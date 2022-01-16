Новости спорта

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Минниханов поздравил уроженку Казани Камилу Валиеву с победой в Чемпионате Европы

13:09, 16.01.2022
Минниханов поздравил уроженку Казани Камилу Валиеву с победой в Чемпионате Европы
Фото: vk.com/club_kamila_valieva

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженку Казани Камилу Валиеву с победой в Чемпионате Европы.

«Наша юная землячка — чемпионка Европы! Молодец, Камила!» — написал президент республики в своем Instagram-аккаунте.

Российские фигуристки накануне заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходившем в столице Эстонии Таллине. Камила Валиева завоевала золотую медаль. Второе место получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова и третье — Александра Трусова.

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катаниеОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также