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Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу

14:23, 18.01.2022
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно, об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на коронавирус.

Мишустин отметил высокую скорость распространения омикрон-штамма коронавируса и сообщил, что нужно готовиться к любому варианту развития событий.

Фото: pixabay.com

Мишустин поручил региональным властям активизировать работу на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Маргарита Головатенко
Общество

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