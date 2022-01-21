В Челнах прокуратура внесла представление в адрес руководителей УК за неубранные дворы

В Набережных Челнах прокуратура провела проверку управляющих организаций в части своевременной очистки от наледи и снега тротуаров, дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, сообщает прокуратура города.



Установлено, что придомовые дороги и тротуары большинства многоквартирных жилых домов не очищены от наледи и снега, а еще не обработаны противогололедными средствами. Местами на дорогах имелась колея. Снег на крышах домов опасен для жизни и здоровья граждан, а снег на придомовых территориях мешает проезду машин экстренных служб.

По итогам проверки в адрес руководителей УК внесли 19 представлений об устранении нарушений. В отношении должностных лиц двух управляющих компаний возбуждено два дела об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Фото: прокуратура РТ

Дела направлены в мировой суд Челнов для рассмотрения по существу. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Маргарита Головатенко