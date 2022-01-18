В казанском «Синтезе» появился тренер из легендарной сборной

Им стал грузинский специалист Реваз Чомахидзе

Фото: Максим Платонов

Казанский «Синтез» получил нового тренера — грузинского специалиста Реваза Чомахидзе. Человек из чемпионской плеяды, в которой он выступал с Иреком Зиннуровым и, кстати, с работавшими до него в «Синтезе» тренерами Маратом Закировым и Александром Ерышевым. «Реальное время» рассказывает о новом наставнике казанцев.

Таспех в руках президента

Президента СК ВВС «Синтез» Ирека Зиннурова в этот раз можно было видеть только по видеосвязи, поскольку он находится на рабочем месте в Баку, в офисе представителя Россотрудничества с Азербайджанской Республикой. Иными словами, Зиннуров сейчас находился ближе к исторической родине Чомахидзе, чем он сам. Говоря об исторической родине, мы имеем в виду Грузию, поскольку Чомахидзе родился в Москве, а не в Кутаиси, как указывают некоторые источники. Впрочем, о его спортивном детстве, игровой карьере и успехах в составе сборной России мы поговорили в эксклюзивном интервью, а пока об этом напомнил Ирек Хайдарович:

— Реваза Чомахидзе я знаю очень-очень давно, и благодарен ему, как и другим членам нашей сборной, что совместно нам удалось завоевать много медалей на международном уровне. Надеюсь, что Реваз поможет нашему клубу в соревнованиях как на российской, так и на международной аренах. Знаю его как волевого человека, который способен решать большие задачи, надеюсь, что это получится и с нашим коллективом. Это хороший спортсмен, отличный тренер, который возглавлял сборную Грузии, с которой сложно было соревноваться.

Кстати, пресс-атташе «Синтеза» Ольга Камардина обратила внимание на новый чехол на телефоне Зиннурова, и они поболтали на эту тему, хотя корреспонденту «Реального времени» бросилась в глаза другая деталь: в руках Ирека Хайдаровича был таспех.

Президента СК ВВС «Синтез» Ирека Зиннурова в этот раз можно было видеть только по видеосвязи, поскольку он находится на рабочем месте в Баку

Совершенно логичный вопрос (спасибо коллегам, его задавшим) касался смены тренера и судьбы Марата Закирова, далеко не чуждого для Казани человека. Все-таки, напомним, что два чемпионства, Кубок страны прошлого года, лидерство в актуальной турнирной таблице и даже последний матч Закирова на бортике, когда его команда переиграла Волгоград — все это в плюс Марату Сагитовичу. Но Зиннуров пояснил, что вопросы начали возникать с начала сезона, когда команда вылетела из розыгрыша квалификационного турнира Лиги чемпионов. Это не происходило никогда ранее, с гораздо более слабыми составами, чем команда располагает сейчас. Он напомнил о тяжелой игре в Астрахани, когда только чудом удалось уйти от поражения и победить, оговорив, на контрасте, как «Синтез» выглядел в противостоянии с Астраханью на прошедшей неделе — 18:6, 20:6. Правда, Зиннуров логично был недоволен первой половиной второго матча, по ходу которого команда вела всего лишь — 7:5, но последующий разгром — 13:1 снивелировал это недовольство.

Более того, выяснилось, что перед противостоянием с Астраханью Казань потеряла голкипера Игоря Чиркова, который заболел, а также Аделя Латыпова, попавшего в заявочный список, но не вышедшего играть из-за травмы.

Ирек Зиннуров: «Ни с одним из соперников расслабляться нельзя»

Как выяснилось, Закирову было сделано предложение остаться в Казани, чтобы работать со второй командой «Синтез-УОР», как это было ранее, и даже дважды, но Марат Сагитович выбрал для себя возвращение в Москву. По словам Зиннурова, он должен начать работу в одной из школ водного поло.

Зиннуров напомнил, что следующие игры казанцы проведут в Санкт-Петербурге с местной «Балтикой», которая идет на третьем месте.

— Ни с одним из соперников расслабляться нельзя, — сообщил Зиннуров, напомнив, что медали чемпионата будут разыгрываться по итогам «Финала четырех», и чтобы не получилось так, что мы лидировали весь чемпионат, а по итогу... — Мы собрали в «Синтезе» одних из лучших игроков в России. Мы хотим видеть яркую и зрелищную игру, которая устраивала бы и нас, как руководство, и болельщиков. И этого мы ждем от Реваза Чомахидзе, который сможет встряхнуть команду и своим авторитетом сможет выправить отношение игроков к своим обязанностям.

Зиннуров напомнил, что следующие игры казанцы проведут в Санкт-Петербурге с местной «Балтикой», которая идет на третьем месте

При этом «расслабляться» нельзя никому, включая и пловцов, представляющих СК ВВС «Синтез». Касаемо прыгунов из клубной команды вопросов нет, но вот отдельные пловцы вызывают, если не недовольство, то недоумение. Поскольку в задачу клуба входит позиционирование себя через их выступления, а таковых просто не было, включая чемпионат России на короткой воде, бывший отборочным к чемпионату мира. Ранее и казанский чемпионат Европы прошел без участия пловцов СК ВВС «Синтез», и это уже не звоночек, а набат.

