Минниханов поздравил уроженку Казани Камилу Валиеву с победой в Чемпионате Европы
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженку Казани Камилу Валиеву с победой в Чемпионате Европы.
«Наша юная землячка — чемпионка Европы! Молодец, Камила!» — написал президент республики в своем Instagram-аккаунте.
Российские фигуристки накануне заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходившем в столице Эстонии Таллине. Камила Валиева завоевала золотую медаль. Второе место получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова и третье — Александра Трусова.
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