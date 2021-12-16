Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Документу в нижней палате российского парламента остается пройти еще два чтения.

Согласно законопроекту, QR-код потребуется россиянам для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, заведений общепита и объектов розничной торговли. Планируется, что эта норма после ее принятия будет действовать почти всю первую половину следующего года — до 1 июня 2022-го.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста. После этой даты такая возможность будет предоставлена только россиянам с медотводом от вакцинации, говорится в сообщении Госдумы.

Сегодня глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что российские регионы и медицинское сообщество выступили за принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах в первом чтении. Всего на документ поступило 160 отзывов.

Законопроект был одобрен к рассмотрению Комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Поддержать документ о введении QR-кодов в общественных местах рекомендовал и Комитет Госдумы по здравоохранению.



Татьяна Демина