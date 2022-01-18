В Татарстане зарегистрировали первые 11 случаев штамма «омикрон»

Первые 11 случаев омикрон-штамма зафиксировали в Татарстане, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Случаи заражения подтвердились лабораторно. Девять из 11 случаев — завозные. Четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех — бессимптомное носительство.

Выявление штамма «омикрон» подтверждено по результатам секвенирования в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.

«В очагах проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Установлены контактные лица с больными — 59 человек. Все контактные обследованы. Среди контактных лиц случаев не выявлено», — сказано в сообщении. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.

Фото: realnoevremya.ru

В России выявили уже 1 682 случая заражения омикрон-штаммом, но их значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В прошлые выходные главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов говорил «Реальному времени», что «омикрон», скорее всего, уже в Татарстане, просто пока не диагностирован.

Маргарита Головатенко