«Макдоналдс» планирует открыть в Татарстане 12 ресторанов в ближайшие пять лет

Фото: предоставлено пресс-службой сети «Макдоналдс»

В Татарстане «Макдоналдс» планирует в ближайшие пять лет открыть 12 ресторанов. Об этом сообщила на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана глава ведомства Талия Минуллина.

Сейчас работают 29 заведений по всей республике. На предприятиях планируется создать 1 тысячу рабочих мест. В проект ожидается привлечь более 1 млрд рублей инвестиций. «Макдоналдс» показал в 2019—2020 годах в Татарстане одни из самых высоких показателей продаж по России.

В конце декабря в первом терминале Международного аэропорта «Казань» открылся «Макдоналдс». Заведение стало 20-м, юбилейным предприятием «Макдоналдс» в столице Татарстана. Первое открылось в Казани 30 апреля 1999 года на ул. Баумана. Летом ресторан открылся и на Кремлевской небрежной.



В Татарстане «Макдоналдс» есть в Нижнекамске. В планах открыть в городе второе заведение. Четыре ресторана «Макдоналдс» работают в Набережных Челнах. Заведение планируется открыть и в Зеленодольске.