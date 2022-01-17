Казанское метро оштрафовали за спешку в повышении цены проезда

«Метроэлектротранс» предписано заплатить штраф в 0,8 млн рублей

Фото: Диана Жиленкова

Как стало известно «Реальному времени», муниципальному унитарному предприятию «Метроэлектротранс» аукнулось повышение цен за проезд в минувшем августе. Предприятие не выждало положенные 10 дней после выхода постановления кабмина, подняв стоимость проезда до 35 рублей уже через день. Госкомитет РТ по тарифам наложил на предприятие штраф, равный двукратному размеру излишне полученной выручки за несколько дней. В МУП, ссылаясь на убытки, назвали меру карательной и просили освободить от наказания. Однако татарстанский арбитраж внял доводам Госкомитета: были нарушены права населения. Кстати, о слишком быстро подорожавшем билете на поездку в метро ему сигнализировали сами казанцы.

Постановление отменить, от штрафа — освободить

Неудачей для МУП «Метроэлектротранс» закончилось в минувшую пятницу разбирательство в Арбитражном суде РТ, которое оно инициировало против Госкомитета РТ по тарифам.

В частности, оператор казанской «подземки» пытался в судебном порядке добиться отмены постановления комитета от 21 сентября прошлого года. Тогда регулятор привлек муниципальное предприятие к административной ответственности. Штраф составил ни много ни мало 809,97 тыс. рублей.

Как пояснил в суде инспектор-консультант контрольно-ревизионного отдела Госкомитета РТ по тарифам Рамиль Миннуллин, 2 августа было издано постановление кабмина РТ №670 о повышении цены проезда в казанском метро при оплате наличными с 30 до 35 рублей. Третьего числа оно было опубликовано, а уже 5 августа унитарное предприятие начало брать с пассажиров эту сумму. Хотя, исходя из даты опубликования, упомянутое постановление не могло вступить в силу раньше, чем 14 августа. После жалоб пассажиров на завышение тарифа (в госкомитете говорят как минимум о двух таких заявлениях) в дело как раз и вступил госкомитет.

Оператор казанской «подземки» пытался в судебном порядке добиться отмены постановления комитета от 21 сентября прошлого года. Фото: kzn.ru

По его данным (эти сведения предоставил сам «Метроэлектротранс»), оборот муниципального предприятия с 3 по 13 августа составил 2,8 млн рублей. За исключением 1,8 тыс., потраченных казанцами на сувенирные жетоны, вся эта сумма — оплата за проезд по новому тарифу. В этот промежуток услугами метро воспользовались 80 997 пассажиров. Общий размер полученной выручки оказался равен 404 895 рублям. Как и предписывает статья 14.6 КоАП РФ, ведомство оштрафовало МУП за завышение регулируемого государством тарифа на сумму двукратного размера излишне полученной выручки. Впрочем, «Метроэлектротранс» с наказанием не согласился и 1 октября прошлого года подал заявление в суд.



Мера не предупредительная, а карательная

Представитель МУП «Метроэлектротранс» Гузель Хакимзянова просила суд приобщить к материалам дела отчет о финансовых результатах предприятия за 2020 год. По ее словам, этот отчет — свидетельство того, что работа метрополитена убыточна:

— Мы хотим показать, что штраф для нас не предупредительная мера, а карательная. Для нас это имеет очень существенное значение, потому что наше финансовое положение, скажем так, нехорошее. А санкции еще больше усугубляют убытки.

Юрист настаивала на отмене постановления «ввиду исключительности самой ситуации». Она пояснила, что имеет в виду. По словам Хакимзяновой, в постановлении не была определена дата вступления его в законную силу: «Не было четкого понимания. Возникла правовая коллизия, поэтому и образовалось правонарушение».

Представитель «Метроэлектротранса» привела в пример другое постановление кабмина о внесении изменений в постановление о предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции. «Это постановление касается прав граждан, ограничивает их в передвижениях. Оно тоже не выдержало 10 дней. Было издано 17 ноября, а в силу вступило 22-го. Мы оказались в плену обстоятельств», — рассуждала юрист.

После жалоб пассажиров на завышение тарифа в дело как раз и вступил Госкомитет. Фото: tatarstan.ru

«Нанесен большой имущественный вред населению»

В свою очередь представитель Госкомитета РТ по тарифам Рамиль Миннуллин утверждал, что никакой правовой коллизии в этом случае нет: есть нормативно-правовые документы, которые разъясняют порядок вступления таких постановлений в силу.

Он согласился с тем, что в упомянутом постановлении №670 не была указана точная дата. Вместе с тем известно, что постановления, которые затрагивают права и свободы человека, начинают действовать не раньше, чем через 10 дней после официального опубликования. По словам Миннуллина, это также подтверждается постановлением правительства РФ от 29 ноября №904. Речь в нем идет как раз о таких случаях в субъектах России. Более того, постановление №670 о повышении цен в метро Казани было включено в этот федеральный регистр 6 августа 2021 года.

— Доказательств того, что нарушение вызвано какими-то непреодолимыми фактами, нет. Поэтому позиция Госкомитета сводится к тому, что МУП «Метроэлектротранс» имело возможность соблюсти законодательство, — подытожил он.

Инспектор просил оставить постановление в силе в полном объеме. Что же касается имущественного и финансового положения предприятия, оно, по мнению Миннуллина, «само по себе не может уменьшать сумму штрафов».

Специалист Госкомитета сообщил, что изучал судебную практику: суды оценивают последствия нарушения.

— В данном случае нанесен большой имущественный вред гражданам и в целом обществу, населению, — подчеркнул он.

2021 год с учетом введения QR-кодов, с чем большинство перевозчиков связывают сокращение пассажиропотока, вряд ли вызывает в этом плане больше оптимизма. Фото: Диана Жиленкова

О нарушении, как заметил Миннуллин, им сообщил гражданин Иванов, и не только: «Он настаивает, просит. Написал одним из первых. Потом писал еще: спрашивал, как ему вернуть деньги. Я не представляю, как это возможно. Если только он сохранил чеки…».

Представитель ответчика убежден, что наказание в виде двукратного размера штрафа «правомерно»: «Если нет двукратности, то получается, что предприятие только отдаст все то, чем неправомерно завладело. То есть никаких административных функций достигнуто не будет».

Второй представитель госкомитета — Татьяна Тураева, услышав о том, что МУП «Метроэлетротранс» прислал отчет за январь — декабрь 2020 года, напомнила, что финансовое положение оценивается на дату рассмотрения дела. Это происходит в 2022 году, само правонарушение имело место в 2021-м. Юрист «Метроэлектротранса» сообщила, что справка о финансовых результатах за 2021 год будет готова ориентировочно только в марте.

Тураева заметила, что такие данные могли быть представлены поквартально, чтобы можно было понять как в материальном плане обстояло дело у МУП в прошлом году. Однако судья Лариса Хамидуллина и без этих данных посчитала, что в этой ситуации прав Госкомитет РТ по тарифам, и полностью отказала «Метроэлектротрансу» в иске. Впрочем, у унитарного предприятия еще есть возможность оспорить это решение.

Сумма убытков за 2020 год на заседании озвучена не была. В кулуарах суда во время переговоров сторон говорилось о миллиарде рублей убытка. Данные СПАРК-Интерфакс это обстоятельство подтверждают. При выручке в 1,98 млрд рублей предприятие ушло в минус на 1,08 млрд. И 2021 год с учетом введения QR-кодов, с чем большинство перевозчиков связывают сокращение пассажиропотока, вряд ли вызывает в этом плане больше оптимизма.