуатацию — 2022 год).

Среди других частных проектов — третья очередь строительства оптово-распределительного центра «Озон» на 1,1 млрд рублей, «Мегастрой» тут же планирует строить оптово-торговый комплекс за 1,5 млрд рублей. «Манзара» в Нижнекамске строит жилой квартал с объемом инвестиций 5,5 млрд рублей. В апреле также был запущен каршеринг-сервис итальянской компании «Делимобиль» в Казани. В следующем году планируется нарастить мощности автопарка до 1 000 машин и открыть станцию техобслуживания.

А вот самый большой приток иностранных инвестиций произошел в проект Aurus из ОАЭ, сообщила Талия Минуллина.

10 млрд инвестиций на сухое молоко от китайцев

Новый приток инвестиций в 10 млрд рублей ожидается от китайской агропромышленной торговой компания «Сычуань-Чувашия». Она намерена инвестировать 1 млрд юаней в строительство молокоперерабатывающего комплекса в Татарстане. Мощность комплекса составит 500 тысяч тонн молока в сутки, и рассчитан он полностью на выпуск сухого молока, которое будет экспортироваться, в том числе и в Китай. Начало строительства запланировано на 2024 год.

— Этот проект вполне реален, так как основан на сырьевом обеспечении, которое может предоставить Татарстан, — сообщила Талия Минуллина. — Проект большой, они заявляют большой объем инвестиций, поэтому в нем могут быть задействованы несколько молочных районов РТ, например Кукморский. Пока работаем над тем, чтобы выбрать участок и найти объемы сырья.

Мощность комплекса составит 500 тысяч тонн молока в сутки. Фото: Максим Платонов

В заключительном слове первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин сообщил, что Минэкономики разработало законопроект о региональных инвестиционных проектах, который даст возможность предоставлять льготы по налогу на прибыль. По его словам, первой это сделала Московская область. «Прошу скорее его закончить и внести в Госсовет», — прозвучала его просьба.

ТОСЭР трех городов не выполняют обязательства

Серьезный импульс для привлечения инвестиций дают налоговые льготы. В ТОСЭР зарегистрировано 118 резидентов, это 38,5 млрд рублей привлеченных инвестиций, более 17 тысяч рабочих мест, объем выручки — 148 млрд рублей.

Вместе с тем наблюдается невыполнение обязательств ТОСЭР Менделеевска, Нижнекамска и Чистополя по объему инвестиций и капитальным вложениям и рабочим местам, указал спикер. Он попросил заняться этой работой серьезным образом.

— Не только привлекать новых, не надо расстраиваться из-за того, что каждый новый инвестор, с которым вы говорили, не пришел. Если из 20 потенциальных инвесторов приходит один, это очень хорошо! — заверил Рустам Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин сообщил, что Минэкономики разработало законопроект о региональных инвестиционных проектах. Фото: Максим Платонов

«Не надо включать тормоз, когда есть договоренности»

Другая проблема — выделение участков без торгов. Шесть лет действует механизм предоставления земель без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. В прошлом году было одобрено девять проектов на 23,5 млрд рублей. Этот механизм ускоряет процедуры выделения земельного участка.

— Всегда удивляет, почему подготовка занимает много времени, когда есть все решения и советы все смотрели. Коллеги, этим вопросом надо заниматься. Не надо включать тормоз, где договоренности достигнуты, — упрекнул Нигматуллин.

С другой стороны, и сами инвесторы иногда вводят в заблуждение, когда меняют планы по ходу проекта.

— Если инвестор готов, то он должен четко представлять, что хочет построить. Несоответствие целям инвестпроекта бывает, то есть это либо человек заведомо не очень хорошо себе представлял, либо серьезно поменялась конъюнктура. В первом случае — надо помогать, во втором — до решения советов эти вопросы надо прорабатывать, — попенял Рустам Нигматуллин.