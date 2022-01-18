«Драгоценные» стандарты госуслуг, покрытие связью, проекты на 4 миллиарда: Год цифровизации в Татарстане

130 проектов почти на 4 млрд рублей

2022 год в Татарстане объявлен президентом республики Рустамом Миннихановым Годом цифровизации. Что ждет регион, какие проекты будут внедрены и какова их цель, рассказал сегодня министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий Татарстана Айрат Хайруллин. Планов и проектов на этот год у его ведомства — громадье, подготовлено более 130 проектов. По сути, цифровые технологии затронут почти каждую сферу жизни четырехмиллионного населения Татарстана. На реализацию задуманного направят 3,8 миллиарда рублей — это без учета затрат, которые потребует создание «цифрового квартала» в Казани.

В первую очередь в регионе собираются ликвидировать цифровое неравенство. Под ним Айрат Хайруллин подразумевает отсутствие высокоскоростного интернета, или как он назвал его, «оптики» (оптоволоконной сети), и даже мобильного интернета формата 4G в 624 селах и деревнях, численность населения которых не превышает 300 человек.

— В этом году мы сделаем 62, но если такими темпами мы будем делать, мы будет делать это 10 лет. Пока вопрос нерешенный, но мы хотим это сделать в течение трех лет, ведем работу с федеральным центром, чтобы привлечь дополнительное финансирование и 624 населенных пункта покрыть 4G в течение трех лет — по 200 населенных пунктов ежегодно, — заявил министр.

Кроме того, за счет спецпрограммы «Таттелекома» GPON в этом году более 100 тысяч домохозяйств различных сел получат доступ в интернет по оптоволокну.

Наконец, сотовые операторы намерены улучшить связь и на протяжении трассы М-7, здесь есть участки, где недоступным бывает не только мобильный интернет, но даже телефонная связь. В течение года для решения проблемы будут установлены порядка 1 тысячи базовых станций, и все федеральные дороги, отметил спикер, будут на 100% покрыты сотовой связью. Тем более что с этого года сотовые операторы обязаны обеспечить высокое качество связи, согласно лицензионным соглашениям, подчеркнул министр.

Интернет 5G-формата может в этом году появиться и на территории Казанского кремля. Когда это произойдет, да и станет ли реальным проект от МТС, пока точно неясно, сказал Хайруллин:

— Это вопрос сезонности, и, во-первых, мы должны решить его с ЮНЕСКО, потому что на территории кремля нельзя что-то взять и просто так поставить — это объект культурного наследия. Что касается других общественных пространств, мы такую работу обсуждаем, пока забегать вперед не будем, но надеемся, что ряд знаковых общественных пространств будут обеспечены сетью 5G. Там вопросы связаны с инвестициями и разрешениями.

Помимо этого, более 100 тысяч жителей республики смогут абсолютно бесплатно стать участниками курса цифровой трансформации, освоив в его рамках актуальные и востребованные в наши дни диджитал-профессии. Также это смогут сделать и студенты нескольких республиканских вузов, таких как КАИ, КФУ, КНИТУ, Казанского энергоуниверситета, — для них, рассказал Хайруллин, будет организован спецкурс, который позволит получить дополнительную — «цифровую» профессию вдобавок к основной. Это, считает глава Минцифры, «позволит им быть более профессиональными в своей области».



Спецпроект под названием «Хикмет» предназначен для пожилых татарстанцев — в его рамках они освоят компьютерную грамотности, а после обучения среди «студентов» даже проведут олимпиаду.

Фото: autogear.ru

Свой цифровой продукт для министерств и ведомств

Даже если бы этот год не был объявлен Годом цифрового развития, то это бы не отменило множества проектов Минцифры, отметил Айрат Хайруллин. В целом в течение 12 месяцев не только в Казани, но и во всех муниципальных образованиях республики проведут 130 мероприятий — это выставки, форумы, конференции, конкурсы для детей, открытия новых пространств, запуск проектов и многое другое, вовлеченность в них, по подсчетам министерства, составит более 20 млн человек. Почти каждый месяц в Татарстане будет происходить масштабное IT-событие. Так, в феврале в Казани откроется детский «Технопарк», который в перспективе станет частью «цифрового квартала», в мае пройдет всероссийский фестиваль цифрового искусства, в ноябре хотят запустит на орбиту Земли спутник, собранный татарстанскими школьниками, а финалом Года цифровизации в декабре станет торжественное открытие IT-парка «Спартак».

Кроме того, почти каждое из министерств и ведомств республики получит свой цифровой продукт. Например, для Минобразования и науки будет внедрен ряд мобильных приложений: и для школьников — по созданию единого профиля ученика, и для учителей приложение поможет им избавиться от бумажной работы и больше времени посвятить обучению детей. А еще 24 тысячи учителей татарстанских школ получат в этом году современные ноутбуки взамен прежних, уже морально устаревших.

