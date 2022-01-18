Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно, об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на коронавирус.

Мишустин отметил высокую скорость распространения омикрон-штамма коронавируса и сообщил, что нужно готовиться к любому варианту развития событий.

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Мишустин поручил региональным властям активизировать работу на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Маргарита Головатенко