В Женеве завершилась встреча Лаврова и Блинкена — она длились 1,5 часа

В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она продлилась полтора часа.



— Эти переговоры — часть продолжающихся усилий по снижению напряженности и по предотвращению дальнейшей агрессии РФ против Украины, — заявил Блинкен. По его словам, перед встречей он проконсультировался с союзниками и партнерами и посетил Киев.

Блинкен заверил, что США заинтересованы «в дипломатическом пути и диалоге» и хотят попытаться найти решение разногласиям, пишет ТАСС.

В начале встречи Лавров заявил, что ожидает ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. При этом на какой-то прорыв он не рассчитывает.



В ходе переговоров Лавров заявил, что если Москву разочарует ответ Запада на ее предложения по безопасности, то ей придется принимать серьезные политические решения.

По плану, Лавров и Блинкен должны были обсудить гарантии, предложенные Россией США и НАТО. Как уточнил сегодня Лавров, они включают в себя вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.



В начале этой недели Лавров рассказывал, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Они нужны для того, чтобы продолжить дальнейший разговор со сторонами на эту тему. По его словам, тогда разговор о выдвинутых российской стороной инициативах вышел достаточно подробным.



Напомним, что в этом месяце Россия и США провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Однако по их итогам в МИД России заявили, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал непробиваемой.