Помимо прочего, более миллиарда рублей будет вложено в оснащение сельских школ Татарстана беспроводным доступом в интернет и создание для этого всей нужной инфраструктуры. Как заметил Айрат Хайруллин, республика стала первым регионом в РФ, где все школы были подключены к высокоскоростной оптоволоконной сети, однако в сельских школах до сих пор отсутствует Wi-Fi.

Большие цифровые преобразования ждут госуслуги — и муниципальные, и государственные: если в прошлом году оцифровали 125 их видов, то в этом в электронный вид собираются перевести еще 253, а срок получения некоторых услуг и вовсе сократить до одного дня.

— Произойдет это не одновременно и не по всем услугам, но ряд услуг — мы называем их «золотой стандарт» — в течение одного рабочего дня должны оказываться, «серебряный стандарт» — в течение трех рабочих дней, и «бронзовый стандарт» — в течение 14 рабочих дней, сокращая тем самым время ожидания. Это является очень амбициозной задачей. — сказал министр.

Фото: habr.com

Уникальный проект будет работать в РКБ — систему медпомощи в ней модернизируют по международным стандартам HIMSS. Теперь пациентов обеспечивают специальным браслетом, своеобразной электронной медкартой — с анамнезом и списком назначений, а врачи и медсестры получили ноутбуки, связанные с браслетами. Эти цифровые решения, считает Хайруллин, позволят обеспечить прозрачность лечения, а главное, избежать врачебных ошибок. В перспективе, заметил министр, этот опыт РКБ могут распространить и на другие казанские клиники.

Сельские ФАПы тоже модернизируют, оборудовав их компьютерной техникой, а заодно подключив к оптоволокну, чтобы у фельдшеров появилась возможность при необходимости получить консультацию врачей городских больниц и клиник, а жителям сел и деревень — быстро записаться на прием в ЦРБ.

Цифровые инструменты получит также институт мировых судей — жители РТ смогут подавать заявления в электронном виде, а также участвовать в заседаниях в режиме видеосвязи.

Электронные разработки внедрят в течение года Минэкологии, Минлесхоз, аграрный сектор, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, МФЦ — здесь количество электронных услуг увеличат еще на 30.

«Цель — повысить качество нашей жизни»

Естественно, большие проекты ждут и саму IT-индустрию Татарстана. Как отметил Хайруллин, в планах «сделать РТ регионом привлекательным для ведения цифрового бизнеса». Продолжат свое развитие две основные цифровые точки региона — Иннополис и IT-парк.

Численность резидентов обоих территорий постоянно растет, к тому же, заметил Айрат Хайруллин, второй уже имеет статус IT-резидента №1 в рейтинге «Сколково». В планах численность резидентов парка в течение года с 340 нарастить до 1 тысячи.



Добиться этого позволит новая площадка, которую создадут на территории бывшей обувной фабрики «Спартак», находящейся буквально в 200 метрах от IT-парка. Соседство с ним и с несколькими бизнес-центрами позволит возвести на этой территории своего рода цифровой квартал, поделился большим проектом глава Минцифры Айрат Хайруллин:

— Эту идею уже поддержал мэр Казани Ильсур Метшин, чтобы сделать цифровой квартал в центре города, позволяющий не только работать нашим IT-компаниям в комфортных условиях, но и сделать такую небольшая модель цифрового города в отдельно взятом месте. Это могут быть вопросы с «умным» освещением, «умными» светофорами, «умными» магазинами, местами, где можно зарядить электромобиль, вопросы, связанные с безопасностью и все то, что входит в периметр проекта «Умный город».

«Татинвестгражданпроект» уже ведет проектирование будущего квартала и зданий, оставшихся в наследие от фабрики. Во сколько обойдется создание «умного квартала», Хайруллин не сказал, поскольку смета еще не готова, но отметил, что сумму Минцифры назовет примерно через квартал, но задача — реализовать проект «с минимальными затратами, но удобными условиями». Торжественно открыть «умный квартал» планируется уже в конце 2022 года. Кстати, попасть на его площадку сможет любой человек.

Претворение в жизнь этого уникального проекта плюс перевод всех госуслуг в цифровой формат, а также обеспечение высокоскоростным интернетом сельских жителей Айрат Хайруллин назвал главными задачами Года цифровизации в Татарстане. Он отметил, что сегодня по уровню охвата электронными платформами и услугами, внедрению цифры во все сферы жизни Татарстан среди стран Евросоюза уже вышел на 5-е место рейтинга стран, уступая в России лишь Москве и Санкт-Петербургу.

— Наша цель не рейтинг ради рейтинга. Наша главная цель — с помощью цифровых технологий повысить качество нашей жизни… Цифровые технологии очень сильно проникли в нашу жизнь, и государство, отвечая на эти запросы, должно решить две задачи: чтобы все 4 млн жителей Татарстана не испытывали проблем со связью, потому что если у вас нет интернета на смартфоне, вам телефон как возможность только позвонить не очень интересен, — это самая важная стратегическая задача. И второе направление — сделать так, чтобы любое ваше взаимодействие с государством было таким же удобным, как ваше взаимодействие с «Яндекс.Такси» или Delivery Club.

Ангелина Панченко