Объединение хлебозавода №3 и БКК в Казани приостановили из-за социальной напряженности

Объединение Казанского хлебозавода №3 и Булочно-кондитерского комбината холдинговой компании «Ак Барс» приостановлено из-за социальной напряженности, сообщили в пресс-службе холдинга.



С учетом напряженности среди работников казанского хлебозавода приостанавливаются уже согласованные работы. Однако холдинг не отказывается от организации производства хлебобулочных изделий на единой площадке. Планируется дополнительно рассмотреть варианты повышения экономической эффективности хлебозавода №3 «с учетом падающего объема производства и волатильности цен на сырье на рынке».

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Пока БКК и хлебозавод продолжат работать в штатном режиме с акцентом на снижение издержек производства.

Ранее в Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения утверждали, что собственник завода — холдинговая компания «Ак Барс» — планирует с марта 2022 года остановить деятельность завода и передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат».

Маргарита Головатенко