Тем временем, директор «Синтеза» Максим Осмоловский уведомил, что ближайших домашних игр «Синтез-УОР» и «Астаны» не будет, поскольку казахстанцы попросили перенести матч на неопределенный срок. Команда не снялась с чемпионата, но пока нельзя точно сказать, что будет дальше.

И это вопрос с подтекстом, поскольку представительницы Казахстана из команды «Айша-Биби» также не приехали на матчи очередного тура открытого чемпионата России среди женских команд. Но там изначально было 12 команд, и даже проблемы «Айши-Биби» не сильно скажутся на розыгрыше, а вот в мужском чемпионате дело пахнет керосином.



Максим Осмоловский уведомил, что ближайших домашних игр «Синтез-УОР» и «Астаны» не будет, поскольку казахстанцы попросили перенести матч на неопределенный срок

«Динамо» надо восстанавливать во что бы то ни стало

Тем не менее, вновь вынуждены повторить, что играть чемпионат страны в семь команд это преступно с точки зрения развития вида спорта, претендующего на олимпийское участие в Париже, а затем и домашний ЧМ-2025 в Казани. Шагом в сторону возвращения российского водного поло на Олимпиаду может быть восстановление московского «Динамо». Именно потеря команды привела к тому, что, по нашей информации, закончили выступать такие молодые с точки зрения водного поло мастера, как 32-летний Алексей Бугайчук, поигравший еще и в Венгрии, 26-летний Андрей Балакирев, имеющий уникальный опыт выступления в чемпионатах и Венгрии, и Румынии и Сербии. С другой стороны — есть пример Николая Максимова, который уходил из спорта трижды, а вернулся в прошлом году, чтобы в 49 лет стать лучшим голкипером чемпионата.

История напоминает, что и у «Динамо» уже случался провал, когда с 2008 по 2013 годы команды не было на пьедестале почета, более того, «Динамо-Олимпийский» в какой-то год перестало существовать. В итоге в чемпионате осталась вторая команда под любопытным названием «Динамо-ШВСМ-Измайлово», в рядах которой играл нынешний второй тренер «Синтеза» Артур Фатахутдинов:

— Там была любопытная история создания команды, когда местная школа неплохо выступила на Спартакиаде молодежи России и ее лучшие игроки остались в «Измайлово» на вторых ролях, а результат должны были давать игроки стартового состава. Туда вошли Егор Расторгуев, Лев Магомаев, Кирилл Новоксенов, Сергей Бойко, отец которого, Александр Бойко, был в одном из первых составов «Синтеза». Для меня это был определенный вызов, поскольку в Казани я долгое время находился в резерве, выходя на площадку, чтобы заменить игроков из основы, а тут вошел в стартовую шестерку и стал одним из тех, кто отвечает за результат.

Как бы то ни было, динамовцы в водном поло остались, а спустя какое-то время и клуб вернулся в элиту, и нынешний сезон — первый, когда «Динамо» нет в чемпионате страны ни в каком виде.

Реваза Чомахидзе — человек из чемпионской плеяды, в которой он выступал с Иреком Зиннуровым и с работавшими до него в «Синтезе» тренерами Маратом Закировым и Александром Ерышевым

Ощутимая нехватка турниров

Еще один краеугольный камень в развитии — это участие в турнирах. Даже без ссылок на соседей, которые завязаны на многих соревнованиях, следует отметить, что россияне катастрофически мало спаррингуют. До недавней поры был «Кубок Гвахарии» для юниорских команд, в котором традиционно выступала наша сборная. В Казани недолгое время проводился турнир для юниоров, в Чехове был «Кубок Губернатора», ранее проводились соревнования для национальной сборной, имеющие статус «Кубка мэра» Москвы. Проводились они ровно до той поры, пока мэром был Юрий Лужков, при Сергее Собянине прекратились. И сейчас наблюдается определенный перекос в нагрузке для участников чемпионата России, когда юниоры из «Синтез-УОР» и «Штурм-2002» пашут на два турнира, а игроки основных команды вынуждены в это время только тренироваться.

Напомним, что возрождение ЦСК ВМФ с одной стороны, и создание евразийской ватерпольной лиги было последним проектом, озвученным президентом федерации водного поло России Алексеем Власенко в декабре 2020 года, после чего он в марте нынешнего был задержан. Но в этом процессе были задействованы также такие крупные бизнесмены, как Андрей Бельяминов, Дмитрий Евсеев, Эдуард Таран, и чиновники, как Владимир Кожин, Станислав Поздняков. После громких речей, произнесенных тогда собравшимися, в конце этого собрания слово взяла именитая журналистка, в прошлом олимпийская чемпионка по прыжка в воду Елена Вайцеховская, и попросила всех дословно: «Не забывать о своих обещаниях и держать слово, тогда и результат будет!» Прошел год, отсюда вопрос: дело сдвинулось с мёртвой точки, кто-то еще помнит о своих обещаниях не говоря уже о том, чтобы их выполнять...

