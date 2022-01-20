Председатели ЦДУМ и ДУМ России поздравили Шаймиева с 85-летием

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поздравили первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летием.

«Ваш трудовой путь — это яркий пример беззаветного служения Отечеству. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся современных политиков и государственных деятелей, незаурядных лидеров, способных в самых сложных ситуациях находить приемлемое решение», — написал в поздравлении председатель ЦДУМ России.

Минтимер Шаймиев, будучи инициатором создания и главой республиканского фонда «Возрождение», вносит неоценимый вклад в восстановление и преемственное сохранение исторического наследия предков на территории включенных в список ЮНЕСКО Древнего Болгара и острова-града Свияжск, отметил Талгат Таджуддин.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Особой благодарности заслуживает попечительское содействие созданию первой в стране Болгарской исламской академии, которая призвана «воссоздать уникальную отечественную школу подготовки кадров мусульманских священнослужителей, основанную на традиционной образовательной системе, всецело отвечающей духовным запросам наших соотечественников», — подчеркнул председатель ЦДУМ России.

Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин отметил: «Вы вошли в историю как мудрый деятель, внесший огромный вклад в сохранение целостности страны и духовных ценностей нашей нации. Я с большим уважением отношусь к вам, как к человеку, который посвятил себя служению Родине».



С юбилеем Шаймиева поздравили президент России Владимир Путин, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Маргарита Головатенко